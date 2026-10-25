പാചകലോകത്തെ അതികായൻ വിടവാങ്ങി; പത്മശ്രീ ജേതാവ് ഷെഫ് ദാമു അന്തരിച്ചു
ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ അദ്ദേഹം മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റിൽ പിഎച്ച്ഡി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഷെഫാണ്.
Published : October 25, 2026 at 1:55 PM IST
ചെന്നൈ: പ്രശസ്ത പാചക വിദഗ്ധനും പത്മശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ ഷെഫ് ദാമു എന്ന അറിയപ്പെട്ടുന്ന ദാമോദരൻ (72) അന്തരിച്ചു. അസുഖബാധിതനായി ചെന്നൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത ഷെഫുമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഷെഫ് ദാമോദരൻ.
പരോമന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ അദ്ദേഹം മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റിൽ പിഎച്ച്ഡി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഷെഫാണ്.
തമിഴ് പാചക റിയാലിറ്റി ഷോയായ 'കുക്ക് വിത്ത് കോമാളി'യിലുടെയാണ് ഷെഫ് ദാമോദൻ ശ്രദ്ധേയനാവുന്നത്. റിയാലിറ്റി ഷോ വിധികർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ തമിഴ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടും മറ്റ് ചില അസുഖങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഷെഫ് ദാമോദരൻ.
ആരാണ് ഷെഫ് ദാമു?
പാചകകലയെ കേവലം ഒരു തൊഴിലായി മാത്രം കാണാതെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ സമീപിച്ച ഒരാളിയിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1954 സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ചെന്നൈയിലാണ് ഷെഫ് ദാമു ജനിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പം മുതലേ ഭക്ഷണത്തോടും പാചകത്തോടും വലിയ താത്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും സമർപ്പണത്തിലൂടെയും ഇന്ത്യയിലെ തന്ന ഏറ്റവും പ്രശ്സതരായ പാചക വിദഗ്ധരിൽ ഒരാളായി മാറാൻ ഷെഫ് ദാമുവിന് സാധിച്ചു.
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ചെന്നൈയിലെ താരാമണിയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിങ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 2004 ലാണ് മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിഎച്ച്ഡി നേടിയത്.
ടെലിവിഷൻ ചാനലിലെ സാനിധ്യം
1977-ൽ തമിഴ്നാട് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ട്രെയിനിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് പാചക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ വിവിധ പ്രധാന പദവികൾ വഹിച്ചു. പിന്നാടാണ് അദ്ദേഹം ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്.
കുക്ക് വിത്ത് കോമാളിക്ക് പുറമെ വെറെ സ്വകാര്യ ചാനലുകളിലെ പരിപാടികളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 2010 ഡിസംബറിലാണ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്തുന്നത്. തുടർച്ചയായി 24 മണിക്കൂറിലധികം പാചകം ചെയ്തതിനാണ് അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ് നേടുന്നത്.
പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം
2025-ലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം ഷെഫ് ദമുവിനെ ആദരിച്ചത്. പാചകകലയെ കേവലം ഒരു വിനോദമെന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സാമൂഹിക പുരോഗതി എന്നിവയിലേക്കുള്ള ഒരു മേഖലയായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ ഷെഫ് ദാമുവിൻ്റെ സംഭാവന വളരെ വലുതായിരുന്നു.
ഷെഫ് ദാമുവിൻ്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തിന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പാചകവിദഗ്ധർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ചലിചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
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