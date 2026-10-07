അമരാവതിയിൽ പ്രതിമാസം 2,000 കോടി രൂപയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ; ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു
പ്രതിമാസം 2,000 കോടി രൂപയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിർമാണ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമായ പദ്ധതികളോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു.
By PTI
Published : October 7, 2026 at 1:47 PM IST
അമരാവതി: തലസ്ഥാന നഗരമായ അമരാവതിയിലെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർമാണ ഏജൻസികൾ പ്രതിമാസം 2,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. അനാസ്ഥയ്ക്കോ കാലതാമസത്തിനോ ഇടനൽകാതെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തോടെയും വേഗത്തിലും എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ ബൃഹത്തായ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
പ്രതിമാസം 2,000 കോടി രൂപയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിർമാണ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമായ പദ്ധതികളോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കർശന നിർദേശം നൽകിയതായി ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ തലസ്ഥാന നഗരമെന്ന നിലയിൽ അമരാവതിയുടെ അന്തസ്സ് വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലുള്ള സവിശേഷമായ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ടവറുകൾക്കും നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ, പുതിയ തലസ്ഥാന നഗരത്തോടൊപ്പം ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് പദ്ധതിയുടെ നിർമാണവും വേഗത്തിലാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. തലസ്ഥാന മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന 152 പദ്ധതികളിലായി നിലവിൽ 41,000 തൊഴിലാളികൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുനിസിപ്പൽ മന്ത്രി പി. നാരായണ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകി.
സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ മാത്രം 1,345 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും അവർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, വൻതോതിലുള്ള തലസ്ഥാന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി, 'നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ' മാതൃകയിൽ നിർമാണ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ആധുനിക നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും നായിഡു ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
Also Read: "നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ കരുത്ത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം"; ഭരണനേതൃത്വത്തിൽ കാൽനൂറ്റാണ്ട് തികച്ച് ജനങ്ങളോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോദി