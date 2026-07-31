ലഹരി മാഫിയയുടെ വേരറുക്കാൻ കേന്ദ്രം; എൻഐഎയും ബിഎസ്എഫും ഉൾപ്പെടെ 15 ഏജൻസികൾ ഒന്നിക്കുന്നു
നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ (എൻ.സി.ബി) ജോയിൻ്റ് കോഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാണ് ഇൻ്റലിജൻസ്, സാമ്പത്തിക അന്വേഷണം, നിയമപാലനം എന്നിവ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്.
Published : July 31, 2026 at 7:00 PM IST
ഗൗതം ഡെബ്രോയി
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്ത് ലഹരി മരുന്ന് മാഫിയക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ.ഐ.എ), ബി.എസ്.എഫ് ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ചിലധികം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഏജൻസികളെ കോർത്തിണക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിപുലമായ പദ്ധതി തയാറാക്കുന്നു. ലഹരി ശൃംഖലകളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ സര്ക്കാരുകളുടെ സുപ്രധാന വകുപ്പുകള് ഒന്നിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ നിർണായക നീക്കം. നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ (എൻ.സി.ബി) ജോയിൻ്റ് കോഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാണ് ഇൻ്റലിജൻസ്, സാമ്പത്തിക അന്വേഷണം, നിയമപാലനം എന്നിവ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിൽ അസം, മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, ഛത്തീസ്ഗഢ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനതല ജെ.സി.സി യോഗങ്ങൾ ചേരുകയും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സംയുക്ത തന്ത്രങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തു. കേവലം മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, ലഹരി ശൃംഖലയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ തകർക്കാനും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന 'വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓൺ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ 2026-29' അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
എൻ.സി.ബി, എൻ.ഐ.എ, എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് , ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് (ഡി.ആർ.ഐ), കസ്റ്റംസ്, ഇൻകം ടാക്സ്, ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ, ബി.എസ്.എഫ്, സി.ആർ.പി.എഫ്, അസം റൈഫിൾസ്, ഐ.ടി.ബി.പി, റെയിൽവേ സംരക്ഷണ സേന (ആർ.പി.എഫ്), വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആൻ്റി നാർക്കോട്ടിക്സ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എ.എൻ.ടി.എഫ്), എക്സൈസ്, ഡ്രഗ് കൺട്രോളർമാർ, പൊലീസ് എന്നിവ ഇതിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ നാറ്റ്ഗ്രിഡ് , ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഇൻ്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ സഹായവും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.
അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിലും മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിലും നടന്ന ഉന്നതതല ജെ.സി.സി യോഗങ്ങളിൽ ലഹരി കടത്തിന്റെ പുതിയ രീതികളെക്കുറിച്ചും അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. അസമിൽ 80,000 യാബ ഗുളികകൾ പിടിച്ചെടുത്തതും ഗുവാഹത്തി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 669 കിലോഗ്രാമിലധികം കഞ്ചാവ് കാർഗോ പാർസലുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതും പോലെയുള്ള പ്രധാന കേസുകൾ യോഗം വിലയിരുത്തി. ഭോപ്പാലിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ രഹസ്യ ലഹരി ലബോറട്ടറികൾ തകർക്കുന്നതിനും, PIT-NDPS നിയമപ്രകാരം പ്രതികളെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിനും തീരുമാനമായി. പാകിസ്താൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അതിർത്തി കടന്നുള്ള ലഹരി കടത്ത്, ഭീകരവാദ ഫണ്ടിംഗ്, നാർക്കോ-ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ തടയുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യത്യസ്ത ഏജൻസികളുടെ ഈ സംയുക്ത നീക്കം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വലിയ വിജയങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധനേടിയ 'ഓപ്പറേഷൻ വൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക്' വഴി ഏകദേശം 1,745 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 349 കിലോഗ്രാം കൊക്കെയ്ൻ എൻ.സി.ബി പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സിന്തറ്റിക് മരുന്നായ കപ്റ്റഗൺ വലിയ അളവിൽ കണ്ടെടുത്ത 'ഓപ്പറേഷൻ റേജ്പിൽ' വഴി 182 കോടി രൂപയുടെ 227.7 കിലോഗ്രാം ഗുളികകളാണ് പിടികൂടിയത്. ഇതുകൂടാതെ പഞ്ചാബ്, ചണ്ഡീഗഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പാകിസ്താൻ ബന്ധമുള്ള മെഥാംഫെറ്റമൈൻ ശൃംഖലയെ തകർത്തതും ഈ ഏകോപനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ലഹരിക്കടത്തുകാർ, സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നവർ, ഹവാല ഇടപാടുകാർ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് ശൃംഖലകൾ എന്നിവരെ ഒരേസമയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ നീക്കം.