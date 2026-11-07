ഡോക്ടര്മാരായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? മാതാപിതാക്കളുടെ ഈഗോ പോരിൽ തകരുന്നത് കുട്ടിയുടെ ജീവിതം; രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി ഹൈക്കോടതി
ഡോക്ടര്മാരായിട്ടും കുട്ടിയെ മാനസികാവസ്ഥ മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ദമ്പതികള്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കൊല്ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി. വേര്പിരിഞ്ഞ ദമ്പതികളുടെ കുട്ടിയുടെ അവധിക്കാലം ആരുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിലുള്ള കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് ജഡ്ജിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്...
Published : November 7, 2026 at 9:22 AM IST
കൊൽക്കത്ത: മാതാപിതാക്കളുടെ ഈഗോ (അഹംഭാവം) കാരണം കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം തകരുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി. വേർപിരിഞ്ഞു കഴിയുന്ന ഡോക്ടർമാരായ ദമ്പതികൾക്കിടയിലെ തർക്കത്തിനിടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനിയായ മകളുടെ മാനസികാരോഗ്യം തകരുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി രംഗത്തെത്തിയത്.
അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയായ മകളെ ദീപാവലി അവധിക്കാലത്ത് പിതാവിൻ്റെ ഒപ്പം വിടാൻ വിസമ്മതിച്ച അമ്മയുടെ നിലപാടിനെ കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. അമ്മയുടെ പിടിവാശി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ജസ്റ്റിസ് അരിന്ദം മുഖർജി, കുട്ടിയെ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ അച്ഛനൊപ്പം വിടാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
ദീപാവലി അവധിക്ക് അച്ഛനൊപ്പം വിടില്ലെന്ന് അമ്മ; കോടതിയിലേക്ക് നീണ്ട പോരാട്ടം
ബെംഗാളിലെ ബെലെഘട്ട സ്വദേശിനിയായ ഡോക്ടര് ദമ്പതികള് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വിവാഹിതരായത്. എന്നാൽ ദാമ്പത്യ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇവർ വേർപിരിഞ്ഞു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകൾ അമ്മയുടെ കൂടെ ബെലെഘട്ടയിലാണ് താമസം. ബിധാനഗറിലെ ഒരു സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് കുട്ടി.
കാളി പൂജ/ദീപാവലി അവധിക്കാലത്ത് മകൾക്കൊപ്പം കുറച്ചുദിവസം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അമ്മ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് അച്ഛൻ ആദ്യം കീഴ്ക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അപേക്ഷ തള്ളിപ്പോയി. തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
"അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നോ?"
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വാദത്തിനിടയിൽ അമ്മയുടെ അഭിഭാഷകൻ കുട്ടിയെ വിട്ടയക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു. വീട്ടിൽ പൂജയുള്ളതിനാൽ കാളി പൂജ ദിവസം കുട്ടിയെ വിടാൻ കഴിയില്ലെന്നും, വേണമെങ്കിൽ ശൈത്യകാല അവധിക്ക് 3 ദിവസം അച്ഛനൊപ്പം വിടാമെന്നുമായിരുന്നു വാദം. എന്നാൽ അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വെറും 3 ദിവസത്തെ സമയമാണെന്നും അതിന് പൂജയുടെ പേരിൽ തടസ്സം നിൽക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വരെ കുട്ടിയെ ബർധമാനിലുള്ള അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിടാൻ ജഡ്ജി ആദ്യം ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ നവംബർ 13-ന് സ്കൂൾ തുറക്കുമെന്നും, വ്യാഴാഴ്ച കുട്ടിയെ നേരത്തെ തിരികെ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഹോംവർക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അമ്മയുടെ വക്കീൽ വാദിച്ചു. അന്ന് മൂന്ന് പ്രൈവറ്റ് ട്യൂട്ടർമാർ വരാനുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഇത് കേട്ട ജസ്റ്റിസ് അരിന്ദം മുഖർജി കടുത്ത ദേഷ്യത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. "ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നും നാളെയുമായി അമ്മ ചെയ്യിക്കട്ടെ. അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് (അഭിഭാഷകന്) മൂന്ന് പ്രൈവറ്റ് ട്യൂട്ടർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇത്തരം മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറയരുത്. ഇതിലും കൂടുതൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടിയെ എന്നെന്നേക്കും അച്ഛന് കൈമാറാൻ ഞാൻ ഉത്തരവിടും," ജഡ്ജി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം: മാതാപിതാക്കളുടെ വാശിയിൽ തകരുന്നത് കുട്ടിക്കാലം
രണ്ടുപേരും ഡോക്ടർമാരായിട്ടും, തങ്ങളുടെ ഈഗോ കാരണം കുട്ടിയുടെ മാനസിക നിലയെ എത്രത്തോളം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ അഹംഭാവത്തിൻ്റെ പേരിൽ പോരടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരയാകുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളാണ്. കുട്ടി മൈനർ ആണെന്ന് കരുതി അവളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അച്ഛൻ്റെ അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വിധിയിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു.
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