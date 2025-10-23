ETV Bharat / bharat

ഛാട്ട്പൂജ; സജീവമായി വിപണി, മധുബാനി ചിത്രങ്ങള്‍ ആലേഖനം ചെയ്‌ത മുറങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശത്തും ആവശ്യക്കാരേറെ

പ്രവാസികളടക്കമുള്ളവര്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി മുളയില്‍ തീര്‍ത്ത വര്‍ണാഭമായ മുറങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു.

CHHATH PUJA MITHILA FOLK ART FOR CHHATH SAMASTIPUR SOOP Madhubani art
Soop art
സമഷ്‌ഠിപൂര്‍: ഛാട്ട് പൂജ ഇങ്ങെത്തിയതോടെ വിപണി സജീവമായിരിക്കുകയാണ് വടക്കേന്ത്യയില്‍ എമ്പാടും. ഇക്കുറി മധുബാനി ചിത്രകല അഥവ മിഥില ചിത്രപ്പണികള്‍ ചെയ്‌ത മുറങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യക്കാര്‍ ഏറിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി മുളയില്‍ തീര്‍ത്ത മുറങ്ങള്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ആലേഖനം ചെയ്‌ത് അതിമനോഹരമായാണ് വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബിഹാര്‍, നേപ്പാള്‍ മേഖലയിലെ മിഥിലയില്‍ നിന്ന് ആവിര്‍ഭവിച്ച ചിത്രകലാരീതിയാണ് മധുബാനി. പരമ്പരാഗതമായി വീടിന്‍റെ ചുമരുകളിലും തറകളിലുമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പതിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിത് സാരികള്‍, ആഭരണങ്ങള്‍, തുടങ്ങി പാത്രങ്ങളിലും വീട്ടുപകരണങ്ങളിലും വരെ സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നു. മുറകള്‍ പല ആകൃതിയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. പരന്നതും വട്ടത്തിലുള്ളതും ചതുരത്തിലുള്ളതുമായ മുറങ്ങള്‍ വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇവ ധാന്യങ്ങള്‍ പാറ്റിയെടുക്കാനാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്‌ത്രീകള്‍ ഉത്സവ ആഘോഷ കാലങ്ങളില്‍ ഇത് കൂടുതല്‍ അലങ്കരിക്കുന്നു.

ഛാട്ട് ഉത്സവകാലത്ത് മുറങ്ങളിലെ അലങ്കാരപ്പണികള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. മുറങ്ങളില്ലാതെ ഇവര്‍ക്ക് ഉത്സവം പൂര്‍ണമാകില്ല. ഇതിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. മുളകളില്‍ തീര്‍ക്കുന്ന മുറങ്ങള്‍ പ്രകൃതി സൗഹൃദമാണ്. ബിഹാറിലെ സമഷ്‌ഠിപൂരില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഈ കലാമൂല്യമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല പുറത്തും ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയ, സിംഗപ്പൂര്‍, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ ചിത്രം പതിച്ച ഈ മുറങ്ങള്‍ക്ക് ധാരാളം ആവശ്യക്കാരുണ്ട്.

സമഷ്‌ഠിപൂരിലെ കുന്ദന്‍കുമാര്‍ രാജ് എന്ന യുവ കലാകാരന്‍ മുറങ്ങളില്‍ അതി മനോഹരമായാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ ആലേഖനം ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണികളില്‍ പോലും കുന്ദന്‍കുമാറിന്‍റെ സൃഷ്‌ടികള്‍ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ബിഹാറുകാര്‍ ഛാട്ട് ആഘോഷിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഇതില്‍ ജീവിക്കുകയാണ് തങ്ങളെന്ന് കുന്ദന്‍കുമാര്‍ പറയുന്നു. വളരെ സവിശേഷമായ ആഘോഷമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. ബിഹാറിന്‍റെ പാരമ്പര്യമായ മിഥില ചിത്രകലയിലൂടെ തങ്ങള്‍ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും വെള്ളത്തെയും മറ്റ് പല പ്രതീകങ്ങളെയും മുറത്തില്‍ വരച്ച് ചേര്‍ക്കുന്നു.

Chhath Puja Fuels A New Market For Traditional Mithila Folk Art

താന്‍ ഇവയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തപ്പോള്‍ തന്നെപ്പോലും ഞെടിച്ച് കൊണ്ട് വന്‍തോതിലാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് പോലും ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ സിഡ്‌നി, സിംഗപ്പൂര്‍ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില്‍ നിന്നായിരുന്നു കൂടുതലും വന്നത്. ധാരാളം മുറങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വര്‍ണാഭമായ ദൈവങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും താമരയും മത്സ്യവും ഒക്കെയാണ് പരമ്പരാഗത മിഥില ഡിസൈനുകള്‍. ആരാധനയുടെ പ്രതീകങ്ങളായ ഗംഗാ ജലം, മാങ്ങ, വാഴയില തുടങ്ങിയവ താന്‍ ഇവയില്‍ വരച്ച് ചേര്‍ക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യേക മുറങ്ങളുടെ വില 1500 മുതല്‍ 3000, 5000 വരെ നീളുന്നു. ഡിസൈനും ഞങ്ങളുടെ പ്രയ്ത്നവും അനുസരിച്ചാണ് വില ഈടാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പ്രവാസികളുടെ ഇടയിലാണ് ഇവയ്ക്ക് ഏറെ പ്രിയം.

ജന്മനാ വര്‍ണാന്ധതയുള്ള ആളാണ് കുന്ദന്‍. വെള്ളയും കറുപ്പും മാത്രമേ ഇയാള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകൂ. എന്നാല്‍ വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള ശീലം കൊണ്ട് കൃത്യമായ അളവിലും ഇടത്തും വിവിധ വര്‍ണങ്ങള്‍ ചാലിച്ച് ചിത്രമെഴുതാന്‍ ഇയാള്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നല്‍കി ആദരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള നിരവധി പരിപാടികളില്‍ ഇദ്ദേഹം ഈ കലമൂലം ചെന്നത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

ഇക്കൊല്ലം ഒക്‌ടോബര്‍ 25ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഛാട്ട് പൂജ 28ന് സമാപിക്കും. ദീപാവലിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഈ ആഘോഷം ബിഹാറിലും ഝാര്‍ഖണ്ഡിലുമാണ് പ്രധാനമായും ആഘോഷിക്കുന്നത്. സൂര്യനെയും നദികളെയും ആരാധിക്കുന്ന ആഘോഷമാണിത്.

