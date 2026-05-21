മികച്ച ആസൂത്രണം, വമ്പൻ ഐടി പദ്ധതികൾ; അമരാവതി സ്വപ്ന നഗരമാകുമെന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു

ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ 70-ാം ജന്മദിനാഘോഷോത്തിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരും പ്രമുഖരും സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സത്സംഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 21, 2026 at 6:39 AM IST

ബെംഗളൂരു: അമരാവതി ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നഗരമായി മാറുമെന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ നിർമാണം ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ്. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ 45-ാം വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സ്ഥാപകൻ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ 70-ാം ജന്മദിനാഘോഷവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു. കനകപുര റോഡിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്ററിലായിരുന്നു പ്രത്യേക ചടങ്ങ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരും പ്രമുഖരും സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് സ്വപ്ന നഗരമായ അമരാവതി നിർമിക്കുന്നതെന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു വ്യക്തമാക്കി. ഭാവി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച നഗരമായി ഇത് മാറും.

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റം
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും അവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നഗരത്തിൻ്റെ നിർമാണം വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് പോളാവരം. അടുത്ത വർഷത്തോടെ ജലസേചന പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ വലിയ തോതിൽ വികസിക്കുകയാണ്. ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടറുകൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഡ്രോണുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും വ്യവസായങ്ങളിൽ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുെന്നും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പറഞ്ഞു.

പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സർക്കാർ ഒരുക്കമാണ്. ഡേറ്റ പാർക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യുവാക്കൾക്ക് വലിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇതുവഴി ലഭിക്കും. വികസനത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമാണ്. സാമ്പത്തിക വളർച്ച മാത്രം പോരെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. എല്ലാ മേഖലകളിലും സമഗ്രമായ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാകണം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് സർക്കാർ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട്. സുസ്ഥിര വികസനമാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ലക്ഷ്യം. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അമരാവതിയിൽ നടക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സാങ്കേതികവിദ്യയും ആത്മീയതയും
കേവലം സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് അപ്പുറം ആത്മീയ ജ്ഞാനവും ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ഈ രണ്ടും ചേർന്നുള്ള സംയോജിത സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർമാണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുദ്ധങ്ങളും അസ്ഥിരതയും നിറഞ്ഞ കാലമാണിത്. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ നാം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. ഇതിൽ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ വളരെ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. സത്സംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

മാനസികമായ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ലോകത്തിന് ആത്മീയതയ്ക്ക് സാധിക്കും. നല്ല മൂല്യബോധമുള്ള പുതിയ തലമുറ നാടിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യമാണ്. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. ലോകത്തിന് ഇന്ന് സമാധാനവും സഹവർത്തിത്വവും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനായി ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ വലിയ ഇടപെടൽ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്നു.

യോഗയും ധ്യാനവും ജനങ്ങളുടെ മികച്ച ജീവിതശൈലിയായി മാറേണ്ട കാലമാണിത്. ശാരീരികവും ഒപ്പം മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് അനിവാര്യമാണ്. മനുഷ്യരുടെ മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ ഇത്തരം വലിയ കൂട്ടായ്മകൾ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കും. കേവലം ഭൗതിക വികസനത്തിനൊപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിയും ഉറപ്പാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ യഥാർഥ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനാകൂവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും പരസ്പരം എപ്പോഴും പൂരകങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇവ വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് ആധുനിക സമൂഹം തിരിച്ചറിയണം. സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം പൂർണമാകൂ. പൗരന്മാരുടെ യഥാർഥ ക്ഷേമത്തിനാണ് സർക്കാർ എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഇതിനായി വിവിധ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് വളരെ വലിയ ആശ്വാസമേകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ വലിയ പൗരാണിക പാരമ്പര്യം ലോകത്തിന് കാണിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഇതിന് വലിയ പ്രചാരമുണ്ട്. വരും കാലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി കൂടുതൽ വർധിക്കും. സമൂഹത്തെ എപ്പോഴും ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ആത്മീയത ഏറെ സഹായിക്കുന്നു.

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും സമാധാനവും വളർത്താൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ വരും തലമുറയും തീർച്ചയായും തയാറാകണം. ആത്മീയതയിലൂടെ ശാന്തി കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് പരമപ്രധാനമെന്നും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പറഞ്ഞു. പരിപാടിയിൽ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരും പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുയായികളും പങ്കെടുത്തു.

