വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ ഭാര്യയെ ചുറ്റികയ്‌ക്ക് അടിച്ച് കൊന്നു; സഹോദര ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരം

ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ സുർഗുജ സ്വദേശി ഗണേഷ് ഖുഷ്വാഹയ്‌ക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതം. കൊല്ലപ്പെട്ട യശോദയുടെ സഹോദരൻ്റെ വിവാഹ ദിവസമുണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് ആക്രമണം.

Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
റായ്‌പൂർ: ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ ഭാര്യയെ ചുറ്റിക കൊണ്ട് തലയ്‌ക്ക് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ്. ആക്രമണത്തിനിരയായ സഹോദര ഭാര്യയുടെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരം. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ സുർഗുജ സ്വദേശി ഗണേഷ് ഖുഷ്വാഹയ്‌ക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതം.

കൊല്ലപ്പെട്ട യശോദ കുശ്വാഹയുടെ സഹോദരൻ്റെ വിവാഹ ദിവസമുണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് ഭാര്യയെ ചുറ്റികകൊണ്ട് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. യശോദ ഖുഷ്വാഹയും ഭർത്താവ് ഗണേഷ് ഖുഷ്വാഹയും യശോദയുടെ കുടുംബ വീട്ടിൽ സഹോദരൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയതാണ്. വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു. ഗണേഷും ഭാര്യ യശോദയും തമ്മിൽ കുടുംബ വീട്ടിൽ വച്ച് തർക്കമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു.

ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കു തർക്കം ആക്രമണത്തിലേയ്‌ക്ക് നീങ്ങി. കോപാകുലനായ ഗണേഷ് ചുറ്റിക കൊണ്ട് യശോദയുടെ തലയ്‌ക്ക് അടിച്ചു. ആക്രമണത്തിനിടെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ ഗംഗോത്രിയെയും അവരുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെയും അതേ ചുറ്റിക കൊണ്ട് ഇയാൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളി കേട്ട് മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന മൂന്ന് പേരെയാണ് കാണുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ മൂന്ന് പേരെയും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. യശോദയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗണേഷിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഗംഗോത്രിയുടെയും മകളുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗംഗോത്രിയെ ചികിത്സയ്ക്കായി റായ്‌പൂരിലേയ്ക്ക്‌ മാറ്റി. ഗംഗോത്രിയുടെ മകൾ, അംബികാപൂരിലെ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു.

സുർഗുജ ജില്ലയിലെ പ്രതാപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഞായറാഴ്‌ച (ഫെബ്രുവരി 22) ആണ് അതിക്രൂര കൊലപാതകവും ആക്രമണവും നടന്നത്. പ്രതാപ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ്‌ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്തും ആശുപത്രിയിലുമെത്തി സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയും തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചു. ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തർക്കത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണവും ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യവും അന്വേഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സൂരജ്‌പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള പൊലീസ് പറഞ്ഞു. "ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായ പ്രതി കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി ഭാര്യയുമായി പ്രശ്‌നത്തിലായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം പ്രതി ഒളിവിൽ പോയി. പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നു," - പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പ്രശാന്ത് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു. മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ച ശേഷം തിരികെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൈമാറി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

