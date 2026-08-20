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വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് പണം കവർന്നു, പീഡനശ്രമം; ചെന്നൈയിൽ കാർ ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, തമിഴ്നാട് സ്ത്രീപീഡന നിരോധന നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 2:07 PM IST

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ചെന്നൈ: ഓൺലൈൻ ടാക്സിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഡൽഹി സ്വദേശിയായ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം കവരുകയും പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കാർ ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചെന്നൈ വാനഗരത്തിന് സമീപമാണ് യാത്രക്കാരിക്കു നേരെ അതിക്രമം നടന്നത്.

വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെന്നൈയിൽ എത്തിയ 26കാരിയായ ന്യൂഡൽഹി സ്വദേശിനിയാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്. കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസമായി ഇവർ നുങ്കമ്പാക്കത്തെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ നുങ്കമ്പാക്കത്തുനിന്ന് അരുമ്പാക്കത്തേക്ക് പോകുന്നതിനായാണ് യുവതി സ്വകാര്യ ആപ്പ് വഴി ഓൺലൈൻ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്തത്. എന്നാൽ അരുമ്പാക്കത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഡ്രൈവർ മനഃപൂർവം വാഹനം വഴിതിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മധുരവയൽ മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് കാർ നിർത്തി.

ഈ സമയം വാഹനത്തിൽ തനിച്ചായിരുന്ന യുവതിയെ ഡ്രൈവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണം ബലമായി പിടിച്ചുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാനും ഇയാൾ ശ്രമിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയെങ്കിലും യുവതി ശക്തമായി ചെറുത്തുനിന്നു. ഇതോടെ ഡ്രൈവർ ഇവരെ വഴിമധ്യേ കാറിൽനിന്ന് ഇറക്കിവിട്ട ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് വേഗത്തിൽ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.

പൊലീസിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ
പുലർച്ചെ വഴിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ യുവതി ഉടൻതന്നെ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് സുഹൃത്ത് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് ഇവരെ താമസസ്ഥലത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ യുവതി വാനഗരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി തനിക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പരാതി നൽകി.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, തമിഴ്നാട് സ്ത്രീപീഡന നിരോധന നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് ഉടനടി കേസെടുത്തു. വാനഗരം പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. സംഭവസ്ഥലത്തെയും യാത്രാവഴിയിലെയും നിരവധി നിരീക്ഷണ കാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്ത ആപ്പിലെ വിവരങ്ങളും ജിപിഎസ് സംവിധാനവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ അതിവേഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

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ചെന്നൈ പീർക്കൻകര സ്വദേശിയായ ഗോപിനാഥ്(21) ആണ് പിടിയിലായത്. ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായതെന്നാണ് വിവരം. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പൊലീസ് കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഗോപിനാഥ് ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിലാണ്. നഗരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാത്രികാല പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയതായും, ഓൺലൈൻ ടാക്സികളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ സുരക്ഷയ്ക്കായി യാത്രാവിവരങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ കൈമാറണമെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.

ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നിയമനടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിൻ്റെ സഹായം തേടണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

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