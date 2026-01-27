പട്ടത്തിൻ്റെ നൂൽ കഴുത്തിൽ വരിഞ്ഞ് മുറുകി; അഞ്ചുവയസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
പട്ടത്തിൻ്റെ നൂൽ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി കഴുത്ത് രണ്ടിഞ്ചോളം താഴ്ചയിൽ മുറിഞ്ഞിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തു.
Published : January 27, 2026 at 10:55 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: പട്ടം പറത്തുന്ന നൂൽ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി അഞ്ചുവയസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പട്ടവുമായി മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുയായിരുന്ന അഞ്ചുവയസുകാരിയുടെ കഴുത്തിൽ നൂൽ ചുറ്റുകയായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിലെ കുക്കട്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്കർ കോനസീമ ജില്ലയിലെ അംബാജിപേട്ടയിൽ താമസിക്കുന്ന ഡി. രാംസാഗറിൻ്റെയും പത്മാവതിയുടെയും മകളായ നിഷ്വികാദിത്യയാണ് മരിച്ചത്. രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. കുറച്ച് നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവർ ഹൈദരാബാദിലേയ്ക്ക് താമസം മാറിയിട്ട്. ഇവിടെ പുതിയൊരു വീടും വാങ്ങിയിരുന്നു.
ഇന്നലെ (ജനുവരി 26) മാതാപിതാക്കൾ മകളെയും കൂട്ടി ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഇവരുടെ പുതിയ വീടിൻ്റെ ഇൻ്റീരിയർ വർക്കുകൾ നോക്കാൻ പോയി. അവിടെ നിന്ന് തിരികെ വരുമ്പോൾ കുക്കട്പ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ സമയം പെൺകുട്ടി ബൈക്കിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ സുമിത്രാനഗറിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടി നിലവിളിച്ചു. തുടർന്ന് വണ്ടി നിർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കൈയിലിരുന്ന ചൈനീസ് പട്ടത്തിൻ്റെ നൂല് കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. കഴുത്തിൽ നിന്ന് രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടായി.
തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കിടെ കുട്ടി മരിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമായിരുന്നു എന്നും കഴുത്ത് രണ്ടിഞ്ചോളം താഴ്ചയിൽ മുറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും കുക്കാട്ട്പള്ളി സിഐ കെ വെങ്കട സുബ്ബ റാവു പറഞ്ഞു.
പട്ടം പറത്തുന്നതിനിടെ മഴക്കുഴിയിൽ വീണ് കുട്ടി മരിച്ചു
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചണ്ഡിഗഡിൽ പട്ടം പറത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മഴക്കുഴിയിൽ വീണ് ഒൻപത് വയസുകാരൻ മരിച്ചിരുന്നു. ജലന്ധർ ജില്ലയിലെ സുരാനുസി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപമുള്ള മക്സുഡ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സംഭവം നടന്നത്.
വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള വയലിൽ കർഷകൻ പത്തടിയോളം താഴ്ചയുള്ള മഴക്കുഴി നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയായിരുന്നു. മഴയിൽ നിന്ന് വിളകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിർമ്മിച്ച മഴക്കുഴിയായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഒരു സൂചനാ ബോർഡുപോലും കർഷകൻ വയലിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല.
ബസന്ത പഞ്ചമി ദിനത്തിൽ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് പട്ടം പറത്താൻ പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങിയ കുട്ടി മഴക്കുഴിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടി കുഴിയിൽ വീണ കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മൃതദേഹം മഴക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
