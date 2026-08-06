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വിവാദ വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കി എഫ്‌സിആർഎ ബിൽ; രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ചർച്ച നടത്തി കിരൺ റിജിജു

ക്രിസ്ത്യാനികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ് ബില്ലെന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മറ്റ് തത്പര കക്ഷികളുടെയും പ്രചാരണം ഇതോടെ ഇല്ലാതാകുമെന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ബിജെപി നേതാവ്

FOREIGN CONTRIBUTION AMENDMENT BILL CENTRAL GOVERNMENT FCRA RULES AND REGULATIONS OPPOSITION VS GOVERNMENT FCRA DEBA
Parliament (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 8:37 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റി ലെ തുടർച്ചയായ സ്‌തംഭനാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ പ്രതിപക്ഷവുമായി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, വിദേശ സംഭാവന (നിയന്ത്രണം) നിയമം (എഫ്‌സിആർഎ) ഭേദഗതി ബിൽ 2026 സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ സുപ്രധാനമായ ഒ ഉറപ്പ് നൽകി. ബില്ലിൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ശിക്ഷാനടപടികളോ നടപടിക്രമങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളെയോ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് വിദേശസഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച സ്വത്തുക്കളെയോ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക വിവിധ മത-സാമൂഹിക സംഘടനകൾ ഉയർത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിശദീകരണം.

നിലവിൽ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ പാർലമെൻ്റിലെ സ്‌തംഭനം അവസാനിക്കുകയും പ്രതിപക്ഷം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുകയും ചെയ്‌താൽ മാത്രമേ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കൂവെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. മൺസൂൺ സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് 13 നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.

മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

എഫ്‌സിആർഎ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കുകയോ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പുതുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്‌ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിദേശസഹായം ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച സ്വത്തുക്കൾ സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുമെന്ന ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥയാണ് ക്രൈസ്‌തവ സംഘടനകളിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിച്ചത്. നിരവധി ദേവാലയങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആശുപത്രികളും സാമൂഹിക സേവന സ്ഥാപനങ്ങളും വിദേശ സംഭാവന ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിനാൽ, ഇവയുടെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

കത്തോലിക്കാ ബിഷപ്പ്സ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപദേഷ്‌ടാവും കോ-ഓർഡിനേറ്ററുമായ ജോനാഥൻ ലാൽറെമ്രുട്ട വാക്കുകൾ പ്രകാരം, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ച്ചയിൽ നിയമം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ബിജെപി നൽകിയ ഉറപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിലപാടെന്ന് പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ, മിസോറം മുഖ്യമന്ത്രി ലാൽദുഹോമ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച്ച നടത്താനിരിക്കുകയാണ്. കൂടിക്കാഴ്‌ച്ചയിൽ ഈ വിഷയവും ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് സൂചന.

കേന്ദ്രസർക്കാരിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കുന്നതനുസരിച്ച്, രജിസ്ട്രേഷനിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥ. താൽക്കാലികമായി സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്ന അതോറിറ്റി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്വത്തുക്കളും പ്രവർത്തനവും സംരക്ഷിക്കും. പിന്നീട് സ്ഥാപനം വീണ്ടും എഫ്‌സിആർഎ രജിസ്ട്രേഷൻ നേടിയാൽ സ്വത്തുക്കൾ അതേ സ്ഥാപനത്തിന് തിരികെ കൈമാറും. ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് അതത് മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് നിർണായകം

അതേസമയം, പാർലമെൻ്റിലെ സ്‌തംഭനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രതിപക്ഷവുമായി ചർച്ചകൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ഏകദേശം 50 മിനിറ്റോളം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. എഫ്‌സിആർഎ ഭേദഗതി ബില്ലിനൊപ്പം ഡിലിമിറ്റേഷൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിലും ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം ഇതുവരെ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പാർലമെൻ്റിൽ പ്രസ്‌താവന നടത്തണമെന്നും അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനാ തുകയുടെ ദുരുപയോഗം സംബന്ധിച്ച ആരോപണത്തിൽ സഭയിൽ ചർച്ച വേണമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.

ഡിലിമിറ്റേഷൻ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നുവെന്നും പാർട്ടി നേതൃത്വം റിജിജുവിനെ അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുക എന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച ഡി.എം.കെ ഇത്തവണ വ്യത്യസ്‌ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഡിലിമിറ്റേഷൻ വിഷയത്തിൽ അവർ നിലപാട് മാറ്റാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ഡിലിമിറ്റേഷൻ ബില്ലിൻ്റെ പകർപ്പ് കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഡി.എം.കെ തയ്യാറാകില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്.

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FOREIGN CONTRIBUTION AMENDMENT BILL
CENTRAL GOVERNMENT
FCRA RULES AND REGULATIONS
OPPOSITION VS GOVERNMENT FCRA DEBA
FCRA BILL PARLIAMENT DEBATE

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