സിക്കിമിൽ വീണ്ടും ചൈനീസ് പ്രകോപനം; 'ചിക്കൻ നെക്കിന്' സമീപം ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച് സൈനിക വിമാനം
ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച വിമാനം, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് 25 മിനിറ്റോളം മേഖലയിൽ തുടർന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.
Published : November 15, 2026 at 10:31 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അതിർത്തിയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കിടെ സിക്കിമിൽ ചൈനീസ് സൈനികവിമാനം ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതീവ തന്ത്രപ്രധാനമായ സിലിഗുരി (ചിക്കൻ നെക്ക്) ഇടനാഴിക്ക് സമീപമുള്ള വ്യോമാതിർത്തിയിലാണ് ചൈനീസ് വിമാനം അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്. നവംബർ 12 ന് രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിമാനത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും ഉടൻ തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച ചൈനീസ് വിമാനം 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെ മേഖലയിലെ ആകാശത്ത് തുടർന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. 25,000 അടി ഉയരത്തിലായിരുന്നു വിമാനത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരം. ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനമാണ് അതിർത്തി ലംഘിച്ചതെന്നോ, അതിൻ്റെ കൃത്യമായ സഞ്ചാരപാത എന്തായിരുന്നുവെന്നോ, എപ്പോഴാണ് വിമാനം ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലേക്ക് മടങ്ങിയതെന്നോ ഉള്ള വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയോ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കുകയോ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
സിലിഗുരി ഇടനാഴിയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യം
പശ്ചിമ ബംഗാളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭൂഭാഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഇടുങ്ങിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് 'ചിക്കൻ നെക്ക്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിലിഗുരി ഇടനാഴി. സുരക്ഷാപരമായി ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നിർണായകമായ ഈ മേഖലയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് ചൈനീസ് വിമാനത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് എന്നത് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
2022 ജൂണിലും സമാനമായ രീതിയിൽ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യൻ മേഖലയ്ക്ക് തൊട്ടരികെ ചൈനീസ് സൈനികവിമാനം എത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഇന്ത്യൻ റഡാറുകളും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉടനടി ഇത് കണ്ടെത്തുകയും പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിനൊപ്പം ചൈനയെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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അതിർത്തിയിൽ സൈനിക വിന്യാസം ശക്തമെന്ന് എസ്. ജയശങ്കർ
യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ (LAC) ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി സുരക്ഷയും സൈനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നത്. ശനിയാഴ്ച നടന്ന എച്ച് ടി ലീഡർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി മേഖല മുമ്പത്തേക്കാൾ "കൂടുതൽ സജീവമായി" മാറിയെന്നും, അവിടെ സ്ഥിരമായി കൂടുതൽ സൈനിക വിന്യാസം ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. 2020-ലെ ഗാൽവാൻ താഴ്വര സംഘർഷത്തിന് ശേഷം അതിർത്തിയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും സൈനിക ശേഷിയും ഇന്ത്യ ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചു. പുതിയ തുരങ്കങ്ങളും പാലങ്ങളും വ്യോമതാവളങ്ങളും അതിവേഗം നിർമിച്ചുകൊണ്ട് അതിർത്തി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയാണെന്നും, അതേസമയം നാല് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനയ്ക്ക് ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകരുതെന്ന് കോൺഗ്രസ്
സിക്കിം വ്യോമാതിർത്തിയിൽ ചൈനീസ് സൈനികവിമാനം 20 മിനിറ്റിലധികം സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന വാർത്ത അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പോലും ചൈനീസ് വിമാനം അവഗണിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഗൗരവകരമാണ്. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചൈനയോട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും, ഇനിയെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൈനയ്ക്ക് ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകുന്ന നിലപാട് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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