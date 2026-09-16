വേഷവും ശൈലിയും മാറ്റി നേതാക്കള്; ജെൻസിയെ കയ്യിലെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ 'ജീൻസ് വിപ്ലവം'
സെപ്റ്റംബർ 19-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' എന്ന പരിപാടിയുടെ പ്രചരണത്തിന് പ്രാദേശിക പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത വേഷമായ പൈജാമ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീൻസും ടി-ഷർട്ടും ധരിച്ചായിരിക്കും എത്തുക.
By PTI
Published : September 16, 2026 at 5:51 PM IST
ഇൻഡോർ: പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ ശൈലികളിൽ നിന്ന് മാറി യുവതലമുറയായ ജെൻസീസുമായി (Gen-Z) കൂടുതൽ അടുക്കാന് ജനസമ്പർക്ക രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്. നീണ്ട പ്രസംഗങ്ങളും വലിയ പൂമാലകളും ഒന്നുമില്ലാതെ ജനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിയാണിത്. ഇൻഡോറിൽ ഈ ആഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ നീക്കം.
സെപ്റ്റംബർ 19-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' (Chhatron Ki Goonj) എന്ന പരിപാടിയുടെ പ്രചരണത്തിന് പ്രാദേശിക പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത വേഷമായ പൈജാമ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീൻസും ടി-ഷർട്ടും ധരിച്ചായിരിക്കും എത്തുക. അടച്ചിട്ട ഹാളുകളിലെ യോഗങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രാദേശിക കഫേകൾ, ലൈബ്രറികൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഒപ്പം കോളേജ് വിദ്യാർഥികളും പ്രാദേശിക സംഗീത സംഘങ്ങളുമായുള്ള അനൗദ്യോഗിക സംഗീത പരിപാടികളിലേക്കും ഈ പ്രചാരണം മാറിയിരിക്കുന്നു.
1997-നും 2012-നും ഇടയിൽ ജനിച്ച തലമുറയെയാണ് 'ജെൻ-ഇസഡ്' (Generation Z) അഥവാ ജെന്സി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (സിജെപി) യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, പുതിയ തലമുറ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് - പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ, പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് - രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ ഇൻഡോറിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' പരിപാടി നടക്കുന്നത്.
പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ്
സാധാരണയായി കുർത്ത-പൈജാമ ധരിച്ചെത്തുന്ന പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' (Chhatron Ki Goonj) എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പെയ്നിനിടെ ജീൻസും ടി-ഷർട്ടും ധരിച്ച് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ കാണാം.
രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നീണ്ട പ്രസംഗങ്ങളും മാലയിട്ടുള്ള സ്വീകരണങ്ങളും പോലുള്ള ഔപചാരിക പരിപാടികളോട് ഭൂരിഭാഗം യുവാക്കൾക്കും താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് ഇൻഡോർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് വിപിൻ വാൻഖഡെ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
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മുമ്പ് കോളേജുകളിൽ പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോൾ പ്രസംഗങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായ വേദി പരിപാടികളുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കോളേജുകളിൽ സംഗീത പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാടുകയും സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണെന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ നാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (NSUI) സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന വാൻഖഡെ പറഞ്ഞു.
'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' എന്ന പരിപാടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ലൈബ്രറികളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലും യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ടെന്നും വാൻഖഡെ അറിയിച്ചു. നേതാക്കളെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മുൻതലമുറയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. തങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വലിയ ഉത്കണ്ഠയൊന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രചരണ രീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യം
പുതിയ തലമുറയുമായി എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്തണം എന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ജന്തർ മന്തറിലെ സമീപകാല വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം വലിയൊരു പാഠമാണെന്ന് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പ്രകാശ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പറഞ്ഞു.
നഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകിച്ച് 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കിടയിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്. സ്വാഭാവികമായും യുവാക്കൾക്കിടയിലുള്ള പ്രചാരണ രീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഇതിന് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇൻഡോറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന "ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്" (Chhatron Ki Goonj) പരിപാടിയുടെ അഞ്ചാം പതിപ്പിനായി ഇതുവരെ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നു.
ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരംഭിച്ച വിദ്യാർഥി സംവാദ പരിപാടിയാണ് "ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്". ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ്, സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനും വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുമാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാഹു ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ട, ഡെറാഡൂൺ, പ്രയാഗ്രാജ്, പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' പരിപാടിയുടെ നാല് പതിപ്പുകൾ ഇതിനകം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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