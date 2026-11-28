" വനിതാ സംവരണത്തിനായി ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലില് അപകടസാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചിദംബരം
ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ 50 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായാൽ, അത് തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പാർലമെന്ററി പ്രാതിനിധ്യത്തിലെ അന്തരം വർധിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് ചിദംബരം അവകാശപ്പെട്ടു.
Published : November 28, 2026 at 6:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദേശിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുമായ പി. ചിദംബരം. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യ അനുപാതം 25 വർഷത്തേക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്താനുള്ള നീക്കം അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
നവംബർ 30-ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ ഡിലിമിറ്റേഷൻ ബിൽ 2026 അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കവെ ആണ് ചിദംബരം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ബിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ചിദംബരം പറഞ്ഞു. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 50 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായാൽ അത് തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പാർലമെൻ്ററി പ്രാതിനിധ്യത്തിലെ അന്തരം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
The proposed Constitution Amendment Bill has been unveiled The 'freeze' for 25 years of the present relative proportion of each State to the total seats of the Lok Sabha will address two of our concerns However, the Bill does not address the first -- and fundamental --concern While relative proportion of each State to the total is important, absolute numbers also matter Besides, the increased strength of the Lok Sabha will entail delimitation of the constituencies within each state. That will give a free licence to the government to gerrymander the constituencies within the state -- as the government did in Assam and J&K. Gerrymandering is the greater evil and the greater danger The government has still not answered our primary question: why can't the 1/3 reservation for women be implemented in the present strength of the Lok Sabha?— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 27, 2026
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സീറ്റുകളുടെ അനുപാതം നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നും, ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമുള്ള എം.പിമാരുടെ യഥാർത്ഥ എണ്ണവും പ്രധാനമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് എം.പി വാദിച്ചു. ഈ വിപുലീകരണം തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം 413-ൽ നിന്ന് 620-ലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും, ഇത് പാർലമെൻ്റിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം താരതമ്യേന ദുർബലമാക്കുമെന്നും ചിദംബരം അവകാശപ്പെട്ടു.
രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിരുകൾ കൃത്രിമമായി മാറ്റിവരയ്ക്കുന്ന 'ജെറിമാൻഡറിങ്' എന്ന പ്രവണതയ്ക്ക് ഈ പുനർനിർണയ പ്രക്രിയ വഴിയൊരുക്കിയേക്കാമെന്നും ചിദംബരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "ലോക്സഭയിലെ അംഗബലം വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെയും മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിരുകൾ പുനർനിർണയിക്കേണ്ടി വരും. അസമിലും ജമ്മു കശ്മീരിലും സർക്കാർ ചെയ്തതുപോലെ, സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിരുകൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റിവരയ്ക്കാൻ ഇത് സർക്കാരിന് അവസരമൊരുക്കും. ജെറിമാൻഡറിങ് എന്നത് വലിയൊരു തിന്മയും വലിയൊരു അപകടവുമാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
The numbers given in the video clip below are wrong. I did not do the arithmetic at that time The correct numbers are: the present gap is 413 and the gap will increase to 620— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 27, 2026
സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ലോക്സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചോദിച്ചു. "ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ചോദ്യത്തിന് സർക്കാർ ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് (1/3) സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ബിജെപിക്ക് എൻസിപി-എസ്പി പിന്തുണ - ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ്
ബിജെപി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരദ് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ (എൻസിപി-എസ്പി) നിലപാടിനെ മഹാരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. 85-ാം വയസ്സിൽ ശരദ് പവാർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ പിന്തുണയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത്.
शरद पवार साहेबांना वयाच्या ८५व्या वर्षी पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष शेवटपर्यंत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला होता… मार्च २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या ७ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडे अवघे १० आमदार होते. एका उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी ३६ मतांची आवश्यकता होती. काँग्रेसकडे १६, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडे २० आमदार होते. सुप्रिया सुळे यांनी शरद पवार साहेबांच्या उमेदवारीसाठी काँग्रेस नेतृत्वाकडे पाठिंबा मागितला. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कोणतेही आढे वेढे न घेता सकारात्मक भूमिका घेतली. काँग्रेसने स्वतःच्या जागेवरील दावा बाजूला ठेवत शरद पवार साहेबांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. त्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानेही त्यांना पाठिंबा दिला आणि महाविकास आघाडीने एकमताने त्यांची उमेदवारी निश्चित केली. आणि आता काय? परिसीमन कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर तेच शरद पवार साहेब, सुप्रीया सुळे ताई आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष भाजप सरकारला पाठिंबा देणार आहेत.— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) November 27, 2026
മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ 10 എംഎൽഎമാർ മാത്രമുള്ള എൻസിപി-എസ്പിയിൽ നിന്നുള്ള ശരദ് പവാറിൻ്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി പിന്തുണച്ചതായി സംസ്ഥാന ഘടകം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് വിജയിക്കാൻ 36 വോട്ടുകൾ ആവശ്യമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, 16 എംഎൽഎമാരുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ്, പവാറിൻ്റെ മകൾ സുപ്രിയ സുലെയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സീറ്റിനായുള്ള അവകാശവാദം ഉപേക്ഷിച്ച് പവാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പാർട്ടി അറിയിച്ചു.
ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും പവാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറായ കാര്യവും പാർട്ടി പരാമർശിച്ചു. "രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പിന്തുണ അറിയിച്ചു. കോൺഗ്രസ് തങ്ങളുടെ സീറ്റിനായുള്ള അവകാശവാദം മാറ്റിവെച്ച് ശരദ് പവാറിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ പിന്തുണച്ചു. ശിവസേന (യുബിടി)യും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകി. തുടർന്ന് മഹാ വികാസ് അഘാഡി (എംവിഎ) ഒറ്റക്കെട്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ പിന്തുണച്ചു" മഹാരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.
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