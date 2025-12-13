ജാതി വെറി, മകന്റെ ലിവ് ഇൻ പങ്കാളിയെ കൊന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കില് തള്ളി; പിതാവ് അറസ്റ്റില്
Published : December 13, 2025 at 9:45 AM IST
കവർധ : മകന്റെ ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പില് പ്രകോപിതനായ പിതാവിന്റെ അരുംകൊല. പിതാവ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് മകന്റെ ലിവ് ഇൻ പങ്കാളിയെ. കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവതിയുടെ മൃതദേഹം സെപ്റ്റിക് ടാങ്കില് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
ഛത്തീസ്ഗഢ് ലോഹാര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ബന്ദതോള ഗ്രാമത്തിലാണ് അതി ദാരുണ സംഭവം. പ്രതിയായ ജഹല് പട്ടേലിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദുരഭിമാന കൊലപാതകമെന്നാണ് വിവരം.
സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ:
ജഹല് പട്ടേലിന്റെ മകൻ ഭോജ്റാം പട്ടേലും രാജ്നന്ദ്ഗാവ് സ്വദേശിയായ കാമിനി നിഷാദും ഹൈദാബാദില് വച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. ഇവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം പ്രണയത്തിലേക്ക് വളരുകയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇരുവരും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ ഇരുവും കവർധയിലെ ബന്ദതോളയിലുള്ള ഭോജ്റാമിന്റെ കടുംബ വീട്ടിലെത്തി.
ഭോജ്റാം കാമിനിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നതായി കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചു. എന്നാല് കാമിനി മറ്റൊരു ജാതിയില് പെട്ട യുവതിയായതിനാല് കുടുംബത്തിന് ഈ വിവാഹത്തില് താത്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഇത് അപമാനമാകുമെന്നാണ് ജഹല് പട്ടേല് പറഞ്ഞത്.
നവംബർ ഏഴിന് കാമിനിയെ തന്റെ വീട്ടിലാക്കി ഭോജ്റാം പുറത്തേക്ക് പോയി. ഈ സമയം ഭോജ്റാം കാമിനിയ്ക്ക് വിഷം നല്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ മൃതദേഹം സെപ്റ്റിക് ടാങ്കില് ഉപേക്ഷിച്ചു. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സിമന്റ് തേച്ച് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
മടങ്ങി വന്ന ഭോജ്റാം കാമിനിയെ അന്വേഷിച്ചപ്പോള്, അവള് വീട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി എന്നാണ് ജഹല് പട്ടേല് മറുപടി നല്കിയത്. ഭോജ്റാം പലയിടത്തും കാമിനിയെ തെരഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. പിന്നാലെ ലോഹാര പൊലീസില് പരാതി പെട്ടു.
അന്വേഷണത്തിനിടെ കാമിനിയെ ജഹല് പട്ടേല് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന സൂചന പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. അയാളെ കസ്റ്റഡിയില് എടുത്ത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ അരുംകൊലയുടെ കഥ പുറത്ത് വന്നു. ജഹല് പട്ടേല് നല്കിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പൊലീസ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കില് നിന്ന് കാമിനിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു.
ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തി മൃതദേഹം കാമിനിയുടേത് തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാമിനിയില് നിന്ന് മകനെ അകറ്റാനാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്ന് ജഹല് പട്ടേല് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില് റിമാൻഡിലാണ് ഇയാള്.
