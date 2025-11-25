ETV Bharat / bharat

ഹോം വർക്ക് ചെയ്‌തില്ല, നഴ്‌സറി വിദ്യാർഥിയെ മരത്തില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കി അധ്യാപിക; വിശദീകരണം തേടി വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ

കുട്ടി മരത്തില്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. പിന്നാലെ സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റില്‍ നിന്ന് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ വിശദീകരണം തേടി.

School (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിന് അധ്യാപകർ വിദ്യാർഥികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നാം കാണാറുണ്ട്. അടിച്ചും ക്ലാസിന് പുറത്ത് നിർത്തിയും ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതിച്ചുമൊക്കെയാണ് സാധാരണ അധ്യാപകർ ശിക്ഷിക്കാറ്. എന്നാല്‍ ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാതെ ക്ലാസിലെത്തിയ കുട്ടിയെ മരത്തില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകുമോ? അങ്ങനെ ഒരു വാർത്തയാണ് ഛത്തീസ്‌ഗഡില്‍ നിന്ന് വരുന്നത്.

വിദ്യ പകർന്നു നല്‍കേണ്ട ഇടങ്ങള്‍ കാടൻ നിയമങ്ങളുടെ വിളനിലമായി മാറിയാല്‍ എന്താകും അവസ്ഥ. അത്തരമൊരു സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായിരിക്കുകയാണ് സൂരജ്‌പൂർ നിവാസികള്‍. സൂരജ്‌പൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാതെ ക്ലാസിലെത്തിയ വിദ്യാർഥിയെ കയറുകൊണ്ട് മരത്തില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കുകയായിരുന്നു അധ്യാപിക. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നഴ്‌സറി വിദ്യാർഥിയാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു ഹൃദയഭേദകമായ മറ്റൊരു കാര്യം.

കുട്ടി മരത്തില്‍ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ട ഗ്രാമീണരില്‍ ചിലർ അത് മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ പകർത്തി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചു. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ സ്‌കൂളിന് മുന്നില്‍ തടിച്ച് കൂടി. പിന്നാലെ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റിന് നോട്ടിസ് നല്‍കി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ സ്‌കൂളിന്‍റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് പോലും നയിച്ചേക്കുമെന്ന് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ അജയ് മിശ്ര പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, അധ്യാപികയ്‌ക്ക് മാപ്പ് നല്‍കുന്നതായി വിദ്യാർഥിയുടെ രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അധ്യാപിക തന്‍റെ കുട്ടിയെ മരത്തില്‍ കെട്ടി തൂക്കി ശിക്ഷിച്ചതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ തെറ്റാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനാല്‍ അവരോട് തങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബം പ്രതികരിച്ചത്.

അധ്യാപിക പുതുതായി സ്‌കൂളിലെത്തിയതാണെന്നും ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാതിരുന്ന കുട്ടിയെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തതെന്നും ആയിരുന്നു സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെ വാദം. കുട്ടി സ്‌കൂളില്‍ മോശമായി പെരുമാറി. പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അതിനാല്‍ പഠനത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് അധ്യാപിക കുട്ടിയെ ശിക്ഷിച്ചത് എന്ന് സ്‌കൂള്‍ ഡയറക്‌ടർ സുഭാഷ് ശിവഹാരെ പറഞ്ഞു.

കുട്ടിയെ മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയത് ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റ് ന്യായീകരിക്കുമ്പോള്‍ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മാനേജ്മെന്‍റിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് തൃപ്‌തികരമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, സ്‌കൂളിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തേക്കും.

