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അഞ്ച് വയസില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ മിക്ക മഴക്കാല രോഗങ്ങളുടെയും ഇര, പോഷകവും വാക്‌സിനുകളും നല്‍കി അവരെ ഈ മഴക്കാലത്ത് രോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാം

സംരക്ഷണമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഴയില്‍ വിടരുത്. ഇത് മാത്രമാണ് മഴക്കാല രോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അകറ്റി നിര്‍ത്താനുള്ള ഏകപോംവഴി.

NUTRITION AND VACCINES WATER BORNE DISEASES CHILDREN UNDER FIVE YEARS CHILD VACCINATION
Younger children are most prone to illness in rainy weather (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 2:58 PM IST

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എല്ലാക്കൊല്ലവും മഴയെത്തുമ്പോള്‍ ആശുപത്രികളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയുന്നു. പനിയും വയറിളക്കവും ചുമയും ജലദോഷവും കൊതുകുജന്യരോഗങ്ങളും ഒക്കെ ബാധിച്ചാണ് കുട്ടികള്‍ ആശുപത്രിയിലാകുന്നത്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളവും മാലിന്യം കലര്‍ന്ന കുടിവെള്ളവും മോശം അന്തരീക്ഷവും ബാക്‌ടീരിയകളും കൊതുകും വൈറസുകളും ഒക്കെ പെരുകാന്‍ വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊരുക്കുന്നു.

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ഈ രോഗങ്ങളില്‍ മിക്കതും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് അത്ര സങ്കീര്‍ണവുമല്ല. സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം, ശുചിയായ വെള്ളം, നല്ല വൃത്തി, മികച്ച പോഷണം, കൃത്യസമയത്തുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്‌പുകള്‍ നല്‍കല്‍ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

എന്ത് കൊണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതലായി അടിപ്പെടുന്നു?

അഞ്ച് വയസില്‍ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ വികസിച്ച് വരുന്നതേയുള്ളൂ. ഇവര്‍ എല്ലാത്തിനെയും സ്‌നേഹത്തോടെ സ്‌പര്‍ശിക്കുന്നു. വീടിന് പുറത്ത് എപ്പോഴും കളിക്കാന്‍ പോകുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കും മുമ്പ് കൈകഴുകാന്‍ മറന്ന് പോകുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് ഇവര്‍ പെട്ടെന്ന് മഴക്കാലത്ത് രോഗബാധിതരാകാന്‍ കാരണം. കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങളായ ഡെങ്കി, മലേറിയ, ചിക്കുന്‍ഗുന്യ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വയറിളക്കം, ടൈഫോയ്‌ഡ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം, സാധാരണ പനി, വയറു സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍, ചുമ, ചര്‍മ്മ രോഗങ്ങള്‍ കൈ, പാദം, വായ രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയും കുട്ടികളെ പിടികൂടുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

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മലിന ജലമാണ് മഴക്കാലത്ത് കുട്ടികളില്‍ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം. അരിച്ചതും തിളപ്പിച്ചതുമായ വെള്ളം മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാവൂ എന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ ഉപദേശിക്കുന്നു. പൊതുവിടങ്ങളിലെയോ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയോ പൈപ്പുകളില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനും കുട്ടികളെ അനുവദിക്കരുത്. ഇത്തരം ടാപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന് പൊതുവെ ഗുണമേന്‍മ കുറവായിരിക്കും. ഇവ മിക്കപ്പോഴും സുരക്ഷിതവും ആകില്ല. വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനും അല്‍പ്പനേരം മാറ്റി വച്ചാല്‍ ദിവസങ്ങള്‍ നീളുന്ന അസുഖങ്ങളെ നമുക്ക് അകറ്റി നിര്‍ത്താനാകും.

നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയില്‍ നിന്ന് പ്രതിരോധം തുടങ്ങണം

ഭക്ഷണം ഔഷധമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത്. എല്ലാ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നന്നായി കഴുകണമെന്ന് മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ പോഷകാഹാര വിദഗ്ദ്ധ പ്രൊഫ.ദീപാലി വാഗ് രക്ഷിതാക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. കഴിക്കുകയോ പാചകം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും മുമ്പ് ഇവ ഉപ്പുവെള്ളത്തില്‍ കഴുകുന്നത് ഏറെ നന്നായിരിക്കും. മഴക്കാലത്ത് വേവിക്കാത്ത പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണവും ഒഴിവാക്കുന്നതാകും നന്ന്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇവ നല്‍കാതിരിക്കുക. പുറത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കാള്‍ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാകും എപ്പോഴും സുരക്ഷിതം.

ധാരാളം കഴിക്കുകയല്ല, വിവേകത്തോടെ കഴിക്കുക

മുറിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന വര്‍ണാഭമായ പഴങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങളും എണ്ണക്കടികളുമൊക്കെ നിങ്ങളെ ആകര്‍ഷിച്ചേക്കാം. എന്നാല്‍ മഴക്കാലത്ത് ഇവ അനാവശ്യമായ ബാക‌‌ടീരിയകളെക്കൂടി വഹിക്കുന്നവയാകും. തുറന്ന് വച്ച് വില്‍ക്കുന്ന തെരുവ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് വാങ്ങി നല്‍കരുതെന്ന് അമരാവതിയില്‍ നിന്നുള്ള ഡോക്‌ടര്‍ അരുണ്‍ മൊണ്ട്ധെ രക്ഷിതാക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. പ്രാണികളും പൊടിയും മലിനജലവും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് രോഗാണുക്കളെ എത്തിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന് പകരം ചൂടുള്ളതും അപ്പപ്പോള്‍ വീട്ടില്‍ പാചകം ചെയ്‌തതുമായ ഭക്ഷണം കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുക. പയര്‍, കടല, പാല്‍, തൈര്, മോര്, മുട്ട, മീന്‍ തുടങ്ങിയവ കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തമാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു.

NUTRITION AND VACCINES WATER BORNE DISEASES CHILDREN UNDER FIVE YEARS CHILD VACCINATION
A healthcare worker administers an oral vaccine to a toddler in Maharashtra (IANS)

മഴക്കാലത്ത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് എണ്ണക്കടികള്‍ കഴിക്കുന്നതും നന്നല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ അതാത് കാലത്ത് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. വറുത്തതും പൊരിച്ചതു എരിവുള്ളതും എണ്ണ നിറഞ്ഞതുമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഡോ.വാഗ് പറയുന്നു. നാല് സുപ്രധാന പോഷകങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രതിരോധത്തിന് വിറ്റാമിന്‍ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍

  • വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ എല്ലുകളെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കാനും പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും
  • വിളര്‍ച്ച തടയാന്‍ ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍
  • അസുഖം എളുപ്പം ഭേദമാകാനും പ്രതിരോധത്തിനും സിങ്ക്

എന്നിവയാണ് അവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്‌പുകള്‍ കൃത്യസമയത്ത് നല്‍കുക

ശക്തമായ സംരക്ഷണമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഴയിലേക്ക് വിടരുത്. പകര്‍ച്ച രോഗങ്ങള്‍ പിടിപെടാന്‍ സാധ്യത ഏറെയാണ്.

റോട്ടാവൈറസ്, ടൈഫോയ്‌ഡ്, തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്‌സിനുകള്‍ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗുരുതര രോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ അമരാവതിയില്‍ നിന്നുള്ള ശിശു രോഗവിദഗ്ദ്ധ ഡോ.ജയന്തി പന്താരികാര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ വാക്‌സിനുകള്‍ മാത്രം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കുട്ടികള്‍ക്ക് പോഷകാഹാരങ്ങളും നല്‍കണം. പാല്‍, മുട്ട, ധാന്യങ്ങള്‍, പഴങ്ങള്‍, പച്ചിലക്കറികള്‍, അതാത് കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പഴങ്ങള്‍, വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങള്‍ എന്നിവ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുക. ഈ ഭക്ഷണങ്ങളില്‍ വിറ്റാമിന്‍, എ,സി, ഡി എന്നിവയും പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാകും. ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ശക്തമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകും.

