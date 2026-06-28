ETV Bharat / bharat

മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ

ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സിഇസി താഴ്‌വരയിലുടനീളം വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക വക്താവ്

GYANESH KUMAR JAMMU AND KASHMIR CHIEF ELECTION COMMISSIONER JAMMU AND KASHMIR ELECTION
File image of Gyanesh Kumar (X/@SpokespersonECI)
author img

By PTI

Published : June 28, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ എത്തി. സന്ദർശന വേളയിൽ വോട്ടർമാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പങ്കാളികൾ, ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താന്‍ സിഇസി താഴ്‌വരയിലുടനീളം വിവിധ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഷെയ്ഖ് ഉൽ ആലം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ജമ്മു കശ്‌മീർ ചീഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ സഞ്ജീവ് വർമ്മ, ബുദ്‌ഗാം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അത്തർ അമീർ, ഭരണ- തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വകുപ്പിലെ മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സ്വീകരിച്ചു.

താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ മനോഹരമായ താഴ്‌വരകളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടർമാരുമായി താൻ സംവദിക്കുമെന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ മനോഹരമായ താഴ്‌വരകളിലുടനീളമുള്ള വോട്ടർമാരുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ മൂലക്കല്ലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ഗാം‌ ജില്ലയിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാരുമായി ഞാൻ സംവദിക്കും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ ബുദ്ഗാം ജില്ലയിലെ വോട്ടർമാർ, ബിഎൽഒമാർ, മറ്റ് പങ്കാളികൾ എന്നിവരുമായി സി ഇ സി ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. വോട്ടർമാരുമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പങ്കാളികളുമായും ഇടപഴകൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഫീൽഡ് തല തയ്യാറെടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ജനാധിപത്യ പങ്കാളിത്തവും അവബോധവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സന്ദർശനമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ നിലവിലെ ഭരണ അവസ്ഥ

2024 ജനുവരി 9 ന് അവസാനിച്ച അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധിക്ക് ശേഷം ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് സമിതികളില്ല. ജില്ലാ വികസന കൗൺസിലുകളുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി 2026 ഫെബ്രുവരി 23 ന് അവസാനിച്ചു. നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാലാവധി 2023 ഡിസംബറിൽ അവസാനിച്ചു. നിലവിൽ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് സമിതികളുടെ മേൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരം ബ്ലോക്ക് വികസന ഓഫീസർമാർക്കാണ്. അതേസമയം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരും കമ്മീഷണർമാരും മുനിസിപ്പൽ സമിതികളുടെയും കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും അധികാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിആർഐയുടെയും നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫണ്ടുകൾക്ക് കീഴിലാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്.

Also Read:സഖ്യം തകർന്ന് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാടകീയ നീക്കം; വൈക്കോയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി പ്രമുഖ എംഡിഎംകെ നേതാക്കൾ ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു

TAGGED:

GYANESH KUMAR
JAMMU AND KASHMIR
CHIEF ELECTION COMMISSIONER
JAMMU AND KASHMIR ELECTION
GYANESH KUMAR IN JAMMU KASHMIR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.