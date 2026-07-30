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250 കുടുംബങ്ങൾ, 70 സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ; നാടിന് അഭിമാനമായി ഒരു കൊച്ചുഗ്രാമം

1990ന് മുൻപ് ഗ്രാമത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡിഎസ്‌സി വഴി ഒരേസമയം ആറുപേർ സർക്കാർ അധ്യാപകരായി മാറിയതോടെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്

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Employee's home Cheelapur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 12:12 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സർക്കാർ ജോലി നേടുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനവും നിരന്തര പരിശ്രമവുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസാധ്യമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചുഗ്രാമം. സിദ്ദിപേട്ട് ജില്ലയിലെ ബെജ്ജങ്കി മണ്ഡലത്തിലുള്ള ചീലാപൂർ എന്ന ഗ്രാമമാണ് സർക്കാർ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മികച്ച മാതൃകയാകുന്നത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി എഴുപതോളം പേരാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി പരസ്പരം പ്രചോദനമായിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ജോലികളിൽ തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തുകാർ. 100ൽ അധികം ആളുകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ ഗ്രാമം ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ തൊഴിലുകളുടെ പറുദീസ എന്നാണ്.

അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ കൂടുതൽ പേർ
1990ന് മുൻപ് ഗ്രാമത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡിഎസ്‌സി വഴി ഒരേസമയം ആറുപേർ സർക്കാർ അധ്യാപകരായി മാറിയതോടെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ 15 അധ്യാപകരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പൊലീസ്, ആർടിസി വകുപ്പുകളിൽ 10 പേർ വീതം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തപാൽ, വൈദ്യുതി, മെഡിക്കൽ, മൃഗസംരക്ഷണം, റവന്യു, ജലസേചനം, എൻഡോവ്മെൻ്റ്, റെയിൽവെ, വ്യോമസേന തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലും ഇവർ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരായും ലക്ചറർമാരായും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ചിട്ടി ഫണ്ട്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായി 100ൽ അധികം ആളുകളാണ് സ്വകാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

സമൂഹത്തിനൊപ്പം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആകെ 250 കുടുംബങ്ങളിലായി 1290 ആണ് ചീലാപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ജനസംഖ്യ. ഗ്രാമത്തെ സേവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2003ൽ ഇഡബ്ല്യുഎസ് (എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ചീലാപൂർ) എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടനയും ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചു. പത്താം ക്ലാസിലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലും മികച്ച വിജയം നേടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഇവർ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ വൊളൻ്റിയർമാരെ നിയമിച്ച് അവർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതും ഈ സംഘടനയാണ്. ഇതിനുപുറമെ 90,000 രൂപയുടെ സംഭാവന ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമത്തിൽ സിസിടിവി കാമറകളും സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്.

കൂട്ടായ സഹകരണം
വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ തസ്തികകൾക്കായി തയാറെടുക്കുന്ന യുവ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തങ്ങൾ വലിയ പ്രചോദനമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് എംഎസ്‌സി, ബിഎഡ് ബിരുദധാരിയായ നർസയ്യ വ്യക്തമാക്കി. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കോളജിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നർസയ്യ, ഭാവിയിൽ ഒരു സർക്കാർ അധ്യാപകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനത്തിലാണ്.

പ്രചോദനമായി കൂട്ടായ്മ
വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പുറമെ, ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി അംഗങ്ങൾ കൂട്ടായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇഡബ്ല്യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് രാജഗോപാലാചാരി വ്യക്തമാക്കി. ജോലി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം വിവിധ മേഖലകളിൽ ആരംഭിച്ച സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇവർ മുന്നോട്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദരിദ്ര, ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായി ജോലി ലഭിക്കുന്നത് തികച്ചും പ്രശംസനീയമായ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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