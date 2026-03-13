ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അവകാശ നിയമത്തിൽ വൻ പൊളിച്ചെഴുത്ത്; പുതിയ ഭേദഗതി ബില്ലുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ നിർവചനം. പരിശോധനയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് വരും. അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇനി കടുത്ത ശിക്ഷ. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താനും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
Published : March 13, 2026 at 11:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള 2019ലെ നിയമത്തിൽ സുപ്രധാന ഭേദഗതികൾ വരുത്താനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അവകാശ സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ കേന്ദ്ര സാമൂഹിക നീതി, ശാക്തീകരണ മന്ത്രി വീരേന്ദ്ര കുമാർ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന പദത്തിന് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ നിർവചനം നൽകുന്നതിനൊപ്പം ഇവർക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കർശനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതുമാണ് പുതിയ ബിൽ.
വ്യക്തമായ നിർവചനം ലക്ഷ്യം
നിലവിലെ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ ഭേദഗതി ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹരായവരിൽ കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിലെ 2019ലെ നിയമപ്രകാരം ഈ വിഭാഗത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണവും ആനുകൂല്യങ്ങളും വളരെ വലുതാണെന്നും, അതിനാൽ വ്യക്തിപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയോ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെയോ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന പദത്തിന് കൃത്യമായ നിർവചനം ഇല്ലാത്തത് ഭരണപരമായ പലവിധ തടസങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ബില്ലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അർഹരായവരെ കൃത്യമായി നിർവചിച്ച് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ (അവകാശ സംരക്ഷണ) ഭേദഗതി ബിൽ, 2026, സാമൂഹിക നീതി, ശാക്തീകരണ മന്ത്രി ഡോ. വീരേന്ദ്ര കുമാർ #Loksabha യിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ (അവകാശ സംരക്ഷണ) നിയമം, 2019 ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബിൽ.
മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ മേൽനോട്ടം
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നിർവചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധോപദേശം തേടുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക അതോറിറ്റിയെ നിയമിക്കാനുള്ള സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥയും പുതിയ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണകൂടമോ നിയമിക്കുന്ന ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡായിരിക്കും ഈ അതോറിറ്റിയായി പ്രവർത്തിക്കുക. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളെ നിർവചിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്കും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ഈ പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നതോടെ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന കിന്നർ, ഹിജ്റ, അരവാണി, ജോഗ്ത തുടങ്ങിയ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഐഡൻ്റിറ്റികൾ ഉള്ളവരെയോ, ഇൻ്റർസെക്സ് വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെയോ, ജന്മനാ ഒന്നിലധികം ലൈംഗിക സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിൽ വ്യതിയാനമുള്ളവരെയോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർവചിക്കുന്നതിനായി നിയമത്തിൽ പുതിയൊരു ഉപവകുപ്പ് ചേർക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കർശന ശിക്ഷ
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കെതിരായ വിവേചനങ്ങളും ദുരുപയോഗങ്ങളും നിലവിലെ നിയമം കർശനമായി നിരോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകളിൽ വലിയ പോരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ പൊതുവായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരമാവധി രണ്ട് വർഷം വരെ മാത്രം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകളിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക, അവർക്ക് സ്ഥിരമായ ശാരീരിക ഉപദ്രവങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക, നിർബന്ധിതമായി ഐഡൻ്റിറ്റി മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേക ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പോരായ്മ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട്, കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഇരകൾക്ക് ഏൽക്കുന്ന പരിക്കിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും ദുർബലതയും പരിഗണിച്ച് കുറ്റക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായി ഗ്രേഡഡ് ശിക്ഷകൾ നൽകാൻ ബില്ലിൽ നിർദേശമുണ്ട്.
രേഖകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അധികാരം
ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ തങ്ങളുടെ ഐഡൻ്റിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് പൂർണ അധികാരം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ കരട് നിയമം. ഇതുപ്രകാരം കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചറിയൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തിയായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ തിരുത്താനാകും. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ആദ്യത്തെ പേര് മാറ്റുന്നതിനും, സ്വന്തം വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ഐഡൻ്റിറ്റി രേഖകളും നിയമപരമായി തന്നെ മാറ്റുന്നതിനും ഇവർക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
Also Read:- കോടതി മുറിയിൽ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ഭർത്താവ്; പിന്നാലെ സ്വയം ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമം