"ഇവിടെ സേഫ് അല്ല", രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയ്ക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് അക്രമിസംഘം; പ്രതികളെ പൊക്കി പൊലീസ്
മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ അക്രമിസംഘം കാറിൻ്റെ ചില്ല് അടിച്ച് തകർത്തു. രണ്ട് പ്രതികള് അറസ്റ്റില്
Published : November 1, 2025 at 8:39 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം. ഡല്ഹിയിലെ നോയിഡയിൽ സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ വാർത്താ ചാനലിൽ പ്രൊഡ്യൂസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് കാരിക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെ സ്കൂട്ടറിൽ പിന്തുടർന്നെത്തിയ അക്രമിസംഘം അവരുടെ കാറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ ചില്ലുകൾ അടിച്ച് തകർത്തു. തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 31) പൊലീസ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ശുഭം, ദീപക് എന്നിവരാണ് പ്രതികളെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയായ സ്ത്രീ ഒക്ടോബർ 31 ന് രാത്രിയിൽ നോയിഡ സെക്ടർ 129 ലെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് വസന്ത് കുഞ്ചിലെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. പുലർച്ചെ 12.45 ഓടെ മഹാമായ ഫ്ലൈഓവറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ രണ്ട് പേർ സ്കൂട്ടറിൽ പിന്തുടരുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
"ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നാലെ എത്തിയ സംഘം എൻ്റെ വഴി തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും കാർ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് കാർ നിർത്തേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പിൻസീറ്റിലിരുന്നയാൾ കാറിൻ്റെ വിൻഡോസ്ക്രീനിൽ ഇടിച്ച് ഡോർ തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അയാൾ ഒരു വടി പുറത്തെടുത്ത് കാറിൻ്റെ പിൻവശത്തെ ചില്ല് തകർത്തു", എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തക പൊലീസിന് നല്കി മൊഴിയില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തുടർന്ന് പരിഭ്രാന്തിയിലായ അവർ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളെ വിളിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അവർ വാഹനമോടിക്കാനും നിർത്തരുതെന്നും പറഞ്ഞു. ലജ്പത് നഗറിലേക്കുള്ള ആശ്രാം ഫ്ലൈഓവറിനടുത്ത് എത്തുന്നതുവരെ അവർ വാഹനം വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്ന് സഹായെ തേടുകയും പുലർച്ചെ 1.30 ഓടെ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻതന്നെ ലജ്പത് നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. സംഭവം നടന്നത് സൺ ലൈറ്റ് കോളനി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിലായതിനാൽ അവിടെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാനും പിടികൂടാനും ഒന്നിലധികം ടീമുകൾ രൂപീകരിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
കാർ വന്ന റൂട്ടിൽ നിന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ രണ്ട് പ്രതികളെയും കസ്റ്റയഡിയിലെടുത്തു. ഇരുവരും ദാബ്രി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റൊരു കേസിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണെന്നും എന്തിനാണ് വേണ്ടിയാണ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയെ ആക്രമിച്ചത് എന്നതടക്കം അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ മാനിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്ത് പരാതിയും അതീവ ഗൗരവത്തോടെയും കൃത്യസമയത്തും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
