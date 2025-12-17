Kerala Local Body Elections2025

രാജ്യത്ത് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ വൻ വർധന, കർണാടക പ്രധാന കേന്ദ്രം, കേരളത്തില്‍ അഞ്ചിരട്ടി; റിപ്പോർട്ട് ഞെട്ടിക്കുന്നത്

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുത്തനെ വർധിച്ചെന്ന് കേന്ദ്രം. കേരളത്തില്‍ അഞ്ചിരട്ടിയിലധികം വർധനവാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്.

Representative Image (ETV Bharat)
Published : December 17, 2025 at 8:38 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുത്തനെ വർധിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. 2021-ൽ 52,974 കേസുകള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതില്‍ നിന്ന് 2023 ആയപ്പോഴേക്ക് 86,420 കേസുകള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തെന്നാണ് കണക്ക്. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് 60 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ്‌സ് ബ്യൂറോ (NCRB)യെ ഉദ്ധരിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്‌ച രാജ്യസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച ഡാറ്റയിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഉള്ളത്.

സാമ്പത്തിക പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുതിച്ചുയരുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ 2021-ൽ 14,007 ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2023-ൽ ഇത് 19,466 ആയി വർധിച്ചു. ഏകദേശം 39 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വഞ്ചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 150 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ചതായാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. ഇത്തരം കേസുകള്‍ 2021-ൽ 6,343 എണ്ണമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2023-ൽ 16,943 കേസുകളായി ഉയർന്നതായി ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ബന്ദി സഞ്ജയ് കുമാർ പാർലമെന്‍റിനെ അറിയിച്ചു.

ഇതേ കാലയളവിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 77.4 ശതമാനം വർധിച്ചുവെന്നും ഇത് വർധിച്ചുവരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2021ല്‍ ഐടി ആക്‌ടിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ആകെ കേസുകൾ 27,427 ആയിരുന്നു. 2023 ൽ ഇത് 44,237 ആയി വർദ്ധിച്ചുവെന്നും, ഈ കേസുകളില്‍ 61 ശതമാനത്തിലേറെ വർധനവ് ഉണ്ടായെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഐപിസി പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കുത്തനെ ഉയർന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. 2021 ൽ 25,384 കേസുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതില്‍ നിന്ന് 2023 ലേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍ അത് 41,849 കേസുകളായി. ഇവിടെ 64.8 ശതമാനം വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

"സൈബറിടങ്ങളിലെ പിന്തുടരൽ, സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉയർന്ന തോതിൽ വർധിച്ചു. 2023 ൽ 1,305 കേസുകളാണ് ഇത്തരത്തില്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"കർണാടകയാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ട്. 2023-ൽ 21,889 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാനയിൽ 18,236 കേസുകളും ഉത്തർപ്രദേശിൽ 10,794 കേസുകളും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 18,794 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2021-ൽ 52,974, 2022-ൽ 65,893, 2023-ൽ 86,420 എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം 202,940 സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

"കേരളത്തിലും കുത്തനെയുള്ള വർധനവ് ഉണ്ടായി, 2021-ൽ 626 ആയിരുന്നത് 2023-ൽ 3,295 കേസുകളായി മാറി. അഞ്ചിരട്ടിയിലധികം വർധനവാണ് കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടായത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സിറ്റിസൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സൈബർ ഫ്രോഡ് റിപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്‍റ് സിസ്റ്റം വഴി 2021 മുതൽ 7,130 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് തടയാൻ സാധിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 23.02 ലക്ഷത്തിലധികം പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 11.14 ലക്ഷം സിം കാർഡുകളും 2.96 ലക്ഷം IMEI-കളും ഇതുവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

