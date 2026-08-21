പല രംഗത്തും ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ദീര്ഘകാല പ്രതിയോഗിയെന്ന് സൈനിക മുന് മേധാവി നരവാനെ
രാഷ്ട്രീയം,സാമ്പത്തികം, വാണിജ്യം,സൈനികകാര്യങ്ങള് തുടങ്ങി പല രംഗത്തും ചൈനയും ഇന്ത്യയും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നുവെന്നും നരവാനെ
Published : August 21, 2026 at 8:26 AM IST
പൂനെ: ഭീകരതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനില് തന്നെ പതിഞ്ഞിരിക്കാന് കാരണം. എന്നാല് ചൈന പല മേഖലകളിലും ദീര്ഘകാലമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിയോഗിയാണെന്ന് സൈനിക മുന് മേധാവി നരവാനെ പറഞ്ഞു.
Also Read: സിറിയയില് സൈനിക സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിക്കാന് തുര്ക്കി; പരിധി കടന്നെന്ന് ഇസ്രയേല്
ശത്രു എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില് നിലനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാന് ശ്രമം തുടരുമ്പോഴും ഒരുശക്തമായ സൈനിക താക്കീതിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ അയല്രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. പാകിസ്ഥാനും ചൈനയുമായി വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ദീര്ഘകാലമായി നാം പോരാടുകയാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ഇനിയും അവസാനിക്കാത്ത അതിര്ത്തി തര്ക്കം നിലനില്ക്കുന്നു.രൂപ പബ്ലിക്കേഷന്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദ ക്യൂരിയസ് ആന്ഡ് ദ ക്ലാസിഫൈഡ്; അണ്എര്ത്തിങ് മിലിട്ടറി മിത്സ് ആന്ഡ് മിസ്സറീസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവേളയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും വ്യത്യസ്ത കളികളാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളുമായും നാം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിര്ത്തി തര്ക്കങ്ങള് ഇനിയും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവര്ക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭീഷണിയും വെല്ലുവിളിയും തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അദ്ദേഹം എടുത്ത് കാട്ടി. ഭീകരതയുടെ തുടര്ച്ചയായുള്ള ഭീഷണി മൂലമാണ് നാം എപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നാല് ചൈന ദീര്ഘകാലമായി നമ്മുടെ പ്രതിയോഗിയായി തുടരുക തന്നെയാണ്.
പാകിസ്ഥാന് നിരന്തരം ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാല് നമുക്ക് നിരവധി തവണ അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പശ്ചിമ അതിര്ത്തിയിലാണ്. എന്നാല് ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില് ചൈന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിയോഗി. ഞാന് ബോധപൂര്വമാണ് ശത്രു എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രതിയോഗി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇന്ത്യയുമായി ചൈന വിവിധ രംഗങ്ങളില് ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, വാണിജ്യം, സൈനികം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളില് ഇവര് ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ഇവര് എല്ലാ രംഗത്തും നമ്മുടെ മുഖ്യപ്രതിയോഗിയായി മാറാന് പോകുകയാണ്. എവിടെയെല്ലാം മത്സരമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം സംഘര്ഷങ്ങളുമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. 2019 ഡിസംബര് 31 മുതല് 2022 ഏപ്രില് മുപ്പത് വരെ രാജ്യത്തെ സൈനിക മേധാവി ആയിരുന്നു നരവാനെ.
ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാകണം. സൈനിക നടപടിയല്ല പരിഹാരമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സൈനികന നടപടി അവസാനത്തെ മാര്ഗം മാത്രമായി കരുതി വയ്ക്കണം. എപ്പോഴും സൈന്യം തയാറായിരക്കണം. നമ്മുടെ ദുര്ബലത മുതലെടുക്കാന് ആരെയും അനുവദിക്കരുത്.
ഇന്ത്യ അയല് രാജ്യങ്ങളില് സുസ്ഥിരതക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നേപ്പാള്, ഭൂട്ടാന്, ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാന്മര് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് പ്രത്യേകിച്ച്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അയല്പ്പക്കത്തെ യഥാര്ത്ഥ ജീവിതത്തിലും ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിലും തെരഞ്ഞെടുക്കാനാകില്ല. നിങ്ങള്ക്കുള്ളത് ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കുക.
ഇന്ത്യയുടെ സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനും നമുക്ക് ഒരു സുസ്ഥിര അയല്ക്കാര് വേണം. അസ്ഥിരമായ അയല്രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് അഭയാര്ത്ഥികളുടെ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാകാം. ഒപ്പം കള്ളക്കടത്ത്, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, അനധികൃത ആയുധകടത്ത് എന്നിവയ്ക്കും വഴി വയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ അയല്രാജ്യം കത്തുകയാണെങ്കില് അത് നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷം നല്കില്ല. മ്യാന്മറില് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അഭയാര്ത്ഥി പ്രവാഹവും അദ്ദേഹം ഇതിന് ഉപോത്ബലകമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതിര്ത്തികളിലെ അസ്ഥിരത ഇന്ത്യയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. മയക്കുമരുന്ന് അടക്കമുള്ള അനധികൃത വസ്തുക്കള് ഇതിലൂടെ ഒഴുകും.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളെ സുസ്ഥിരമാക്കാന് നാം സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമാധാനം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ നരവാനെ ആവശ്യമെങ്കില് സൈന്യത്തെയും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അതിനായി സൈന്യത്തെ സര്വസജ്ജമാക്കാനും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. നിങ്ങള്ക്ക് സമാധാനം ആവശ്യമെങ്കില് യുദ്ധത്തിനായി തയാറെടുക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.