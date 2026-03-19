സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ച സംഭവം; കര്ശന നടപടിയെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി
സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ച സംഭവത്തില് കര്ശന നടപടിയെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി, ഉത്തരവാദികള് നിയമത്തെ നേരിടണം, മാലിന്യ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാര്ഗനിര്ദേശ പ്രകാരം ചെയ്യണമെന്നും ഉത്തരവ്.
Published : March 19, 2026 at 10:51 AM IST
റായ്പൂര്: ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ച സംഭവത്തില് കര്ശന നടപടിയെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണു ദേവ് സായ്. സംസ്ഥാനത്ത് തോട്ടിപ്പണി ചെയ്യാന് തൊഴിലാളികളെ നിർബന്ധിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടു. മാലിന്യ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മലിനജല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ വഴിയോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഘടനകൾ വഴിയോ മാത്രമേ നടത്താവൂ. കൂടാതെ, ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അപകടങ്ങള് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കാനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച "2013-ലെ തോട്ടിപ്പണി നിരോധന നിയമവും അവരുടെ പുനരധിവാസ നിയമവും" ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
സംഭവത്തില് മരിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ഒപ്പം സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നല്കുമെന്നും ഉറപ്പും നല്കി. ഛത്തീസ്ഗഡില് ചൊവ്വാഴ്ച (മാര്ച്ച് 17) വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം നടന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ രാമകൃഷ്ണ കെയർ ആശുപത്രിയിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചത്.
ശിക്ഷ: 1 വർഷം തടവും 50,000 രൂപ പിഴയും
മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിച്ച് തോട്ടിപ്പണിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് ഗോത്ര, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സോൻമണി ബോറ പറഞ്ഞു. ഒരു വർഷം തടവോ 50,000 രൂപ വരെ പിഴയോ നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉചിതമായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
പാലിക്കാത്തതിനെതിരെ കർശന നടപടി
സംസ്ഥാനതല മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ സംഭവമാണിത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചർമാരുടെ സമഗ്രമായ പുനഃപരിശോധന നടത്തിയതായി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സോൻമണി ബോറ അറിയിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും നിലവിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുമാണ് പുനഃപരിശോധന നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഈ സർവേയെത്തുടർന്ന് എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാരും അവരവരുടെ ജില്ലകളെ "മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചർ-ഫ്രീ" ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉന്നതമായ ആദർശങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണെന്ന് ബോറ പ്രസ്താവിച്ചു. സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും പൂർണ അന്തസോടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ്, നഗരഭരണ വികസന വകുപ്പ്, മറ്റ് സഹകരിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഏകോപിത ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
