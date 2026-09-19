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ചെന്നൈ പോക്സോ കേസ്: വ്യവസായി കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തൽ

കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് പാനൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വ്യവസായ സമിതികളുടെ തലവനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അറസ്റ്റിലായ വീരമണി.

(Photo/@chennaipolice_)
Representative Image (CHENNAI BUSINESSMAN CASE POLICE PROBE BUSINESSMAN ABUSED MINOR GIRLS SEXUAL ASSUALT CASE)
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By ANI

Published : September 19, 2026 at 9:59 AM IST

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ചെന്നൈ: ചെന്നൈയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എൺപത്തിനാലുകാരനായ വ്യവസായി കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. ജെം ഗ്രാനൈറ്റ്സ് സ്ഥാപകൻ ആർ. വീരമണി എന്ന വ്യവസായിയാണ് ഏഴ് പെൺകുട്ടികളെ കൂടി പീഡിപ്പിച്ചതായി ചെന്നൈ സിറ്റി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ പോക്സോ പ്രത്യേക കോടതിക്ക് മുൻപാകെ ഈ ഏഴ് പെൺകുട്ടികളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഓഫിസർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 29നാണ് വ്യവസായിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് പാനൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വ്യവസായ സമിതികളുടെ തലവനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അറസ്റ്റിലായ വീരമണി. 2025 ഒക്ടോബർ ആറിന് അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ ചെന്നൈ പൊലീസിന് ഒരു പെൻഡ്രൈവ് കൈമാറിയതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം.

തേനാംപേട്ടിലുള്ള വ്യവസായിയുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ പെൻഡ്രൈവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച പൊലീസ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ബിഎൻഎസ്, പോക്സോ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളോടൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് കൂട്ടാളികളെ കൂടി കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വ്യവസായിയുടെ സഹായിയായ ശാന്തി(60), ഇവരുടെ ഭർത്താവ് മഹേന്ദ്ര സിംഹൻ(63) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് രണ്ട് പേർ. പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായതിനാൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ എസ്.സി-എസ്.ടി അതിക്രമം തടയൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും പൊലീസ് പുതുതായി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തുടരന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തൽ
പെൻഡ്രൈവിലെ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസ് ആദ്യം കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി ഈ റിപ്പോർട്ട് തള്ളുകയും കേസിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസിപി രാജലക്ഷ്മിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഈ സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് 2019ൽ കുറ്റകൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നത്.

പോക്സോ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി പത്മ ഷൺമുഖസുന്ദരം പ്രതിയെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. പ്രതിയുടെ പ്രായവും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും കണക്കിലെടുത്ത് പുഴൽ ജയിലിനുള്ളിൽ വച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആൻ്റി വൈസ് സ്ക്വാഡ് സെപ്റ്റംബർ 20 വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുക. ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർണ്ണമായും കാമറയിൽ പകർത്തുന്നുണ്ട്.

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അതേസമയം, പൊലീസിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ശിശുക്ഷേമ സമിതി (സിഡബ്ല്യുസി) അംഗം ഷീല ജയന്തി വ്യക്തമാക്കി. പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായതിനാൽ, അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണമോ സംരക്ഷണമോ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സിഡബ്ല്യുസിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേസിൽ പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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POLICE PROBE
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