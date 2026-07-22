'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ച്: പൊലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ യുഎന്നിൽ പരാതി
പൊലീസ് നടപടിക്കിടെയുണ്ടായ ലാത്തിച്ചാർജിലും കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗത്തിലും നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു
Published : July 22, 2026 at 2:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ജൂലൈ 20ന് നടന്ന 'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ചിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പൊലീസ് അതിക്രമം നടത്തിയെന്ന ആരോപണം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ. ജന്തർമന്തറിലെ പൊലീസ് നടപടിയിൽ ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മുൻ രാജ്യസഭ എംപി സാകേത് ഗോഖലെ യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ വിഭാഗത്തിൽ പരാതി നൽകി.
അന്യായമായ തടങ്കൽ, സമാധാനപരമായ ഒത്തുചേരൽ അടിച്ചമർത്തൽ, പീഡനം, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണം, പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള അമിതമായ ബലപ്രയോഗം എന്നിവയാണ് യുഎൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ വിഭാഗത്തിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പൊലീസ് നടപടിക്കിടെയുണ്ടായ ലാത്തിച്ചാർജിലും കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗത്തിലും നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ഈ പരാതി ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെങ്കിലും, യുഎൻ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ ഇടപെടലുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ രേഖയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ സംവിധാനത്തിന് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാനാകില്ലെങ്കിലും, സർക്കാരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടാനും ആരോപണങ്ങളും ഔദ്യോഗിക മറുപടിയും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനും കഴിയുമെന്ന് പരാതി നൽകിയ ശേഷം സാകേത് ഗോഖലെ വ്യക്തമാക്കി.
വിദ്യാർഥികളും ബിരുദധാരികളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജന്തർമന്തറിൽ ഒത്തുകൂടി പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നടത്തിയ 'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ചിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരാതി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയോ സംഘടനകളുടെയോ പതാകകൾ ഒഴിവാക്കി ദേശീയ പതാക, ഭരണഘടനയുടെ പകർപ്പുകൾ, ബി.ആർ അംബേദ്കർ, മഹാത്മാഗാന്ധി, ഭഗത് സിങ് എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം കൈയിലേന്തി സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനായിരുന്നു സംഘാടകരുടെ നിർദേശം. എന്നാൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്നും ലാത്തിച്ചാർജിലും കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗത്തിലും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത് 60 പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളെങ്കിലും യഥാർഥ സംഖ്യ ഇതിലും വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് സംഘാടകരും ദൃക്സാക്ഷികളും വിശ്വസിക്കുന്നതായി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഔദ്യോഗികമായി 70 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ. എന്നാൽ മൂവായിരത്തോളം പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലുമായി താത്കാലികമായി തടഞ്ഞുവച്ചതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും പരിക്കേറ്റതായും സംഭവങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കിനെ ജന്തർമന്തറിലെ നിരാഹാര സമര വേദിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താത്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച സംഭവവും പരാതിയിൽ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് വൈദ്യസഹായം സംബന്ധിച്ച അവകാശങ്ങളുടെയും സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ലംഘനമാണെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
പ്രസ് കാർഡുകൾ കാണിച്ചിട്ടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടപടിയുണ്ടായതും പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും പരാതിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അന്യായമായ തടങ്കൽ, സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ സംരക്ഷണം, സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിലധികം യുഎൻ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പരാതിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്താണ് യുഎൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ?
യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിന് കീഴിലുള്ള പ്രധാന മനുഷ്യാവകാശ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നാണിത്. പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളോ രാജ്യങ്ങളോ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ധർ, സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടർമാർ, വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ഈ സംവിധാനം. അന്താരാഷ്ട്ര കോടതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ വിദഗ്ധർക്ക് സർക്കാരുകളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനോ അവരുടെ ശുപാർശകൾ പാലിക്കാൻ രാജ്യങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാനോ അധികാരമില്ലെന്നും എന്നാൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തികൾ, പ്രവർത്തകർ, അഭിഭാഷകർ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ കീർത്തി റോയ് ബുധനാഴ്ച ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം, വിദഗ്ധർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിക്കൊണ്ട് അടിയന്തര അപ്പീലോ കത്തോ നൽകാം. ഈ ആശയവിനിമയങ്ങൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ രഹസ്യമായിരിക്കും. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം, സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടിക്കൊപ്പം യുഎൻ ഹൈക്കമ്മിഷണർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയും നയതന്ത്ര സമ്മർദവും ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയുമെന്ന് കീർത്തി റോയ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരാതിയുടെ പ്രാധാന്യം
സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയറുകളുടെ പ്രാധാന്യം നിയമപരമായ നിർവഹണത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തം, ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ, അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ എന്നിവയിലാണെന്ന് റോയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുഎൻ പ്രതിനിധികളുടെ ആശയവിനിമയം യൂണിവേഴ്സൽ പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ പ്രക്രിയ, മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിലെ ചർച്ചകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രേഖകളുടെ ഭാഗമാകാം. ആഭ്യന്തര സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പരാതിക്കാർക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയാണിത്. സർക്കാരുകൾക്ക് അവരുടെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനും ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനും ഇത് അവസരമൊരുക്കുന്നു. അംഗീകരിച്ച നിയമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ജനീവയിലെയും ന്യൂയോർക്കിലെയും ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർമാരോട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും റോയ് പറഞ്ഞു.
ജന്തർമന്തർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവെ, പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകളുടെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ, മെഡിക്കൽ രേഖകൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ, ഔദ്യോഗിക പരാതിയില്ലാതെ തന്നെ യുഎൻ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടർമാർക്ക് വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് റോയ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന ആരോപണം ഡൽഹി പൊലീസ് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻകാല സംഭവങ്ങൾ
യുഎൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ സംവിധാനത്തെ സമീപിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. യുഎപിഎ പ്രകാരം ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉമർ ഖാലിദിനെ ദീർഘകാലം തടങ്കലിൽ വച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2026-ൽ ഒന്നിലധികം യുഎൻ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടർമാർ ഇന്ത്യയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. 2021-ലെ കർഷക സമരകാലത്ത്, സമാധാനപരമായ ഒത്തുചേരലിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, പ്രതിഷേധക്കാരെ തടങ്കലിലാക്കൽ, ഇൻ്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ യുഎൻ വിദഗ്ധർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഭീമ കൊറേഗാവ് കേസ്, പെഗാസസ് സ്പൈവെയർ വിവാദം, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, എഫ്സിആർഎ പ്രകാരം സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും യുഎൻ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യയോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
ജന്തർമന്തർ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിൽ യുഎൻ വിദഗ്ധർ നടപടിയെടുക്കുമോ എന്നത് സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലിനെയും ആരോപണങ്ങൾ അവരുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണോ എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നും അവർ ഇടപെടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം തേടിയുള്ള ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയമായിരിക്കും അടുത്ത പടിയെന്നും പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മറ്റൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ വ്യക്തമാക്കി.
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