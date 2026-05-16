മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കില്‍ 30,000, നാലായാൽ 40,000 രൂപ; ജനസംഖ്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ആന്ധ്ര

ആന്ധ്രയ്‌ക്ക് പുതിയ കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, കുട്ടികൾ മൂന്നായാൽ 30000, അമ്മയ്ക്ക് ആദരസൂചകമായി 15,000 രൂപയും നല്‍കും, ക്രമേണ തുക വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രതികരണം.

File photo of Chandrababu Naidu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 8:47 PM IST

അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ജനസംഖ്യാ നിരക്കിലുണ്ടായ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. മൂന്നാമതും നാലാമതും ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുന്നുവെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. കുടുംബത്തിൽ മൂന്നാമത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് 30,000 രൂപയും, നാലാമത്തെ കുട്ടിക്ക് 40,000 രൂപയും സർക്കാർ ധനസഹായം ലഭിക്കും. അതേസമയം അമ്മയ്ക്ക് ആദരസൂചകമായി 15,000 രൂപ നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശ്രീകാകുളം ജില്ലയിലെ നരസന്നപേട്ടയിൽ നടന്ന 'സ്വർണ ആന്ധ്ര, സ്വച്ഛ് ആന്ധ്ര' ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം. കുട്ടികളെ ഒരു ഭാരമായി കണക്കാക്കരുതെന്നും അവരെ സമ്പത്തായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കുട്ടികള്‍ക്കും അമ്മമാര്‍ക്കും നല്‍കുന്ന തുക ക്രമേണ വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ദാരിദ്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം കാണണമെന്നാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹം. സമൂഹം മാറിയാൽ സ്വച്ഛന്ദ്ര യാഥാർത്ഥ്യമാകും. സമ്പത്ത് സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ദരിദ്രർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും വേണം. സാമ്പത്തിക അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം. സർക്കാരിന് നല്ല പേരുണ്ടാക്കേണ്ട ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻപ് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തെ ശക്തമായി അനുകൂലിച്ചിരുന്ന നായിഡു, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജനനനിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാൻ സമൂഹം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയത് അരാജകത്വം

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ഭരിച്ച പാർട്ടി എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും സ്വത്തുക്കൾ മാറ്റുകയും നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സഖ്യ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം, ജനങ്ങളുടെ ഭൂമി കൈയ്യേറാന്‍ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. ഭൂമി തർക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് സഖ്യ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ 16 മാസമായി തങ്ങൾ സ്വച്ഛന്ദ്ര-സ്വർണ്ണന്ദ്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.സ്വച്ഛന്ദ്ര-സ്വർണ്ണന്ദ്രയിലൂടെ ശുചിത്വത്തിലേക്കുള്ള നടപടികൾ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശുദ്ധമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുന്നത്. ശീലങ്ങൾ മാറണം.. അതിനാൽ സമൂഹം മാറും. ഒരുകാലത്ത് എൻ്റെ പദയാത്രകളിൽ മാലിന്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു. മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനായി തങ്ങൾ പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

'ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ സ്വീപ്പ്'

സ്വച്ഛന്ദ്രയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് മുതൽ 'ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ സ്വീപ്പ്' ആരംഭിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. എല്ലാ മേഖലകളിലും നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഈ പരിപാടി നടക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കളക്‌ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ഡ്രൈവുകൾ നടത്തണം. "കഴിഞ്ഞ 23 മാസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് 23 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ലഭിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകളിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായി 24 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടും. ഞങ്ങൾ ഗൂഗിളിനെ വിശാഖപട്ടണത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഉത്തരാഞ്ചലിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം അനുവദിക്കില്ല. കുടിയേറ്റം വ്യവസായങ്ങളുമായി ഉത്തരാഞ്ചലിലേക്ക് വരണം" ചന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞു.

