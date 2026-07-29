യൂണിഫോം എവിടെ സര്...? സിപിഎം ഓഫീസില് ഡല്ഹി പൊലീസ് കയറിയതിനെ രാജ്യസഭയില് ചോദ്യം ചെയ്ത് ജോണ് ബ്രിട്ടാസ്; വിദ്യാര്ഥി വേട്ടക്കെതിരെ പാര്ലമെൻ്റില് പ്രതിപക്ഷ ബഹളം!
വിദ്യാര്ഥികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന ഡല്ഹി പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷം. രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം.
Published : July 29, 2026 at 11:37 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സി.പി.എം കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനമായ ഡൽഹി എ.കെ.ജി ഭവനിലേക്ക് ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരച്ചുകയറിയ സംഭവം പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഉപരിസഭയായ രാജ്യസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി. സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതികാര നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പൊലീസ് വേട്ടയെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് രാജ്യസഭയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജന്തർ മന്ദിറിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻ ജെ.എൻ.യു യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റും എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവുമായ ഐഷി ഘോഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് സംഘം പാർട്ടി ഓഫീസിൽ എത്തിയത്. ഔദ്യോഗിക യൂണിഫോമോ നെയിംപ്ലേറ്റോ ധരിക്കാതെ, സിവിലിയൻ വേഷത്തിലാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. ഇതിനെയാണ് ബ്രിട്ടാസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്.
"ഫോണിലൂടെ അറിയിച്ച വാറൻ്റുമായാണ് പൊലീസ് വന്നത്. ഫോണിലൂടെ വാറൻ്റ് കൈമാറാൻ നിയമമില്ല. അത് നേരിട്ട് കൈമാറണം. സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെ ഭയപ്പെടുത്താനാണ് കേന്ദ്രം പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്." - ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി പറഞ്ഞു. എന്നാല് പൊലീസിൻ്റേത് സ്വാഭാവിക നടപടിയെന്ന് ബിജെപി എംപി ജെപി നദ്ദ പ്രതികരിച്ചു.
വാറൻ്റില്ല, യൂണിഫോമില്ല; പൊലീസിനെ തടഞ്ഞ് ബ്രിട്ടാസ്
ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിയോടെയാണ് വനിതാ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം ഗോൾ മാർക്കറ്റിലെ എ.കെ.ജി ഭവനിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക യൂണിഫോമോ നെയിംപ്ലേറ്റോ ധരിക്കാതെ, സിവിലിയൻ വേഷത്തിലാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. ഇതറിഞ്ഞ് പാർലമെൻ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെത്തിയ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി ഡൽഹി പൊലീസിനെ പാർട്ടി ഓഫീസിനുള്ളിൽ തടയുകയും രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.
യൂണിഫോമും ബാഡ്ജുമില്ലാതെ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ എന്ത് ധൈര്യമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ബ്രിട്ടാസ് ചോദിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴ കാരണമാണ് യൂണിഫോം ഒഴിവാക്കിയതെന്ന പൊലീസിൻ്റെ ന്യായീകരണം അദ്ദേഹം തള്ളി. പൊലീസ് നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1997-ലെ ചരിത്രപരമായ സുപ്രീം കോടതി വിധി (ഡി.കെ. ബസു കേസ്) ഓർമ്മിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടാസ്, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അറസ്റ്റ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം; ലോക്സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ നിർത്തിവെച്ചു
സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭ സ്തംഭിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ നടപടികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ നിർത്തിവെച്ചു. വിഷയം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാർ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസുകൾ സ്പീക്കർ തള്ളിയതോടെയാണ് ലോക്സഭയിൽ വൻ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ആരംഭിച്ചത്.
ഡൽഹി എ.കെ.ജി ഭവനിൽ കയറി വിദ്യാർഥി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചതും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ്, സി.പി.എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ നേതാക്കളാണ് ലോക്സഭയിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചത്.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം
ഡൽഹി പൊലീസ് നേരിട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ സിവിലിയൻ വേഷത്തിലെത്തി വിദ്യാർഥികളെ വേട്ടയാടുന്ന ഡൽഹി പൊലീൻ്റെ നടപടിക്ക് പിന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നേരിട്ട് പാർലമെൻ്റിൽ എത്തി മറുപടി പറയണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
ശൂന്യവേള ആരംഭിച്ചയുടൻ പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാർ പ്ലക്കാർഡുകളേന്തി സഭയുടെ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. രാജ്യത്തെ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ ക്രിമിനലുകളെപ്പോലെ വേട്ടയാടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
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