ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് : കുടിവെള്ളം മുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് വരെ ചോദ്യങ്ങൾ, ചോദ്യാവലി പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്രം
വീട്ടുകാരുടെ കൈവശമുള്ള മുറികളുടെ എണ്ണം, വീട്ടിലുള്ള വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളുടെ എണ്ണം, കുടിവെള്ള സ്രോതസ്, വെളിച്ചത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന മാർഗം എന്നിവയും ചോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
Published : January 22, 2026 at 10:13 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 10:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2027-ലെ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനുള്ള ഔദ്യോഗിക ചോദ്യാവലി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി. വീടുകളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതിനും വീടുകളുടെ വിവരശേഖരണത്തിനുമായി ആകെ 33 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത, കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, അടുക്കള, എൽ.പി.ജി/പി.എൻ.ജി കണക്ഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം, വീട്ടിൽ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാന്യം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിവരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ശേഖരിക്കുന്നത്. രജിസ്ട്രാർ ജനറലും സെൻസസ് കമ്മീഷണറുമായ മൃത്യുഞ്ജയ് കുമാർ നാരായൺ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപന പ്രകാരം, ഓരോ പ്രദേശത്തും നിയമിതരായ സെൻസസ് ഓഫീസർമാർക്ക് നിശ്ചിത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി വ്യക്തികളോട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.
കെട്ടിടത്തിന്റെ നമ്പർ, സെൻസസ് ഹൗസ് നമ്പർ, വീടിന്റെ തറ, ഭിത്തി, മേൽക്കൂര എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചോദ്യാവലിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലുണ്ട്. കൂടാതെ സെൻസസ് വീടിന്റെ ഉപയോഗം, വീടിന്റെ അവസ്ഥ, വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം, ഗൃഹനാഥന്റെ പേര്, ലിംഗഭേദം തുടങ്ങിയവയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖപ്പെടുത്തും. ഗൃഹനാഥൻ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ അതോ മറ്റുള്ളവരാണോ എന്ന കാര്യവും വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ചോദ്യാവലിയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വീട്ടുകാരുടെ കൈവശമുള്ള മുറികളുടെ എണ്ണം, വീട്ടിലുള്ള വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളുടെ എണ്ണം, കുടിവെള്ള സ്രോതസ്, വെളിച്ചത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന മാർഗം എന്നിവയും ചോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ ശൗചാലയ സൗകര്യം, അതിന്റെ തരം, മലിനജലം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, അടുക്കളയുടെ ലഭ്യത, പാചകവാതക കണക്ഷൻ, പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഇന്ധനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കപ്പെടും.
റേഡിയോ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ടെലിവിഷൻ എന്നിവയുടെ ലഭ്യതയ്ക്കൊപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. വീട്ടുകാരുടെ പക്കലുള്ള വാഹനങ്ങൾ, വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിനായി പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാന്യം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ തേടും. ദീർഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് 2027-ലെ സെൻസസിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു 'ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ്' ആയിരിക്കും ഇത്തവണ നടപ്പാക്കുക. ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പേപ്പർ ഫോമുകൾക്ക് പകരം മൊബൈൽ ആപ്പുകളും ടാബ്ലെറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കും. ഇത് വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കാനും പിശകുകൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
പത്ത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കേണ്ട സെൻസസ് 2021-ൽ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് ഇത് അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം ആറ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത്.
Also Read: ചെങ്കോട്ട ആക്രമണം: വധശിക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ടരികെ പാക് ഭീകരന് ആരിഫിന് ആശ്വാസം; തിരുത്തൽ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ്