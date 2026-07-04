ടെലഗ്രാമിന് വീണ്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാര് നോട്ടീസ്; നടപടി സിനിമകളും ഒടിടി ഫയലുകളും വ്യാപകമായതോടെ
പൈറേറ്റഡ് സിനിമകൾ, ഒടിടി ഉള്ളടക്കം, മറ്റ് ഓഡിയോ-വിഷ്വൽ മെറ്റീരിയലുകളുടെ വ്യാപകമായ പ്രചരണം ടെലിഗ്രാം അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ തടയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു
Published : July 4, 2026 at 2:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സിനിമകളും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പകർപ്പവകാശ ലംഘനം നടത്തിയതിനെതിരെ ടെലിഗ്രാമിന് നോട്ടീസ് അയച്ച് കേന്ദ്രം. അടിയന്തരമായി നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്നും, 'ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട്' 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമര്പ്പിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം നിര്ദേശിച്ചു.
പൈറേറ്റഡ് സിനിമകൾ, ഒടിടി ഉള്ളടക്കം, മറ്റ് ഓഡിയോ-വിഷ്വൽ മെറ്റീരിയലുകളുടെ വ്യാപകമായ പ്രചരണം ടെലിഗ്രാം അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ തടയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. പൈറേറ്റഡ് ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗികമായ നീക്കം ചെയ്യലിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്ന മാറ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
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പുതുതായി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ, വെബ് സീരീസുകൾ, മറ്റ് പകർപ്പവകാശമുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നിവ ടെലഗ്രാമിലെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ചാനലുകളിലും ലിങ്കുകളായും ഫയലുകളായും വ്യാപകമായി പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ. ക്രിയേറ്റർ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം, ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണവും നോട്ടീസ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
"സർക്കാർ ഓരോ പൈറസി ചാനലുകളെയും ഓരോന്നായി തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ ടെലിഗ്രാമിന് കാത്തിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. 2000-ലെ ഐടി ആക്ട്, 2021-ലെ ഐടി നിയമങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ജാഗ്രത തെളിയിക്കാൻ പൂർണമായും റിയാക്ടീവ്, ചാനൽ-ഓൺ-ചാനൽ നീക്കം ചെയ്യൽ സമീപനം മതിയാകില്ല," ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
മെറ്റയ്ക്കെതിരായ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സമീപകാല നിയന്ത്രണ നടപടിയെ തുടർന്നാണ് ടെലിഗ്രാമിന് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ബുധനാഴ്ച വാട്സ് ആപ്പില ആസൂത്രിത ഉപയോക്തൃനാമ സവിശേഷതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മെറ്റയ്ക്ക് മെറ്റി നോട്ടീസ് നൽകി. കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെയും കേന്ദ്രം നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നിർമ്മാതാക്കൾ, ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ എന്നിവരോട് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, ഐടി ആക്ടിനും ഐടി നിയമങ്ങൾക്കും കീഴിലുള്ള ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ടെലിഗ്രാമിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ജൂണില് ടെലിഗ്രാമിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനം വെറും സിവിൽ കുറ്റകൃത്യമല്ലെന്നും 1957 ലെ പകർപ്പവകാശ നിയമപ്രകാരവും 1952 ലെ സിനിമാട്ടോഗ്രാഫ് നിയമപ്രകാരവും ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നും വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു.
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