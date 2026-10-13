ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകം; 28 തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഭൂപടത്തിൽ, ചൈനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ
ലഡാക്കിലെ 28 സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കും ഏകീകൃത നാമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നടപടികളിലാണ് ചൈനയുടെ പ്രതികരണം.
By PTI
Published : October 13, 2026 at 6:11 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും എത്ര നിഷേധിച്ചാലും ഈ വസ്തുത മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്. ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ 28 തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഔദ്യോഗികമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഏകീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ചൈന എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ പ്രധാന സംഘർഷ കേന്ദ്രങ്ങളായ ഗോഗ്രയും ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗും ഉൾപ്പെടെ 28 സ്ഥലങ്ങളെ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗിക ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത്.ലഡാക്ക് ഭരണകൂടവുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഔദ്യോഗിക ഭൂപടനിർമ്മാണം കാര്യക്ഷമമാക്കുക, കൃത്യമായ തിരിച്ചറിയൽ സുഗമമാക്കുക, സെൻസിറ്റീവായ അതിർത്തി മേഖലയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട അവബോധം വളർത്തുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യം.
സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് അവയുടെ കൃത്യമായ തിരിച്ചറിയലിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട അവബോധത്തിനും വേണ്ടിയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
2020ൽ ഇന്ത്യൻ-ചൈനീസ് സേനകൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ സംഘർഷ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന പ്രധാന തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഗോഗ്രയും ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നത്. യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലൂടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പട്രോളിങ്ങിന് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യവും അഭേദ്യവുമായ ഭാഗമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചൈനീസ് ഭാഗം എത്ര നിഷേധിച്ചാലും ഈ സ്ഥാപിത വസ്തുത മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.ഉയർന്ന പ്രദേശത്തെ കൊടുമുടിയായ അലിഷ ഗിരി, ബ്രാങ്സ, ചാപ്ചിംഗൽ പാസ്, കനിഷ്ക കൊടുമുടി, കരുൺ പിർ പർവതം, കുക്സെൽ, മാർത്താണ്ഡ് ഗിരി, പാർപിക് ഹിമാനി, സ്കാംറി ഹിമാനി, ഷാച്മിറിക് പാസ്, ഷ്കോർഗ താഴ്വര, സൊറാവർ കൊടുമുടി, ഡെഹ്റ കോമ്പസ്, ഡ്രാക് കാർപോ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.ജോൽമോറി, കുമാരായന പോയിന്റ്, പാങ്ലുങ്, റിൻചെൻ സാങ്പോ, സാക്യശ്രീ ഗിരി, ഗുരു റിൻപോച്ചെ, 1950കളിലെ പട്രോളിങ്, സ്റ്റേജിങ് റൂട്ടായ ഷാമൽ ലുങ്പ, യാങ്പ നദി, മാർപ ലോട്സാവ റി, മിലാരെപ കാംഗ്രി, ശിവ രി, മഹേശ്വര രി എന്നിവയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു
ലഡാക്കിലെ 28 തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കും ഔദ്യോഗികമായി പേര് നൽകാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തെ ചൈന ശക്തമായി എതിർത്ത് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചൈനയുടെ ഈ നിലപാട്. "ഇന്ത്യ ഏകപക്ഷീയമായും നിയമവിരുദ്ധമായും രൂപീകരിച്ച 'ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം' എന്നതിനെ ചൈന ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ട 'ഔദ്യോഗിക പേരുകളെ' ഞങ്ങൾ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു," വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മാവോ നിംഗ് ഇവിടെ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ലഡാക്കിലെ 28 സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കും ഏകീകൃത നാമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മാവോ. ഇന്ത്യയുടെ ഈ നടപടി നിയമവിരുദ്ധവും അസാധുവുമാണെന്നും ചൈന-ഇന്ത്യ അതിർത്തിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല ചൈനയുടേതാണെന്ന വസ്തുതയെ ഇത് മാറ്റുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
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പാംഗോങ് തടാക മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ-ചൈനീസ് സൈനികർ തമ്മിലുണ്ടായ അക്രമാസക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെത്തുടർന്ന് 2020 മെയ് 5-നാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഇരുപക്ഷവും 2022-ൽ സൈനിക പിന്മാറ്റ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
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