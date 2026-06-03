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ദാഹമകറ്റാൻ കടയിൽ വാഹനം നിർത്തി മുഖ്യമന്ത്രി; എതിരേറ്റത് മുൻ മാവോയിസ്റ്റുകൾ!

സുഷസൻ തിഹാർ എന്ന പൊതുജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്കിടെ ഛത്തീസ്‌ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്‌ണു ദിയോ സായിയാണ് ഈ ദമ്പതികളെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. ഇത് ദമ്പതികളുടെ മാത്രമല്ല ബസ്‌തറിൻ്റെ കൂടിമാറ്റമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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Former Maoist Couples Masa Tamo and Jaymoti, Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai In The shop (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 3, 2026 at 2:19 PM IST

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റായ്പൂർ: കാറിൽ യാത്രചെയ്യവേ ദാഹമകറ്റാൻ വാഹനം നിർത്തി വെള്ളം ചോദിച്ചെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ ഇതൾവിരിഞ്ഞത് തോക്കുപേക്ഷിച്ച് ശാന്തിയുടെ പുതുജീവിതം തേടിയവരുടെ അസാധാരണ കഥ. ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണു ദിയോ സായിക്കാണ് ബിജാപ്പൂരിലെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ വച്ച് മാവോയിസ്റ്റ് മുൻ ദമ്പതികളുടെ ജീവിതം നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങിയത്.

അക്രമത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട വഴികൾ എന്നെന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ പലചരക്ക് കട നടത്തുന്ന മാസ തമോയുടെയും ഭാര്യ ജയ്മോതിയുടെയും കഥ കേട്ട് സാക്ഷാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ഭുതപ്പെട്ടു. സാധാരണക്കാർക്ക് ഭരണകൂടത്തെ എളുപ്പത്തിൽ സമീപിക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച സുഷസൻ തിഹാർ എന്ന പൊതുജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്കിടെയാണ് നാടകീയമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.

BASTAR TRANSFORMATION STORY FORMER MAOIST COUPLE STORY MAOIST REHABILITATION CHHATTISGARH VISHNU DEO SAI BIJAPUR VISIT
മാസ തമോയും ജയ്‌മോതിയും കടയിൽ (ETV Bharat)

ബിജാപ്പൂർ ജില്ലയിലെ കൊണ്ടപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കവേ വഴിയരികിലെ ഒരു കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ വാഹനം നിർത്താൻ അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായി കടയിലെത്തി ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ചോദിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയെ എതിരേറ്റത് പഴയ മുഖ്യധാര വിരുദ്ധരായ ദമ്പതികളായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കാട്ടിൽ ഭീതിയോടെ തോക്കേന്തി നടന്നവർ ഇന്ന് സമാധാനത്തോടെ സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ട അദ്ദേഹം ഇരുവരോടും മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ഏറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മുൻകാല ജീവിതമെന്ന് അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് തുറന്നുപറഞ്ഞു.

മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനത്തിലേക്ക്

വളരെ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു മാസ തമോയുടെ ബാല്യം. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തോട് കൂടി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണമായും നിലച്ചുപോയി. കാട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ മറ്റ് വഴികളില്ലാതെ വന്നതോടെ 2007ൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിൽ ചേരാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാവുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആയുധമെടുത്തുള്ള ജീവിതം ആർക്കും സമാധാനം നൽകില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

ഭാര്യ ജയ്മോതിയുടെ കഥയും ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ്. ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഉറ്റവരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജയ്മോതി ഗത്യന്തരമില്ലാതെയാണ് അക്രമത്തിൻ്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇരുവരും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയും അക്രമം വെടിഞ്ഞ് സമാധാന ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ദൃഢനിശ്ചയമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയ ഇവർ ലളിതമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിലായിരുന്നു.

BASTAR TRANSFORMATION STORY FORMER MAOIST COUPLE STORY MAOIST REHABILITATION CHHATTISGARH VISHNU DEO SAI BIJAPUR VISIT
മാസ തമോയും ജയ്‌മോതിയും തങ്ങളുടെ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ (ETV Bharat)

മാതൃകയായി ദമ്പതികളുടെ ലളിത ജീവിതം

മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർഥ അടയാളം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഇരുവരും പുതിയ പാത രൂപപ്പെടുത്തിയത്. സർക്കാരിൻ്റെ പുനരധിവാസ പാക്കേജിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കൂലിപ്പണി ചെയ്തും മറ്റും ഇരുവരും ചേർന്ന് കൊണ്ടപ്പള്ളിയിൽ ഈ പലചരക്ക് കട ആരംഭിച്ചത്. ചോരച്ചാലുകൾ വഴിമാറിയപ്പോൾ തികച്ചും സമാധാനപരവുമായ ജീവിതം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അളവറ്റ സന്തോഷം അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് പങ്കുവച്ചു. നഷ്ടങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും മാത്രം നിറഞ്ഞ ഭൂതകാലത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി മറന്ന് പുതിയ മാറ്റത്തിൽ തങ്ങൾ ഏറെ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് ഇരുവരും വികാരഭരിതരായി വ്യക്തമാക്കി.

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ദമ്പതികളുടെ അതിജീവ കഥ കേട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണു ദിയോ സായി അവരെ ഹാർദമായി അഭിനന്ദിച്ചു. ആയുധം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്ന ഇരുവരുടെയും നിലവിലെ മാറ്റം കാട്ടിൽ തുടരുന്ന മറ്റ് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് നൽകുന്നത് വലിയൊരു സന്ദേശമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.

അക്രമത്തിൻ്റെ പാത വേഗം ഉപേക്ഷിച്ച് സമാധാന വഴിയിലേക്ക് വരാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്ന കാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സർക്കാർ പൂർണ പിന്തുണയും മികച്ച പുനരധിവാസവും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സമീപകാലത്ത് ഒട്ടേറെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കടയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം വാങ്ങിയ ശേഷം ദമ്പതികൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ തുടർയാത്ര ആരംഭിച്ചത്.

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