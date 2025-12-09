ETV Bharat / bharat

ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് ആലൂ ഗോബി കഴിച്ച നാലുപേർ മരിച്ചു; മൂന്ന് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം, ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി. ഹോട്ടലിലെ മുഴുവന്‍ ഭക്ഷണ സാമ്പിളുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചെന്ന് അധികൃതർ.

Published : December 9, 2025 at 2:09 PM IST

ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ് നാല് ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാര്‍ മരിച്ചു. ഛത്തര്‍പൂരിലെ ഗോതമ ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരാണ് മരിച്ചത്. ചികിത്സയിരിക്കെയാണ് മരണം. ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച മറ്റ് നാല് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ഇവരെ ഗ്വാളിയോറിലേക്ക് റഫര്‍ ചെയ്‌തുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ഇന്നലെയാണ് (നവംബര്‍ 8) സംഭവം. ആകെ എട്ട് പേര്‍ക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത്. ബിഹാരി പട്ടേൽ (60), പ്രഗിലാൽ കുശ്വാഹ (45), ഗിർജ രജക് (35), രാംസ്വരൂപ് കുശ്വാഹ (47) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഗോലു അഗ്നിഹോത്രി (25), രവി (19), റോഷ്‌നി രജക് (35) എന്നിവരാണ് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്. എല്ലാവരും ഖജുരാഹോ സ്വദേശികളാണ്.

ഗോതമ ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് ആലൂ ഗോബി കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവര്‍ക്ക് ഛർദ്ദിയും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ഛത്തർപൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നാല് പേര്‍ മരിച്ചെന്ന് ഖജുരാഹോയിലെ ഡോക്‌ടര്‍ റോഷൻ ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു.

വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. ഹോട്ടലിലെ മുഴുവന്‍ ഭക്ഷണ സാമ്പിളുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍ റോഷൻ ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു.

പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലാണ് ഭക്ഷ്യ വിഷ ബാധയേറ്റതായി സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് റോഷൻ ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു. "ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ഇവർ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു. തുടർന്ന് അവരുടെ ആരോഗ്യം വഷളായി. ഹോട്ടല്‍ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായവരെ ഗ്വാളിയോറിലേക്ക് റഫർ ചെയ്‌തു" ഡോക്‌ടര്‍ റോഷൻ ദ്വിവേദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കലക്‌ടർ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

എട്ട് പേര്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷ ബാധയേറ്റതോടെ സംഭവത്തില്‍ ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ പാർഥ് ജയ്സ്വാൾ ഇടപെട്ടു. സംഭവത്തില്‍ ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെയും ഇരകളുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് 20,000 രൂപ വീതം ധനസഹായം അനുവദിച്ചു. മരിച്ച ബിഹാരി പട്ടേൽ, പ്രാഗിലാൽ കുശ്വാഹ, ഗിർജ രജക്, രാംസ്വരൂപ് കുശ്വാഹ എന്നിവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും അനുവദിച്ചു. വിഷയം ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ ഭക്ഷണ സാമ്പിളുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കലക്‌ടർ പറഞ്ഞു.

