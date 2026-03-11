നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരെ ഛത്തീസ്ഗഡ്; ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം
മതപരിവർത്തനം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് മതസ്വാതന്ത്ര്യ ബിൽ, 2026 അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 1968 ലെ ഛത്തീസ്ഗഡ് മതസ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്.
Published : March 11, 2026 at 12:40 PM IST
റായ്പ്പൂർ: നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരായ 'ഛത്തീസ്ഗഡ് മതസ്വാതന്ത്ര്യ ബിൽ 2026' ന് അംഗീകാരം നൽകി ഛത്തീസ്ഗഡ് മന്ത്രിസഭ. ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണു ദിയോസായിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ബലപ്രയോഗം, പ്രലോഭനം, വഞ്ചനാപരമായ മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ പ്രതിനിധാനം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള മതപരിവർത്തനം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് മതസ്വാതന്ത്ര്യ ബിൽ, 2026 അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്.
തുടർന്ന് ബിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതായി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അരുൺ സാവോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. "ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ബലപ്രയോഗം, പ്രലോഭനം, അനാവശ്യ സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ പ്രാതിനിധ്യം എന്നിവയിലൂടെ നടത്തുന്ന മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങളെ, ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്", അരുൺ സാവോ പറഞ്ഞു.
ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 1968 ലെ ഛത്തീസ്ഗഡ് മതസ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും, നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും ഈ നിയമത്തിന് കീഴിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെയോ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നതായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആവർത്തിച്ച് ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത്തരം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ബില്ലിന് പ്രാധാന്യമേറുന്നതും. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഛത്തീസ്ഗഡ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിജയ് ശർമ്മയും മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരെ ഒരു ബിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ബില്ല് അനിവാര്യമാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കന്യാസ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ 25 നാണ് ഒരു കൂട്ടം ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകർ മനുഷ്യക്കടത്തും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനവും ആരോപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളായ സി പ്രീതി മേരിയും, സി വന്ദന ഫ്രാന്സിസും അറസ്റ്റിലായത്.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകുകയായിരുന്ന ഇവരെ ദുർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകർ തടയുകയായിരുന്നു. കന്യാസ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം മൂന്ന് ആദിവാസി പെണ്കുട്ടികളും ഒരു യുവാവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദു മതത്തില്പെട്ട കുട്ടികളായതിനാലാണ് തങ്ങള് ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നും ഈ കുട്ടികളെ മതപരിവർത്തനത്തിനായി കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുമായിരുന്നു ബജ്റംഗ്ദളിൻ്റെ ആരോപണം.
പിന്നീട് ഒരു ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകൻ്റെ പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജോലി നേടാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും മതപരിവർത്തനത്തിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കന്യാസ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിഷയം ഏറെ വിവാദമാകുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിനെത്തുടർന്ന് കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്.
