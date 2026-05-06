പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി; അധികാര മാറ്റത്തിനു പിന്നാലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കത്ത് എഴുതാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം
സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വിപുലപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെ തുടർന്നാണ് നീക്കം.
By PTI
Published : May 6, 2026 at 4:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സ്കൂളുകളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കത്തെഴുതുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും അധികാര മാറ്റമുണ്ടായ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെ തുടർന്നാണ് നീക്കം.
ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കത്തെഴുതുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ ഭരണകക്ഷികളായിരുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബംഗാളിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കുകയോ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബിജെപി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി സുഗമാമാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
എന്താണ് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്കൂൾ ഫോർ റൈസിങ് ഇന്ത്യ. സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വിപുലപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ച് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയത്തിൻ്റെ മികവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഇതിനൊപ്പം പിഎം ശ്രീ സ്കൂൾ എന്ന ബോർഡും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രവും സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിക്കണം.
ഇതിനെച്ചൊല്ലി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നേരത്തെ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഡൽഹി, പഞ്ചാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ പ്രകാരം ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തി വച്ചിരുന്നു.
ആർഎസ്എസ് സങ്കർപ്പത്തിലുള്ള ദേശീയത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക, ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ കവരുക, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രനിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോകും തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിനെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ.
കൂടാതെ സ്കൂളിൻ്റെ ഘടനയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. കേന്ദ്രനയമനുസരിച്ച് പ്രീസ്കൂൾ മുതൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയാണ് ആദ്യം ഘട്ടം. മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ രണ്ടാം ഘട്ടം. ആറ് മുതൽ എട്ടുവരെ മൂന്നാം ഘട്ടം. ഒമ്പതുമുതൽ 12-ാം ക്ലാസ് വരെ നാലാം ഘട്ടം എന്നിങ്ങനെയാണ്.
Also Read: സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങി ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്; ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി