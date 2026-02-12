തെങ്ങിന് കൈത്താങ്ങായി കേന്ദ്രം, കേരളത്തിന് നേട്ടം, പുതിയ പദ്ധതി ഇങ്ങനെ...

ETV Bharat / bharat

ന്യൂഡൽഹി: തെങ്ങ് കൃഷിയിലെ രോഗങ്ങളും വൈറസ് ബാധകളും മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്‌ടം മറികടക്കാൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞതും പ്രായമായതുമായ തെങ്ങുകൾ മാറ്റി ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന ഇനങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് കർഷകരുടെ വരുമാനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കും.

രോഗങ്ങളെയും വൈറസുകളെയും കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനായി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിക്കാനും മന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റ കണക്കനുസരിച്ച്, തെങ്ങുകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെയും വൈറസുകളുടെയും ആഘാതം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെങ്ങുകൾക്ക് പ്രായമേറിയതിനാൽ വിളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഈ വെല്ലുവിളി കണക്കിലെടുത്ത്, 'നാളികേര വികസന പദ്ധതി' പ്രകാരം പഴയ തെങ്ങുകൾക്ക് പകരം ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന പുതിയ തൈകൾ നടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

കാറ്റുവീഴ്ച, തഞ്ചാവൂർ വാട്ടം, കൂമ്പുചീച്ചിൽ, ചെല്ലിബാധ തുടങ്ങിയവ തെങ്ങുകളിൽ സാധാരണമാണ്. ഇവ ശരിയായി നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിളവ് 30-50 ശതമാനം വരെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മികച്ച ഉൽപ്പാദനം നിലനിർത്തുന്നതിന് കൃത്യമായ നിരീക്ഷണവും നിയന്ത്രണ നടപടികളും അത്യാവശ്യമാണ്.

കാറ്റുവീഴ്ച നിയന്ത്രിക്കാൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്നാട്ടിലെ ട്രിച്ചിയിലുള്ള സെൻട്രൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെ ൻ്റ് സെൻ്ററും (CIPMC), അലിയാർനഗറിലെ കോക്കനട്ട് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനും രോഗവ്യാപനം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനും കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർഷകർക്ക് നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, നാളികേര കൃഷിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കാറ്റുവീഴ്ച നിയന്ത്രിക്കാനുമായി വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വിദഗ്‌ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. "തെങ്ങുകളിലെ രോഗബാധ വർധിച്ചതും പ്രായമേറിയതും കാരണം ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പഴയ തെങ്ങുകൾക്ക് പകരം ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന പുതിയവ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കും," എന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. കർഷക ക്ഷേമത്തിനായി രോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും ഗവേഷണം നടത്താനും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കന്യാകുമാരിയിലെ രാജക്കമംഗലം, തിരുവട്ടാർ, കുരുന്തൻകോട് ബ്ലോക്കുകൾ; തെങ്കാശിയിലെ കടയനല്ലൂർ, കടയം, ചെങ്കോട്ട ബ്ലോക്കുകൾ; തേനിയിലെ കമ്പം, ഉത്തമപാളയം ബ്ലോക്കുകൾ; കോയമ്പത്തൂരിലെ പൊള്ളാച്ചി നോർത്ത്, പൊള്ളാച്ചി സൗത്ത്, ആനമലൈ ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാറ്റുവീഴ്ച രൂക്ഷമാണ്.

