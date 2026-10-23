ഡൽഹിയിലെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഷേധ സാധ്യത; സെൻട്രൽ ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹിയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന 273 സെൻട്രൽ ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് കമ്പനികളുടെ കാലാവധി ഒക്ടോബർ 31 വരെ നീട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ.
By PTI
Published : October 23, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 2:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നഗരത്തിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യവും പ്രതിഷേധ സൂചനയും കണക്കിലെടുത്ത് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന 273 സെൻട്രൽ ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് (CAPF) കമ്പനികളുടെ കാലാവധി ഒക്ടോബർ 31 വരെ നീട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ മറ്റ് സംഘടനകളോ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വിലയിരുത്തിയാണ് തീരുമാനം.
ഈ മാസം ആദ്യം സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് ഈ സേനാ വിഭാഗങ്ങളെ ഡൽഹിയിൽ വിന്യസിച്ചത്. ഈ വിന്യാസം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസിനും ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒക്ടോബർ 22-ന് നിർദേശം നൽകി. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് കാലാവധി നീട്ടിയത്. ഒക്ടോബർ മധ്യത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു.
നഗരത്തിലെ വിവിധ 'സെൻസിറ്റീവ്' സ്ഥലങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മറ്റ് സംഘടനകളും പെട്ടെന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ സേനാ വിന്യാസം തുടരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ അഭ്യർഥന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഡൽഹി പൊലീസിനൊപ്പം വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 273 കമ്പനികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ വിഭാഗങ്ങൾ ഇവ. സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് - 125 കമ്പനികൾ (ഇതിൽ 20 എണ്ണം വനിതാ യൂണിറ്റുകളാണ്). റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് - 20 കമ്പനികൾ. ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് 46 കമ്പനികൾ. ഇൻഡോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ് - 39 കമ്പനികൾ. സശസ്ത്ര സീമ ബൽ - 31 കമ്പനികൾ. സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് - 12 കമ്പനികൾ.
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ഒരു സിഎപിഎഫ് കമ്പനിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി 100 ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ നിലയിൽ ഏകദേശം 70 മുതൽ 72 വരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമാണ് ഓരോ കമ്പനിയിലും ഉണ്ടാവുക. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ 'സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ' പ്രക്രിയയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്നാരോപിച്ച്, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ 9-ന് ഡൽഹിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സെൻട്രൽ ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് കമ്പനികളുടെ കാലാവധി നീട്ടിനില്കിയിരിക്കുന്നത്.
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