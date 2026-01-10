ETV Bharat / bharat

ഒഡിഷയില്‍ പറന്നുയര്‍ന്ന ചാർട്ടർ വിമാനം പൊടുന്നനെ തകർന്നുവീണു; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ

റൂർക്കേലയിൽ നിന്ന് ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് ആറ് പേരുമായി പോയ ചാർലി-208 വിമാനമാണ് തകർന്ന് വീണത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവര്‍ നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

Charter Flight Crashes Near Rourkela Airstrip (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 10, 2026 at 4:14 PM IST

ഭുവനേശ്വർ: പറന്നുയർന്നതിന് പിന്നാലെ ഒഡിഷയിലെ റൂർക്കേല വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ചാർട്ടർ വിമാനം തകർന്നുവീണു. റൂർക്കേല എയർസ്ട്രിപ്പിന് സമീപമുള്ള ജഗദ ബ്ലോക്കിന് സമീപമാണ് അപകടം. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാല് യാത്രക്കാരും രണ്ട് ജീവനക്കാരുമായി ഇന്ന് (ജനുവരി 10) ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് പറന്നുയരുകയായിരുന്ന വിമാനമാണ് പൊടുന്നനെ അപകടത്തില്‍പെട്ടത്.

സംഭവത്തിൽ പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിമാനാപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണവും ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ മാഞ്ചിയും ഒഡിഷ വാണിജ്യ, ഗതാഗത മന്ത്രി ബി ബി ജെനയും രംഗത്ത് വന്നു. "റൂർക്കേലയിൽ ഉണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽ എനിക്ക് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന വാർത്ത ആശ്വാസകരമാണ്. ഈ സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തരമായി മികച്ച വൈദ്യസഹായം നൽകണമെന്ന് ഞാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിരീക്ഷണവും നടത്തിവരുന്നുണ്ട്", എന്ന് ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ മാഞ്ചി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

"റൂർക്കേലയിൽ നിന്ന് ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് ആറ് പേരുമായി പോയ സ്വകാര്യ വിമാനമായ ചാർലി-208 വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. യാത്രക്കാർക്ക് നിസാര പരിക്കുകൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്. റൂർക്കലയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ജൽഡയിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. എന്തോ ഭാഗ്യത്താൽ ഇതൊരു വലിയ ദുരന്തമായില്ല", എന്ന് ഒഡിഷ വാണിജ്യ, ഗതാഗത മന്ത്രി ബിബി ജെന എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

നാല് യാത്രക്കാരാണ് ഒമ്പത് സീറ്റുകളുള്ള വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ സുശാന്ത് കുമാർ ബിസ്വാൾ, അനിത സാഹു, സുനിൽ അഗർവാൾ, സബിത അഗർവാൾ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് എന്ന് ഭുവനേശ്വർ വിമാനത്താവള ഡയറക്‌ടർ പ്രസന്ന പ്രധാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ നവീൻ കഡംഗ, ക്യാപ്റ്റൻ തരുൺ ശ്രീവാസ്‌തവ എന്നിവർക്കും പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനെ (ഡിജിസിഎ) അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും ഡയറക്‌ടർ പ്രസന്ന പ്രധാൻ പറഞ്ഞു.