പ്രതിരോധം കരുത്തുറ്റതാക്കാന്‍ ഉറക്കവും

രക്ഷിതാക്കള്‍ ഭക്ഷണത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഉറക്കത്തെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും മറക്കുന്നു. കുട്ടികള്‍ക്ക് നിത്യവും രാത്രിയില്‍ ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ വരെ ഉറക്കം ആവശ്യമാണെന്ന് മുംബൈ കാമ ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കല്‍ സൂപ്രണ്ട് ഡോ.തുഷാര്‍ പാല്‍വെ പറയുന്നു. നല്ല ഉറക്കം ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ മികച്ചതാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് സുഖപ്രദമാകാന്‍ സമയം നല്‍കുന്നു. രോഗാണുക്കളോട് പൊരുതുന്നു.

രക്ഷിതാക്കള്‍ എപ്പോഴാണ് ഡോക്‌ടറെ കാണേണ്ടത്?

ഒരു ചെറു ജലദോഷമൊക്കെ തനിയെ മാറിക്കൊള്ളും. എന്നാല്‍ ചില ലക്ഷണങ്ങള്‍ അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്‌ടറെ സമപിക്കാന്‍ വൈകരുത്

  • ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വലിയ ചൂട്
  • നിരന്തര വയറിളക്കവും ഛര്‍ദ്ദിയും
  • തുടര്‍ച്ചയായ ചുമ
  • അമിതമായ ക്ഷീണം
  • മൂത്രത്തിലെ നിറവ്യത്യാസം
  • ശ്വാസം മുട്ട്
  • നിര്‍ജലീകരണത്തിന്‍റെ സൂചനകള്‍

സ്വയം ചികിത്സ അരുതെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങള്‍ രണ്ടിലധികം ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ടു നിന്നാല്‍.

മഴക്കാലത്ത് രക്ഷിതാക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഇത്തരം ചെറിയ ശീലങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കുക

  • അരിച്ചതും തിളപ്പിച്ചതുമായ വെള്ളം മാത്രം കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുക
  • പാചകം ചെയ്യും മുമ്പ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നന്നായി കഴുകുക
  • വേവിക്കാത്തതും തെരുവില്‍ നിന്നുമുളളതുമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക
  • വിറ്റാമിന്‍ സി, ഡി, ഇരുമ്പ്, സിങ്ക്, പ്രോട്ടീന്‍ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക
  • നിരന്തരം കൈകഴുകാന്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശീലിപ്പിക്കുക
  • കൃത്യമായി പ്രതിരോധ കുത്തി വയ്‌പുകള്‍ എടുക്കുക
  • കുട്ടികള്‍ ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

നിങ്ങള്‍ക്ക് മഴ ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ല.കുട്ടികള്‍ ചെളിയില്‍ ഇറങ്ങുകയും കളിവള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയും നനഞ്ഞ മണ്ണിന്‍റെ ഗന്ധം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്നാല്‍ ഈ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊപ്പം ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശനം കൂടി ചേര്‍ത്ത് വയ്ക്കാനിടയാക്കരുത്. സന്തുലിതമായ ഭക്ഷണം, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം, കൃത്യസമയത്തുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്‌പുകള്‍ എന്നിവ മഴക്കാലത്ത് രോഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ കരുത്തായ ഒരു മതിലായി വര്‍ത്തിക്കും.

TAGGED:

NUTRITION AND VACCINES
WATER BORNE DISEASES
CHILDREN UNDER FIVE YEARS
CHILD VACCINATION
MONSOON HEALTH CAMPAIGN

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