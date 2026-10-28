അസമില് ശൈശവ വിവാഹങ്ങള്ക്കെതിരെ നടപടി; 524 പേര് അറസ്റ്റില്, 441 കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു: മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്മ്മ
ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുന്ന ആരെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് എക്സില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെ അസം മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
By ANI
Published : October 28, 2026 at 12:32 PM IST
ഗുവാഹത്തി: ശൈശവ വിവാഹങ്ങള്ക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടന്നുവരുന്ന നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 524 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 441 കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്മ്മ. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുന്ന ആരെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച എക്സില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
"ശൈശവ വിവാഹത്തിനെതിരായ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ്: ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ 524 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 441 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്," എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു. "ഈ ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആരെയും ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല. അസമിനെ ശൈശവ വിവാഹമുക്തമാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും," അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
On child marriage crackdowm, Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "As of 17:00hrs today, 524 culprits have been arrested and 441 cases have been registered. We will not spare anyone involved in this heinous crime and ensure that Assam is free from Child Marriage." https://t.co/lbwW2U4yN3— ANI (@ANI) October 28, 2026
കൂടുതല് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ധുബ്രി ജില്ലയില്
അതേസമയം അസമിലെ ധുബ്രി ജില്ലയിലാണ് ശൈശവ വിവാഹ വിരുദ്ധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി എറ്റവും കൂടുതല് ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുളളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം ആരംഭിച്ച ശൈശവ വിവാഹനടപടികളുടെ ഭാഗമായി ധുബ്രി ജില്ലയിലെ ഒമ്പത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നിന്നായി 63 പേരെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ശൈശവ വിവാഹങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായവർക്ക് പുറമെ, കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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ധുബ്രി സദർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്ന് 18 പേരെയും, ഗൗരിപൂരിൽ നിന്ന് എട്ട് പേരെയും, ഗൊലക്ഗഞ്ചിൽ നിന്ന് 15 പേരെയും, അഗോമോണിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും, തമർഹട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരെയും, ബിലാസിപാറയിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പേരെയും, ചാപ്പറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേരെയും, ഫക്കീർഗഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് ലഭ്യമായ വിവരം. ശൈശവ വിവാഹ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലുടനീളം പൊലീസ് നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇനിയും വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
2024 ഡിസംബർ 22-ന് അസമിലുടനീളം നടത്തിയ ശൈശവ വിവാഹ വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കിടയിലും ധുബ്രിയിൽ വലിയ തോതിലുളള അറസ്റ്റുകൾ നടന്നിരുന്നു. അന്ന് 68 പേരെയാണ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അന്ന് സൗത്ത് സാൽമാര-മങ്കച്ചാർ ജില്ലയായിരുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് 42 പേരെ പിടികൂടിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ശൈശവ വിവാഹത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പുതിയ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം. ഇതിൽ ധുബ്രി ജില്ല വീണ്ടും പോലീസ് നടപടികളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
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