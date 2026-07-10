വണ്ടിച്ചെക്ക് കേസ്; നടൻ രാജ്പാൽ യാദവിന് മൂന്നു മാസം തടവുശിക്ഷ
ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ രാജ്പാൽ യാദവിന് രണ്ട് മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്
Published : July 10, 2026 at 4:22 PM IST
ഡൽഹി: ചെക്ക് ബൗൺസ് കേസുകളിൽ ബോളിവുഡ് നടൻ രാജ്പാൽ യാദവിന് വലിയ തിരിച്ചടി. ഏഴ് ചെക്ക് ബൗൺസ് കേസുകളിൽ നടൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ ശരിവെച്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി മൂന്ന് മാസത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. കൂടാതെ, പരാതിക്കാരന് ഓരോ കേസിലും ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ വീതം നൽകാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇതിനകം നടൻ നൽകിയ ഏകദേശം രണ്ട് കോടി രൂപ അന്തിമ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ രാജ്പാൽ യാദവിന് രണ്ട് മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ വിധിപ്പകർപ്പ് പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങും.
ഈ കേസിൽ 2019-ൽ സെഷൻസ് കോടതി ശരിവെച്ച മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ 2018-ലെ ശിക്ഷയാണ് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിശോധിച്ചത്. അന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രാജ്പാൽ യാദവിന് ആറുമാസത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2024 ജൂണിൽ, പരാതിക്കാരനുമായി ആത്മാർത്ഥമായ ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷ താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു.
ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ പരാജയം
കേസിൻ്റെ അന്തിമ വാദം കേട്ട ശേഷം ജസ്റ്റിസ് സ്വരണ കാന്ത ശർമ്മയാണ് കേസിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പിടിച്ചത്. ഇതിനിടെ നിരവധി തവണ ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. പരാതിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ അവ്നീത് സിങ് സിക്ക, രാജ്പാൽ യാദവ് കുറ്റം അംഗീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, 1,894 ദിവസത്തെ കാലതാമസത്തോടെയാണ് റിവിഷൻ ഹർജി നൽകിയതെന്നും അതിന് മതിയായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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വായ്പ തിരിച്ചടവിനെക്കുറിച്ച് നടൻ്റെ നിലപാട് പലതവണ മാറിയതിൽ കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. കോടതിക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകളും പിന്നീട് അവതരിപ്പിച്ച വാദങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സ്വരണ കാന്ത ശർമ്മ നിരീക്ഷിച്ചു. ശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയാലും ചെക്ക് ബൗൺസ് കേസിലെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത അവസാനിക്കില്ലെന്നും പരാതിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.
ആട്ടാ പട്ടാ ലാപട്ട സിനിമയ്ക്ക് പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി
2012-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ആട്ടാ പട്ടാ ലാപട്ട' എന്ന സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക പരാജയമാണ് രാജ്പാൽയാദവിനെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. സിനിമയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി എടുത്ത സാമ്പത്തിക സഹായം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതോടെയാണ് കേസുകളുടെ തുടക്കം. ഈ കേസുകളിൽ കുടിശികയും പലിശയും ചേർന്ന് ബാധ്യത ഏകദേശം ഒമ്പത് കോടി രൂപയായി ഉയർന്നിരുന്നു.
കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പരാതിക്കാരൻ ആറ് കോടി രൂപയിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിലും രാജ്പാൽ യാദവ് അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. മൂന്ന് കോടി രൂപ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അടച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന കോടതിയുടെ നിർദേശവും ഫലവത്തായില്ല. ഇതിനകം 2.5 കോടി രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കാരണം സ്വത്തുക്കൾ വരെ വിറ്റഴിച്ച് തുക കണ്ടെത്തേണ്ടിവന്നെന്നും രാജ്്പാൽ യാദവ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരിയിൽ 1.5 കോടി രൂപ പരാതിക്കാരൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടന് താൽക്കാലിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒടുവിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി കുറ്റം ശരിവെച്ച് മൂന്ന് മാസത്തെ തടവുശിക്ഷയും ഓരോ കേസിലും ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും വിധിക്കുകയായിരുന്നു.
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