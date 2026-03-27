'എനിക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖവാർത്ത': ആറുമാസം പ്രായമുള്ള സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുകൊന്ന് അമ്മ
കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ നിർത്താത്തതിലുള്ള പ്രകോപനമാണ് ക്രൂരകൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരമറിയിച്ചു. പ്രതിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി.
Published : March 27, 2026 at 11:57 AM IST
ചെന്നൈ: ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള നവജാതശിശുവിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് അമ്മ അറസ്റ്റില്. തിരുപ്പതിയിലെ ബോംബാജിഗുണ്ട സ്വദേശിനി ഹേമാവതിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് തമിഴ്നാട് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
വ്യാഴാഴ്ച തിരുപ്പതിയിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചില് അരോജകമായതിനെ തുടർന്നാണ് കൊലപാതകം. ശ്വാസ തടസമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങള്ക്കായി പ്രതിയെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.
തിരുപ്പതിയിലെ എൻആർ അഗ്രഹാരത്തിലാണ് വെങ്കിടേഷ് ഹേമാവതി ദമ്പതികള് താമസിക്കുന്നത്. ഏഴ്മാസം മുമ്പാണ് അവര് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയത്, ഒരു വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം. കൊമാട്ടിഗുണ്ടയിലെ ഒരു ഇഷ്ടിക ചൂളയിലാണ് വെങ്കിടേഷ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. രാവിലെ മുതല് കുഞ്ഞ് വിശന്ന് കരയാന് തുടങ്ങി. വെങ്കിടേഷ് ഭാര്യയെ ഉണർത്തി, കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോയി.
കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഹേമാവതി ഫോണിലൂടെ ഭര്ത്താവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. കുഞ്ഞിൻ്റെ അസഹനീയ കരഞ്ഞെന്നും ദേഷ്യത്തില് താന് കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുവെന്നും ഹേമലത പറഞ്ഞു. "കുഞ്ഞ് രാവിലെ മുതല് അസഹനീയമായി കരയുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു, ഞാന് കൊന്നു. ഇത് എനിക്ക് സന്തോഷവാർത്തയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖവാർത്ത" അവൾ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു.
വെങ്കിടേഷ് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ മകൾ ജീവനില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ഉടന് തന്നെ വെങ്കിടേഷ് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. തിരുപ്പതി പൊലീസും സംഘവും ഉടന് തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. പിന്നാലെ ഹേമവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മകളെ താന് കൊന്ന് വെന്ന് സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മൂക്കും വായും പൊത്തിപിടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് കുറ്റം സമ്മതെ നടത്തിയെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തില് വെങ്കിടേഷ് പരാതി നല്കി. പ്രതിയെ കൂടുതല് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കിയെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പെണ്കുഞ്ഞിനെ കൂടാതെ അഞ്ച് വയസുള്ള മകനും മറ്റൊരു മകളും ദമ്പതികള്ക്കുണ്ട്..
ഞെട്ടല് വിട്ട് മാറാതെ നാട്ടുകാർ
സംഭവം നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ രോഷത്തിനിടയാക്കി. ക്രൂര കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഞെട്ടല് വിട്ട് മാറിയില്ലെന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരമൊരു ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പലരും ചോദ്യം ഉയര്ത്തി. മാനസികാരോഗ്യം, മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം, ദുർബലരായ വീടുകളിലെ പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും സംഭവം ആശങ്ക ഉയര്ത്തി.
