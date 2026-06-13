ETV Bharat / bharat

ഛത്തീസ്ഗഡിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 10 കോടിയുടെ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

കഴിഞ്ഞവർഷം ഡിസംബറിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കഞ്ചാവുമായി മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു

POLICE SEIZE CANNABIS IN BALRAMPUR DRUG SELLING CHHATTISGARH DRUG CASE POLICE
Police seize cannabis worth Rs 10 cr (ANI)
author img

By ANI

Published : June 13, 2026 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബൽറാംപുർ: ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബൽറാംപുരിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട. 10 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കഞ്ചാവുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൻ ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരം പിടികൂടിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമാഫിയക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയതിനിടെയാണ് വൻ ലഹരിക്കടത്ത് പിടികൂടുന്നത്.

1941 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് പ്രതികളിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് ബൽറാംപുർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വൈഭവ് ബാങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരിമരുന്നിന് വിപണിയിൽ 10 കോടി രൂപയോളം വിലവരും. ഇതിനുപുറമെ ലഹരിക്കടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച 50 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ട്രക്കും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ ലോകേഷ് ശർമ (46), അമീഷ് അൻസാരി (23) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഒഡിഷയിൽനിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.

തുടർച്ചയായ പരിശോധന
കഴിഞ്ഞവർഷം ഡിസംബറിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കഞ്ചാവുമായി മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് ലഹരിക്കടത്ത് ശൃംഖലയിലെ പ്രധാനിയായ ലോകേഷ് ശർമയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമായത്. അന്ന് മുതൽ ഇയാൾക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഒഡിഷയിൽനിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് ഇയാൾ യാത്രചെയ്യുന്നതായി അടുത്തിടെ പൊലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.

കറുപ്പ് കൃഷിയും വ്യാപകം
ലഹരിമുക്ത ജില്ലയാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഛത്തീസ്ഗഡ് പൊലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 24ന് സംശയമുള്ള നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികൃതർ കർശന നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് സുരക്ഷാസേന അനധികൃത ലഹരികൃഷികൾ കണ്ടെത്തുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നവീൻ ഘട്ട് ഗ്രാമത്തിലെ വിവിധ ഫാമുകളിൽ കറുപ്പ് (ഓപിയം) കൃഷി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് നടപടികൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിദൂരപ്രദേശങ്ങളിലെ അനധികൃത ലഹരികൃഷികൾ കണ്ടെത്താൻ ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും അധികൃതർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ലാലുങ്ക പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള നവീൻ ഘട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ കറുപ്പ് കൃഷി നടക്കുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നതായി എസ്എസ്പി ശശി മോഹൻ സിങ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സാധു റാം നാഗ്‌വൻഷി, ജഗത് റാം നാഗ്‌വൻഷി, അഭിമന്യു നാഗ് എന്നിവരുടെ ഭൂമിയിൽനിന്ന് കറുപ്പ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തി. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ പങ്കും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻഡിപിഎസ് ആക്ട് പ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്തുമെന്നും അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമാഫിയക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം. വരുംദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുമെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

ALSO READ: 11 കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രോഫോണിക് കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമം; മുംബൈയിൽ കേരള മോഡല്‍ അറസ്റ്റില്‍

TAGGED:

CHHATTISGARH POLICE DRUG BUST
BALRAMPUR CANNABIS SEIZURE
OPIUM CULTIVATION NAVEEN GHAT
NDPS ACT DRUG ARRESTS
CANNABIS SEIZED IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.