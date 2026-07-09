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'ചമ്പത് റായിയ്‌ക്ക് രാജിയിൽ നീരസമോ പരാതിയോ ഇല്ല', പുതിയ സമിതിയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നെന്ന് ട്രസ്റ്റ് ട്രഷറര്‍

സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവച്ചതില്‍ ചമ്പത് റായ് അസ്വസ്ഥനല്ലെന്ന് പുതിയ ട്രഷറര്‍, രാജിയിൽ യാതൊരു നീരസമോ പരാതിയോയില്ലെന്നും പ്രതികരണം.

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Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust Treasurer Govind Dev Giri (ANI)
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By PTI

Published : July 9, 2026 at 4:41 PM IST

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അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവച്ചതില്‍ ചമ്പത് റായ് അസ്വസ്ഥനല്ലെന്ന് രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ട്രഷറർ ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി. ചമ്പത് റായിക്ക് രാജിയിൽ യാതൊരു രാജിയിൽ യാതൊരു നീരസമോ പരാതിയോ ഇല്ലെന്നും, പുതിയ ക്ഷേത്ര മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും ദേവ് ഗിരി വ്യക്തമാക്കി.

റായിയെ കണ്ട ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാന്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ്, സംതൃപ്‌തനാണ്, രാജിയിൽ യാതൊരു നീരസവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരാതിയുമില്ല. ചമ്പത് തൻ്റെ ജീവിതം രാജ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഒരു പഴയ പരിചയസമ്പന്നനാണ്. ട്രസ്റ്റ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ സംതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രാദേശിക സന്യാസിമാരെയും കണ്ടു" ഗിരി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

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രാമജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളോട് അവരും യോജിക്കുന്നു. തീരുമാനങ്ങളില്‍ അവർ സന്തുഷ്ടരാണ്.ആരാധനാക്രമങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും ചില വശങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഇന്നലെ, വഴിപാടുകൾ എണ്ണുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ സന്ദർശിക്കുകയും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇപ്പോൾ അധികൃതര്‍ കൈകൊള്ളുന്ന ജാഗ്രത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍, ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഇനി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതികളെ എസ്‌ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യും

അയോധ്യ സംഭവതട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയോധ്യ ജില്ലാ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മൂന്ന് പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രാദേശിക കോടതി എസ്‌ഐടിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. പ്രതികളായ ലവ്കുശ് മിശ്ര, അനുകൽപ് മിശ്ര, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ എന്നിവരെ ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് അയോധ്യ പൊലീസ് ലൈനിലേക്ക് മാറ്റി.

അയോധ്യയിലെ സംഭവ എണ്ണല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, പോക്കറ്റുകൾ, ഷൂകൾ, മറ്റ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കറൻസി നോട്ടുകളുടെ കെട്ടുകള്‍ ഒളിപ്പിച്ചതായി ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ജൂൺ 5 വരെ പരിശോധിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന വ്യക്തമായെന്ന് എസ്‌ഐടി വ്യക്തമാക്കി. ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരർക്കും ഇതില്‍ പങ്കുള്ളതായി എസ്‌ഐടി റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവലോകന കാലയളവിൽ 70 ഓളം മോഷണങ്ങള്‍ നടന്നതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, വീണ്ടെടുക്കൽ രേഖകൾ, സാക്ഷി മൊഴികൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അവിനാശ് ശുക്ല, അനുകൽപ് മിശ്ര, ലവ്കുശ് മിശ്ര, മനീഷ് കുമാർ യാദവ്, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, രാമശങ്കർ മിശ്ര എന്നിവർക്ക് കേസിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പങ്കുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തി.

സംഭാവന മോഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ച പഴുതുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 22 ന് ട്രസ്റ്റ് അടുത്ത യോഗം ചേരും. ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ശുപാർശയെത്തുടർന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ഒരു എസ്‌ഐടി രൂപീകരിച്ചു. എസ്‌ഐടി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തട്ടിപ്പിന് തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി, തുടർന്ന് എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സംഭാവന എണ്ണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

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