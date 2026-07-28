വി ഡി സതീശന് 6.65 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി, അതിസമ്പന്നന് ഡി കെ ശിവകുമാര്; അറിയാം സംസ്ഥാന തലവന്മാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി
മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ആസ്തി വെളിപ്പെടുത്തി എഡിആർ റിപ്പോർട്ട്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ ആകെ ആസ്തി ആറു കോടി രൂപ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായ മുഖ്യമന്ത്രി കർണാടകയിലെ ഡി കെ ശിവകുമാർ.
Published : July 28, 2026 at 7:42 PM IST
കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ ആകെ ആസ്തി ആറു കോടി രൂപ. രാജ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ആസ്തി വെളിപ്പെടുത്തി അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് (എഡിആർ)ൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും കൂടെയുള്ള ആകെ ആസ്തി 6.65 കോടിയാണ്. സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തില് രാജ്യത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വി ഡി സതീശന്.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായ മുഖ്യമന്ത്രി കർണാടകയിലെ ഡി കെ ശിവകുമാറാണ്. 1,400 കോടിയിലധികം ആസ്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു 931 കോടി ആസ്തിയുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് 648 കോടി രൂപ ആസ്തിയുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.
28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ. ഇത് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ 31 മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ആകെ സ്വത്ത് 3,660 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ കോടീശ്വരന്മാരും ഒരു കോടിയിൽ താഴെ സ്വത്തുള്ള രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ട്. പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഏറ്റവും ധനികനായ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും കോടിയിൽ താഴെ ആസ്തിയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും ആസ്തി വിവരങ്ങളിങ്ങനെ.
ഏറ്റവും ആസ്തി കുറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആസ്തിയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയാണ്. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് 55.24 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആസ്തി മാത്രമാണുള്ളത്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി 85.87 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആസ്തിയുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും ഒരു കോടിയിൽ താഴെയാണ് ആസ്തി. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്തിയുള്ളത്. 42 കോടിയിലധികം ആസ്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരിക്ക് 11.34 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്.
ക്രമ
നമ്പർ
|സംസ്ഥാനം
|മുഖ്യമന്ത്രിമാർ
ആകെ
ആസ്തി
|1.
|കർണാടക
|ഡി കെ ശിവകുമാർ
|1413 കോടി+
|2.
|ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
|ചന്ദ്രബാബു നായിഡു
|931 കോടി+
|3.
|തമിഴ്നാട്
|സി ജോസഫ് വിജയ്
|648 കോടി+
|4.
അരുണാചൽ
പ്രദേശ്
|പേമ ഖണ്ഡു
|332 കോടി+
|5.
|നാഗാലാൻഡ്
|നെയ്ഫു റിയോ
|46 കോടി+
|6.
|മധ്യപ്രദേശ്
|മോഹൻ യാദവ്
|42 കോടി+
|7.
|അസം
|ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ
|35 കോടി+
|8
|തെലങ്കാന
|രേവന്ത് റെഡ്ഡി
|30 കോടി+
|9.
|പുതുച്ചേരി
|എൻ രംഗസാമി
|27 കോടി+
|10.
|ജാർഖണ്ഡ്
|ഹേമന്ത് സോറൻ
|25 കോടി+
|11.
|മേഘാലയ
|കോൺറാഡ് സാങ്മ
|14 കോടി+
|12.
|ത്രിപുര
|മണിക് സാഹ
|13 കോടി+
|13.
|മഹാരാഷ്ട്ര
|ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്
|13 കോടി+
|14.
|ബിഹാർ
|സാമ്രാട്ട് ചൗധരി
|11 കോടി+
|15.
|ഗോവ
|പ്രമോദ് സാവന്ത്
|9 കോടി+
|16.
|ഗുജറാത്ത്
|ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ
|8 കോടി+
|17
ഹിമാചൽ
പ്രദേശ്
സുഖ്വീന്ദർ സിംഗ്
സുഖു
|7 കോടി+
|18.
|സിക്കിം
|പി എസ് തമാങ്
|6 കോടി+
|19.
|കേരളം
|വി ഡി സതീശൻ
|6 കോടി+
|20.
|ഹരിയാന
|നയാബ് സൈനി
|5 കോടി+
|21.
|ഡൽഹി
|രേഖ ഗുപ്ത
|5 കോടി+
|22.
|ഉത്തരാഖണ്ഡ്
|പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി
|4 കോടി+
|23.
|മിസോറം
|ലാൽദുഹോമ
|4 കോടി+
|24.
|ഛത്തീസ്ഗഢ്
|വിഷ്ണു ദേവ് സായ്
|3 കോടി+
|25.
|മണിപ്പൂർ
|യുംനാം ഖേംചന്ദ് സിംഗ്
|2 കോടി+
|26.
|ഒഡീഷ
|മോഹൻ ചരൺ മാഞ്ചി
|1 കോടി+
|27.
|പഞ്ചാബ്
|ഭഗവന്ത് മാൻ
|1 കോടി+
|28.
|ഉത്തർപ്രദേശ്
|ആദിത്യനാഥ്
|1 കോടി+
|29.
|രാജസ്ഥാൻ
|ഭജൻ ലാൽ ശർമ്മ
|1 കോടി+
|30.
|പശ്ചിമ ബംഗാൾ
|സുവേന്ദു അധികാരി
|85 ലക്ഷം +
|31.
|ജമ്മു കശ്മീർ
|ഒമർ അബ്ദുള്ള
|55 ലക്ഷം +
അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വീന്ദർ സിംഗ് സുഖുവാണ് ഏറ്റവും ധനികനായ മുഖ്യമന്ത്രി. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പട്ടിക പരിശോധിച്ചാൽ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വീന്ദർ സിംഗ് സുഖു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ധനികരായ മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ 17-ാമത്തെ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകെ ആസ്തി 7.81 കോടി രൂപയാണ്. സുഖ്വീന്ദർ സിംഗ് സുഖുവിന് 22 ലക്ഷം രൂപയുടെ കട ബാധ്യതകളുമുണ്ട്.
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ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിംഗ് സൈനിക്ക് 5.80 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയ്ക്ക് 5.31 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്ർ ധാമിക്ക് 4.64 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ട്. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാന്നിന് 1.97 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് 1.54 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്.
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