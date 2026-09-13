മോദി ഒരുക്കിയ വിരുന്നിൽ നിന്ന് ഷി ജിൻപിങ് വിട്ടുനിന്നു, കാരണമെന്ത്?
ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കും തുടർച്ചയായ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്കും ശേഷം വിശ്രമിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഹോട്ടലിലേക്ക് മടങ്ങിയതായാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. എന്നാല് യഥാര്ഥ കാരണം അധികൃതര് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
Published : September 13, 2026 at 9:35 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശനിയാഴ്ച ഒരുക്കിയ ഗാല ഡിന്നറിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് വിട്ടുനിന്നു. ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിലെയും നേതാക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയ അത്താഴ വിരുന്നില് നിന്നാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിട്ടുനിന്നത്.
ഷി ജിൻപിങ് വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ചൈനീസ് അധികൃതരോ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരോ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കും തുടർച്ചയായ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്കും ശേഷം വിശ്രമിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഹോട്ടലിലേക്ക് മടങ്ങിയതായാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഷി ചിൻപിങ്ങിൻ്റെ ഈ വിട്ടുനിൽക്കലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, നയതന്ത്ര ലോകത്തും മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത്
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ഗാൽവാൻ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം ഏഴ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഷി ജിൻപിങ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയ ഉച്ചകോടിയിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇന്ത്യ-ചൈന നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ വിട്ടുനിൽക്കൽ മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയത്.
വിരുന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നെങ്കിലും, അതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് നടന്ന മോദി-ഷി കൂടിക്കാഴ്ച വളരെ പോസിറ്റീവായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ തർക്കങ്ങളായി മാറരുത് എന്ന നിർണായക ധാരണയിലാണ് ഇരുനേതാക്കളും എത്തിയത്. പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും താല്പര്യങ്ങളോടെയും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിലെ അത്താഴവിരുന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഒഴിവാക്കിയത് കേവലം ശാരീരിക ക്ഷീണം കൊണ്ടാണോ അതോ ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നയതന്ത്രപരമായ സന്ദേശങ്ങളുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകളിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ.
ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ അബുദാബി കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദും ഈ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ബ്രിക്സ് നേതാക്കളും ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഈ ഗാല ഡിന്നറിൽ പങ്കെടുത്തു. അമിത് ഷാ, നിർമ്മല സീതാരാമൻ, പീയൂഷ് ഗോയൽ, അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ എന്നിവർ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള, യോഗി ആദിത്യനാഥ് (ഉത്തർപ്രദേശ്), ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് (മഹാരാഷ്ട്ര), സുവേന്ദു അധികാരി (പശ്ചിമ ബംഗാൾ), ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ (അസം) തുടങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തു. പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് ഭാരത് മണ്ഡപത്തിലെ വിരുന്ന് വേദിയിലേക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും രണ്ട് ബസുകളിലായാണ് യാത്ര ചെയ്തത്.
ഖാണ്ട്വി മിൽ-ഫ്യൂയി , ഖുംബ് ഗലൗട്ടി, പനീർ ലബാബ്ദാർ, ഗുച്ചി മാർമിക്, കാരറ്റ്-ബീൻസ് പൊരിയൽ, മില്ലറ്റ് പുലാവ് എന്നിവയായിരുന്നു വിരുന്നിലെ വിഭവങ്ങൾ. മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ജലേബിക്കൊപ്പമുള്ള 'ഓൾഡ് ഡൽഹി ഫ്രൂട്ട് ക്രീം', 'ഷഹ്തൂത് ഫിർനി' എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 12-13 തീയതികളിൽ ഇന്ത്യയാണ് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. 11 അംഗരാജ്യങ്ങളിലെയും 10 പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലെയും നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ ചില അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
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