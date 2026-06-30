വയലിൽ കളിക്കവെ 250 അടി താഴ്ചയുള്ള കുഴൽക്കിണറിൽ വീണു; നാല് വയസുകാരനായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
അംബാലയിലെ ധന്യോജ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. പിതാവിനൊപ്പം മുത്തച്ഛന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വയലിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.
Published : June 30, 2026 at 2:50 PM IST
ഛണ്ഡിഗഡ്: വയലിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ നാലുവയസുകാരൻ 250 അടി താഴ്ചയുള്ള കുഴൽക്കിണറിൽ വീണു. അംബാലയിലെ ധന്യോജ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. പിതാവിനൊപ്പം മുത്തച്ഛന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വയലിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. നിർവൈർ സിങ്ങ് എന്ന കുട്ടിക്കായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
ഭക്ഷണവുമായി പിതാവിനൊപ്പം വയലിലേയ്ക്ക്
വയലിൽ പണിചെയ്യുകയായിരുന്ന മുത്തച്ഛന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പിതാവിനൊപ്പം ഇറങ്ങിയതാണ് കുട്ടി. വയലിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പിതാവും മുത്തച്ഛനോടൊപ്പം പാടത്ത് പണിക്കിറങ്ങി. ഈ സമയം വയലിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു ആൺകുട്ടി തുറന്നുകിടന്നിരുന്ന 250 അടി താഴ്ചയുള്ള കുഴൽക്കിണറിലേയ്ക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ വയലിൽ നിന്ന് പിതാവും മുത്തച്ഛനും കിണറിനരികിലേയ്ക്ക് ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും കുട്ടി അപ്പോഴേയ്ക്കും താഴ്ചയിലേയ്ക്ക് പോയിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും പൊലീസും എൻഡിആർഎഫ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബം.
ഞെട്ടൽ വിട്ടുമാറാതെ കുടുംബം
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വലിയ ഞെട്ടലിലാണ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബവും ഗ്രാമവാസികളും. തൻ്റെ അനന്തരവൻ നിർവൈർ സിങ്ങ് അച്ഛനോടൊപ്പം വയലിൽ പണിയെടുക്കുകയായിരുന്ന മുത്തച്ഛന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. വന്നപാടെ അച്ഛനും പണിക്കിറങ്ങി. പെട്ടെന്ന് കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി ആഴമുള്ള കുഴൽക്കിണറിൽ വീഴുകയായിരുന്നു എന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മാവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അപകട വാർത്തയറിഞ്ഞയുടനെ ഗ്രാമത്തിലാകെ പരിഭ്രാന്തി നിറഞ്ഞു. സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടി. ജില്ലാ ഭരണകൂടവും എൻഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തി. കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മാവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
ഇന്ന് (ജൂൺ 30) രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി. കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ അംബാല ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ അജയ് തോമർ പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം അതിവേഗത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. മറ്റ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുറസായ സ്ഥലത്ത് തുറന്ന നിലയിലുള്ള കിണർ വളരെ ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണ്.
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