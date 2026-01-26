'നല്ല അയൽക്കാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ'; റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശത്തിൽ ഇന്ത്യ- ചൈന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഷി ജിൻപിങ്
ഇന്ത്യയുടെ 77-ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ലി ക്വിയാങും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു.
Published : January 26, 2026 at 6:52 PM IST
ബീജിങ് : 'നല്ല അയൽക്കാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, പങ്കാളികൾ' എന്ന് ഇന്ത്യ- ചൈന ബന്ധത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്. ഇന്ത്യയുടെ 77-ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തും പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് സംസാരിച്ചു.
"ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന താത്പര്യങ്ങളുമായി യോജിച്ചു പോകുന്നു. ക്രമസമാധാനവും സമൃദ്ധിയും നിലനിർത്തുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്" എന്ന് ഷി ജിൻപിങ് പറഞ്ഞതായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ചൈനയും ഇന്ത്യയും സഹകരണത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള പങ്കാളികളായി തുടരുക. തന്ത്രപരമായ ആശയവിനിമയം ശക്തിപ്പെടുത്തുക. കൈമാറ്റങ്ങളും സഹകരണവും വികസിപ്പിക്കുക. പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക. ചൈന-ഇന്ത്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരവും സുസ്ഥിരവുമായ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരുപക്ഷവും ശ്രദ്ധചെലുത്തുക എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് സംഘർഷത്തിനുശേഷം 2020 മുതൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രസിഡൻ്റ് ഷിയും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഉച്ചകോടികൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്.
2024ൽ കസാനിൽ വച്ച് ഇരു നേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ എസ്സിഒ ഉച്ചകോടിക്കിടെ ടിയാൻജിനിൽ വച്ച് മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയും നടന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങും അടിയന്തര വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനും വഷളാകുന്ന അതിർത്തി പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ സമ്മതിച്ചു.
കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ (എൽഎസി) നാല് വർഷത്തിലേറെയായി നിലനിൽക്കുന്ന സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ഇന്ത്യയും ചൈനയും തങ്ങളുടെ ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ നിരവധി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കൂടാതെ ജൂലൈയിൽ, ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ നൽകുന്നത് ഇന്ത്യ പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
2020 മെയ് മാസത്തിൽ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ എൽഎസിയിൽ ആരംഭിച്ച സൈനിക സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്ക് വിസ നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും സമീപ മാസങ്ങളിൽ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നിരവധി നടപടികളിലും ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു.
കൈലാസ് മാനസസരോവർ യാത്ര പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള കരാർ, നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കൽ, നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളുടെ 75-ാം വാർഷിക സ്മരണ, വിസ സൗകര്യം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുവന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ലി ക്വിയാങും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു.
