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മുന്‍സര്‍ക്കാരിന്‍റെ അഴിമതികള്‍ അക്കമിട്ട് നിരത്തി മുഖ്യമന്ത്രി

ഗവര്‍ണരുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്‍റെ നന്ദി പ്രമേയ വേളയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് മുന്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്.

CHIEF MINISTER VIJAY tamilnadupolitics udayanidhi stalin dmk
Chief Minister Vijay (TN niyamasabha)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 4:41 PM IST

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ചെന്നൈ: മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് നടന്ന അഴിമതികള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്. ഈ മാസം പതിനെട്ടിനാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പുതിയ നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായിത്. ഇന്ന് സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു. ഗവര്‍ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയ അവതരണ വേളയില്‍ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നുയര്‍ന്ന ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവെയാണ് വിജയ് മുന്‍സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്.

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സിനിമാഷൂട്ടിങില്‍ നിന്ന് വന്ന് കയറി മുഖ്യമന്ത്രിയായെന്ന് തന്നെ പലരും അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വിജയ് മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാന ഖജനാവ് കാലിയാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് തങ്ങള്‍ ധവളപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിലെത്തിച്ചവര്‍ പറയുന്നത് തനിക്ക് ഭരിക്കാന്‍ അറിയില്ലെന്നാണ്.അതേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ ഭരിക്കാനറിയില്ല. പൊതുപ്പണം എടുത്ത് ധൂര്‍ത്തടിക്കാന്‍ എന്‍റെ എംഎല്‍എമാര്‍ക്കും മന്ത്രിമാര്‍ക്കും അറിയില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങളെ സേവിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.

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ഞങ്ങള്‍ക്ക് ടെന്‍ഡറുകള്‍ നല്‍കാന്‍ അറിയാം. എന്നാല്‍ ചെലവുകള്‍ പെരുപ്പിക്കാന്‍ അറിയില്ല. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താനറിയാം. എന്നാല്‍ അതിലൂടെ പണം പിടുങ്ങാനറിയില്ല. പുത്തന്‍ തൊഴിലുകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം. എന്നാല്‍ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈക്കൂലി വാങ്ങാനറിയില്ല. സ്വര്‍ണം ഉരുക്കി വിലകുറച്ച് വില്‍ക്കാനറിയില്ല. ക്ഷേത്ര ഫണ്ടുകള്‍ വെട്ടിക്കാനറിയില്ല. ധാതുക്കള്‍ വിറ്റഴിച്ച് കൊള്ളയടിക്കാനറിയില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ടുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഖജനാവില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം.പക്ഷേ വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് അവ എത്തിക്കാനറിയില്ല.

മയക്കുമരുന്ന് സംസ‌‌കാരം ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം.ഇത് വളര്‍ത്താനറിയില്ല. സ്‌ത്രീകളെ ആദരിക്കുന്നവര്‍ സൗജന്യ യാത്രയെയും ആയിരം രൂപയുടെ പാചകവാതക സബ്‌സിഡിയെയും പുച്‌ഛിച്ച് സംസാരിക്കില്ല. അതേ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നുമറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നവരോടാണ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല. അതൊന്നും പഠിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് താത്‌പര്യവുമില്ല- വിജയ് പറഞ്ഞു.

വിജയുടെ പ്രസംഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചു. ഡിഎംകെ അംഗങ്ങള്‍ സഭ ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ചു. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റ് നാല്‍പ്പത് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരൊറ്റ നേട്ടം പോലും എടുത്തുകാട്ടാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവര്‍ണറുടെ അഭിസംബോധനയില്‍ സംസാരിക്കവെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉദയനിധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്‍റെ പ്രസംഗത്തിനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഇന്ന് സഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗം.

TAGGED:

CHIEF MINISTER VIJAY
TAMILNADUPOLITICS
UDAYANIDHI STALIN
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