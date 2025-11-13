ETV Bharat / bharat

കുട്ടികളെ പ്രണയിച്ച ചാച്ചാജി; ലോക ശിശു ദിനത്തില്‍ നേരാം ആശംസകള്‍

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിൻ്റെ 136-ാം ജന്മദിനം വരാവായി. അറിയാം ശിശുദിന ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും.

children's day 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
'നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഉയരത്തിൽ പറക്കട്ടെ' ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിൻ്റെ ഒരു ജന്മദിന പുലരി കൂടി വരവായി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14-ന് ഇന്ത്യയിൽ ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിൻ്റെ 136-ാം ജന്മദിനമാണിത്.

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്‌കൂളുകളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ ഈ ദിവസം നടത്തിവരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങളാണ് ഈ ദിവസം. ചിലർക്ക് അത് സന്തോഷവും മറ്റു ചിലർക്കത് അനുഭവങ്ങളുമാകുന്നു. 1964 മുതലാണ് ശിശുദിനം ആചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യ കാലത്ത് നവംബര്‍ 5- നായിരുന്നു ഈ ദിനം ആഘോഷിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ഫ്ലവര്‍ ഡേ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നീടത് ശിശുദിനമെന്ന പേരില്‍ ആചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

children's day 2025 (ETV Bharat)

ശിശുദിന ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും: 1889 നവംബര്‍ പതിനാലിനാണ് നെഹ്‌റു ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഇന്നത്തെ പ്രയാഗ്‌രാജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അലഹബാദില്‍ ജനിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരപോരാട്ടങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ച ദേശീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു.

1889 നവംബർ 14 ന് ജനിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടി ശക്തമായി വാദിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. 1964 ൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിനുശേഷം, കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ദേശീയ കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ശിശുദിനമായി (ബാൽ ദിവസ്) ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

Representational image (Canva)

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നെഹ്‌റുവിൻ്റെ ദർശനത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ദിനം. കുട്ടികൾക്കിടയിൽ 'ചാച്ചാ നെഹ്‌റു' എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു അറിയപ്പെടുന്നു. "ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യയെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവരെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത്" എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു.

കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കുട്ടികൾക്ക് വളരുന്നതിന് സുരക്ഷിതവും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നൽകേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഈ വാർഷിക ആഘോഷം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ശിശുദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

  • കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ: കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചും പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവബോധം വളർത്തുകയാണ് ശിശുദിനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
Representational image (Getty images)
  • ഭാവി നിർമാണം: "ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യയെ വാർത്തെടുക്കുന്നത്" എന്ന് നെഹ്രു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ സാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും നൽകേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ ദിവസം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
  • വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം: കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, പരിപാലനം, വികസനം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഈ ദിവസം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു

നേരാം ശിശുദിനാശംസകൾ

  • ഇന്നത്തെ കുരുന്നുകള്‍ തീര്‍ക്കും നാളത്തെ ലോകം... ശിശുദിനാശംസകള്‍
  • നാം കുട്ടികളെ വളര്‍ത്തുന്ന രീതിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുന്നത്
  • കെടുത്തരുത് കുരുന്നുചിരികള്‍, കൊളുത്താം സ്‌നേഹദീപങ്ങള്‍... ശിശുദിനാശംസകള്‍
Representational image (Getty images)
  • വാത്സല്യത്താല്‍ വളരട്ടെ ബാല്യം... ശിശുദിനാശംസകള്‍
  • നിഷ്‌കളങ്കതയുടെ സ്വര്‍ഗമാണ് കുഞ്ഞുമനസുകള്‍... ശിശുദിനാശംസകള്‍
  • സ്വര്‍ഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള പൂക്കളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍, സ്‌നേഹ പ്രകാശ താരകളാണ് കുരുന്നുകള്‍... ശിശുദിനാശംസകള്‍
  • നല്ല നാളെയിലേക്ക് വളര്‍ന്നുയരട്ടെ കുരുന്ന് പൊന്‍ചിരികള്‍...
  • ഇന്നത്ത ബാല്യം പടുത്തുയര്‍ത്തും നാളത്തെ ലോകം... ശിശുദിനാശംസകള്‍
Children's Day (ETV Bharat)
  • നേരിൻ്റെ നല്ല നാളുകളിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ബാല്യം... ശിശുദിനാശംസകള്‍
  • വര്‍ണവര്‍ഗ ഭേദങ്ങളില്ലാതെ വളരട്ടെ സ്‌നേഹബാല്യം... ശിശുദിനാശംസകള്‍
  • കുഞ്ഞു മനസിൽ നന്മയുടെയും മത സൗഹാർദത്തിൻ്റെയും വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കാം...ശിശുദിനാശംസകൾ