കേരളത്തിനും നേട്ടം

കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്‌കാരത്തിലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും അവിഭാജ്യഘടകമായ തെങ്ങ് കൃഷി, "കേരളം" (നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്) എന്ന പേരിന് തന്നെ ആധാരമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണെങ്കിലും, ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിലവിൽ കർണാടകയ്ക്കും തമിഴ്‌നാടിനും പിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉല്‍പ്പാദന ക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കാനായി കേന്ദ്രം പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കുമ്പോള്‍ അത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിനാകും. ഏകദേശം 7.6 ലക്ഷം ഹെക്ടർ പ്രദേശം കേരളത്തിൽ തെങ്ങ് കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2024-25 കാലയളവിൽ കേരളത്തിലെ ഏകദേശ ഉൽപ്പാദനം 561.2 കോടി നാളികേരമാണ്. ഹെക്‌ടറിന് ശരാശരി 7,287 നാളികേരം എന്ന നിരക്കിലാണ് കേരളത്തിലെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, ഇത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ (9,170) കുറവാണ്. അതേസമയം, 2026-27 കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ നാളികേര കൃഷിക്കായി കോക്കനട്ട് പ്രൊമോഷൻ സ്‌കീം എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു പദ്ധതി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെങ്ങ് കൃഷിയുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിനെ ആമയും തേങ്ങയും പറഞ്ഞ് കേന്ദ്രം കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇടതുപക്ഷവും കോണ്‍ഗ്രസും ബജറ്റില്‍ വിമര്‍ശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

തെങ്ങ് കൃഷി

2023–24-ലെ മൂന്നാം മുൻകൂർ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം, രാജ്യത്തുടനീളം ഏകദേശം 23.33 ലക്ഷം ഹെക്ടറിലാണ് തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 153.29 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ നാളികേരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ലോകസഭാ രേഖകൾ പ്രകാരം, ഇത് കർഷകരുടെ ഉപജീവനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ കാർഷിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിസ്തൃതിയുടെയും ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെയും സംസ്ഥാന തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ (2023-24)

രാജ്യത്തെ ആകെ വിസ്തൃതി 2,333.0 (ആയിരം ഹെക്ടറിൽ), ഉൽപ്പാദനം 1,528.5 (കോടി നാളികേരം) എന്നിങ്ങനെയാണ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ:
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 107.4 (വിസ്തൃതി), 1,181.6 (ഉൽപ്പാദനം); കർണാടക (733.3), (5,008.5); തമിഴ്‌നാട് (498.4), (3,943); കേരളം 759.8, 3,894.7; പശ്ചിമ ബംഗാൾ 32.9, 289.6; ഒഡീഷ 54.9, 274.7; മഹാരാഷ്ട്ര 31.3, 180.7; ഗുജറാത്ത് 26, 165.7; അസം 20.2, 122.7; ബീഹാർ 10.8, 31.9; ത്രിപുര 4.7, 10.1; നാഗാലാൻഡ് 1.1, 6.7; ഛത്തീസ്ഗഡ് 1.3, 6.2; മണിപ്പൂർ 0.1, 0.2; മിസോറാം 0.03, 0.1; തെലങ്കാന 1.3, 0.1; അരുണാചൽ പ്രദേശ് 0.1, 0.1; മറ്റുള്ളവ 49.3, 211.8.

മൊത്ത ഉൽപ്പാദന മൂല്യം

മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻ്റേഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2022-23 വർഷത്തിൽ നാളികേരത്തിൻ്റെ മൊത്ത ഉൽപ്പാദന മൂല്യം (നിലവിലെ വിപണി വിലയിൽ) 27,199.5 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

നാളികേര ഉൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ

രാജ്യത്ത് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാളികേര ഉൽപ്പാദക സംഘങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണവും നിലവിലെ പ്രവർത്തന വിവരങ്ങളും:
കേരളത്തിൽ 200 സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 5 എണ്ണത്തിൽ 3 എണ്ണം നിലവിൽ സജീവമാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 3 എണ്ണം (രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 11-ൽ 1 എണ്ണം സജീവം), കർണാടക (രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1-ൽ 0), ആന്ധ്രാപ്രദേശ് (രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 9-ൽ 0), ഒഡീഷ (രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1-ൽ 0), പശ്ചിമ ബംഗാൾ (രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 2-ൽ 9 എണ്ണം സജീവം). അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ആകെ 203 സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 29 സംഘങ്ങളിൽ 4 എണ്ണം മാത്രമാണ് 2025 ജനുവരി വരെ സജീവമായിട്ടുള്ളത്

