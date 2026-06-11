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ബിരിയാണിയിൽ ചത്ത പഴുതാര ; ഉപഭോക്താവിന് വൻ തുക നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവ്

പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്ത ഹോട്ടലിന് ഉപഭോക്തൃ കോടതിയുടെ കടുത്ത ശിക്ഷ

CENTIPEDE IN BIRYANI Mutton Biryani Consumer Court Orders Food Safety Deficiency
ചെന്നൈ നോർത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് റെഡ്രെസൽ കമ്മീഷൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 3:02 PM IST

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ചെന്നൈ : ഹോട്ടലിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ മട്ടൺ ബിരിയാണിയിൽ ചത്ത പഴുതാരയെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഉപഭോക്താവിന് 1.05 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാൻ ചെന്നൈയിലെ ജില്ലാ ഉപഭോക്ത്യ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. ചെന്നൈയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തമായ ബിരിയാണി ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലൊന്നായ 'എസ് എസ് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ' പേരാമ്പൂരിലെ ശാഖയ്‌ക്കെതിരെയാണ് കോടതിയുടെ ഈ കർശന നടപടി.

ബിരിയാണിയിൽ വിഷജന്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയതു വഴി കുടുംബത്തിനുണ്ടായ കടുത്ത മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും, ഉപഭോക്താവിൻ്റെ പരാതിയോട് അർഹമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ ഗുരുതരമായ സേവന വീഴ്‌ചയും മുൻനിർത്തിയാണ് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സൽക്കാരം കുളമാക്കി പഴുതാര; ബിരിയാണി ബക്കറ്റ് വില 3,500 രൂപ!

ചെന്നൈ എരുക്കഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖ് (45) എന്നയാളാണ് നീതി തേടി ഉപഭോക്തൃ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു സിദ്ദിഖിൻ്റെ വിവാഹം. തുടർന്ന് ഡിസംബർ 28-ന് അണ്ണാശാലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള എല്ലിസ് റോഡിലെ ഭാര്യവീട്ടിൽ ഒരു വിവാഹാനന്തര ചടങ്ങിനായി എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വീട്ടിലെത്തിയ ബന്ധുക്കൾക്ക് നല്ലൊരു സൽക്കാരം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സിദ്ദിഖ് പേരാമ്പൂരിലെ 'എസ് എസ് ഹൈദരാബാദ്' ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ നിന്നും 3,500 രൂപ വിലവരുന്ന ഒരു ബക്കറ്റ് മട്ടൺ ബിരിയാണി വാങ്ങിയത്.

എന്നാൽ സൽക്കാരത്തിനിടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ബിരിയാണി വിളമ്പിയപ്പോഴാണ് അതിൽ ചത്ത നിലയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീമൻ പഴുതാരയെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടിയത്. ഇതോടെ സന്തോഷത്തോടെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിവാഹ ചടങ്ങും സൽക്കാരവും പൂർണമായും അലങ്കോലപ്പെടുകയും ബന്ധുക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ മാനസിക വിഷമത്തിന് ഇത് കാരണമാവുകയും ചെയ്‌തു. ഉടൻ തന്നെ സിദ്ദിഖ് ബിരിയാണി ഔട്ട്‌ലെറ്റ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും തൃപ്‌തികരമായ യാതൊരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല. ഇതോടെയാണ് അദ്ദേഹം ചെന്നൈ നോർത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് റെഡ്രെസൽ കമ്മീഷനിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി ഫയൽ ചെയ്‌തത് .

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5 ലക്ഷം ചോദിച്ചു; കോടതി നൽകിയത് 1.05 ലക്ഷം രൂപ

തങ്ങൾ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചു നടത്തിയ വിവാഹ ചടങ്ങിൻ്റെ സന്തുഷ്‌ടമായ അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനും മാനസികമായ കടുത്ത ആഘാതമുണ്ടാക്കാനും ഈ സംഭവം കാരണമായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം വേണമെന്നായിരുന്നു സിദ്ദിഖിൻ്റെ ആവശ്യം.

കമ്മീഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ടി ഗോപിനാഥ്, അംഗങ്ങളായ കവിത കണ്ണൻ, ടി ആർ ശിവകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ അന്തിമ വാദം കേട്ടത്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ ഇത്തരം അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നതും ഉപഭോക്താവ് നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടും അതിന് കൃത്യമായ മറുപടിയോ പരിഹാരമോ നൽകാതിരുന്നതും ഹോട്ടലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ സേവന വീഴ്‌ചയാണെന്ന് കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പരാതിക്കാരനായ സിദ്ദിഖിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരമായും, കോടതി ചെലവുകൾക്കായി 5,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 1,05,000 രൂപ ബിരിയാണി ഔട്ട്‌ലെറ്റ് ഉടൻ നൽകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഹോട്ടലുകളുടെ ഭക്ഷണ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വൻതോതിൽ പരാതികൾ ഉയരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഈ വിധി.

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CENTIPEDE IN BIRYANI
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CONSUMER COURT ORDERS
FOOD SAFETY DEFICIENCY
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