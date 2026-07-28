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വി ഡി സതീശന് 6.65 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തി, അതിസമ്പന്നന്‍ ഡി കെ ശിവകുമാര്‍; അറിയാം സംസ്ഥാന തലവന്മാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി

മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ആസ്‌തി വെളിപ്പെടുത്തി എഡിആർ റിപ്പോർട്ട്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ ആകെ ആസ്‌തി ആറു കോടി രൂപ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായ മുഖ്യമന്ത്രി കർണാടകയിലെ ഡി കെ ശിവകുമാർ.

INDIA RICHEST CHIEF MINISTERS LIST LATEST ADR REPORT CHIEF MINISTERS ASSETS DEATAILS KERALA CM TOTAL ASSETS
Detailed report of Chief Ministers Assets (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 7:42 PM IST

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കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ ആകെ ആസ്‌തി ആറു കോടി രൂപ. രാജ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ആസ്‌തി വെളിപ്പെടുത്തി അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് (എഡിആർ)ൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും കൂടെയുള്ള ആകെ ആസ്‌തി 6.65 കോടിയാണ്. സമ്പത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ രാജ്യത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വി ഡി സതീശന്‍.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായ മുഖ്യമന്ത്രി കർണാടകയിലെ ഡി കെ ശിവകുമാറാണ്. 1,400 കോടിയിലധികം ആസ്‌തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു 931 കോടി ആസ്‌തിയുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് 648 കോടി രൂപ ആസ്‌തിയുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ. ഇത് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ 31 മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ആകെ സ്വത്ത് 3,660 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ കോടീശ്വരന്മാരും ഒരു കോടിയിൽ താഴെ സ്വത്തുള്ള രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ട്. പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഏറ്റവും ധനികനായ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും കോടിയിൽ താഴെ ആസ്‌തിയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും ആസ്‌തി വിവരങ്ങളിങ്ങനെ.

ഏറ്റവും ആസ്‌തി കുറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആസ്‌തിയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ളയാണ്. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു കാശ്‌മീരിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ളയ്‌ക്ക് 55.24 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആസ്‌തി മാത്രമാണുള്ളത്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി 85.87 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും ഒരു കോടിയിൽ താഴെയാണ് ആസ്‌തി. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്‌തിയുള്ളത്. 42 കോടിയിലധികം ആസ്‌തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരിക്ക് 11.34 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്.

ക്രമ

നമ്പർ

സംസ്ഥാനംമുഖ്യമന്ത്രിമാർ

ആകെ

ആസ്‌തി

1.കർണാടകഡി കെ ശിവകുമാർ1413 കോടി+
2.ആന്ധ്രാപ്രദേശ്ചന്ദ്രബാബു നായിഡു931 കോടി+
3.തമിഴ്‌നാട്സി ജോസഫ് വിജയ്648 കോടി+
4.

അരുണാചൽ

പ്രദേശ്

പേമ ഖണ്ഡു332 കോടി+
5.നാഗാലാൻഡ്നെയ്‌ഫു റിയോ46 കോടി+
6.മധ്യപ്രദേശ്മോഹൻ യാദവ്42 കോടി+
7.അസംഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ 35 കോടി+
8തെലങ്കാനരേവന്ത് റെഡ്ഡി30 കോടി+
9.പുതുച്ചേരിഎൻ രംഗസാമി27 കോടി+
10.ജാർഖണ്ഡ്ഹേമന്ത് സോറൻ25 കോടി+
11.മേഘാലയകോൺറാഡ് സാങ്മ14 കോടി+
12.ത്രിപുരമണിക് സാഹ13 കോടി+
13.മഹാരാഷ്ട്രദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്13 കോടി+
14.ബിഹാർസാമ്രാട്ട് ചൗധരി11 കോടി+
15.ഗോവപ്രമോദ് സാവന്ത്9 കോടി+
16.ഗുജറാത്ത്ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ8 കോടി+
17

ഹിമാചൽ

പ്രദേശ്

സുഖ്‌വീന്ദർ സിംഗ്

സുഖു

7 കോടി+
18.സിക്കിംപി എസ് തമാങ്6 കോടി+
19.കേരളംവി ഡി സതീശൻ6 കോടി+
20.ഹരിയാനനയാബ് സൈനി5 കോടി+
21.ഡൽഹിരേഖ ഗുപ്‌ത5 കോടി+
22.ഉത്തരാഖണ്ഡ്പുഷ്‌കർ സിംഗ് ധാമി4 കോടി+
23.മിസോറംലാൽദുഹോമ4 കോടി+
24.ഛത്തീസ്‌ഗഢ്വിഷ്‌ണു ദേവ് സായ്3 കോടി+
25.മണിപ്പൂർയുംനാം ഖേംചന്ദ് സിംഗ്2 കോടി+
26.ഒഡീഷമോഹൻ ചരൺ മാഞ്ചി1 കോടി+
27.പഞ്ചാബ്ഭഗവന്ത് മാൻ1 കോടി+
28.ഉത്തർപ്രദേശ്ആദിത്യനാഥ്1 കോടി+
29.രാജസ്ഥാൻഭജൻ ലാൽ ശർമ്മ1 കോടി+
30.പശ്ചിമ ബംഗാൾസുവേന്ദു അധികാരി85 ലക്ഷം +
31.ജമ്മു കശ്‌മീർഒമർ അബ്‌ദുള്ള55 ലക്ഷം +

അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്‌വീന്ദർ സിംഗ് സുഖുവാണ് ഏറ്റവും ധനികനായ മുഖ്യമന്ത്രി. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പട്ടിക പരിശോധിച്ചാൽ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്‌വീന്ദർ സിംഗ് സുഖു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ധനികരായ മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ 17-ാമത്തെ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകെ ആസ്‌തി 7.81 കോടി രൂപയാണ്. സുഖ്‌വീന്ദർ സിംഗ് സുഖുവിന് 22 ലക്ഷം രൂപയുടെ കട ബാധ്യതകളുമുണ്ട്.

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ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിംഗ് സൈനിക്ക് 5.80 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌തയ്ക്ക് 5.31 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌ർ ധാമിക്ക് 4.64 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ട്. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാന്നിന് 1.97 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് 1.54 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്.

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