പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എടിഎഫ് കയറ്റുമതി തീരുവ പുതുക്കി ഇന്ത്യ; ജൂണ് ഒന്ന് മുതല് പ്രാബല്യത്തില്
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിക്കിടെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ കയറ്റുമതി തീരുവ കുറച്ചു, അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള നിരക്കുകള് ജൂണ് ഒന്നിന് നടപ്പിലാക്കും, പെട്രോളിൻ്റെ കയറ്റുമതി തീരുവ ലിറ്ററിന് 1.5 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
Published : May 31, 2026 at 11:54 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പെട്രോള്, ഡീസല്, ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യുവൽ (എടിഎഫ് - വിമാന ഇന്ധനം) എന്നിവയുടെ പുതുക്കിയ കയറ്റുമതി തീരുവ ഇന്ത്യ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ 2026 ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയില് നിലനില്ക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ നടപടി.
ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച്, പെട്രോളിൻ്റെ കയറ്റുമതി തീരുവ ലിറ്ററിന് 1.5 രൂപയായും ഡീസലിൻ്റേത് ലിറ്ററിന് 13.5 രൂപയായും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എടിഎഫിൻ്റെ കയറ്റുമതി തീരുവ ലിറ്ററിന് 9.5 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മേയ് 16 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതുക്കലിന് ശേഷം, ഓരോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴുമാണ് ഈ നികുതി നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അവലോകനത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലയളവിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണ (ക്രൂഡ് ഓയിൽ), പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എടിഎഫ് എന്നിവയുടെ ശരാശരി അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇവ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. 2026 ജൂൺ 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള നിരക്കുകളാണ് നിലവില് കേന്ദ്രം ഇന്ന് പരിഷ്കരിച്ചത്.
"പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കയറ്റുമതിയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 2026 മാർച്ച് 27 മുതലാണ് പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യുവൽ (ATF) എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിക്ക് മേൽ പ്രത്യേക അധിക എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും (SAED) റോഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെസ്സും (RIC) ഏർപ്പെടുത്തിയത്," വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.
മുൻപത്തെ നിരക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്രോൾ കയറ്റുമതി തീരുവയിലുണ്ടായ ഗണ്യമായ കുറവ്, അസംസ്കൃത എണ്ണയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഗ്യാസോലിൻ (പെട്രോൾ) വിലയിലുണ്ടായ ഇടിവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഗോള വിലക്കയറ്റവും ആവശ്യകതയും കണക്കിലെടുത്ത് ഡീസലിനും എ.ടി.എഫിനും ഉയർന്ന തീരുവ തുടരുകയാണ്. രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പ സാധ്യതകളും ഊർജ്ജ സുരക്ഷയും തമ്മിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന വേളയിൽ, ഇന്ധന കയറ്റുമതിയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആഭ്യന്തര ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഈ മാറ്റം ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകുന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി നിലവിലുള്ള നിരക്കിൽ തന്നെ തുടരും. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ ക്രൂഡോയിലിനെയും ഉൽപ്പന്ന വിപണികളെയും അസ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് സര്ക്കാര് പറയുന്നു.
അടുത്ത പരിഷ്കരണം കഴിഞ്ഞ അവലോകനം മുതൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എടിഎഫ് എന്നിവയുടെ ശരാശരി അന്താരാഷ്ട്ര വിലകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. അതേസമയം അടുത്ത അവലോകന വേളയില് കൂടുതല് മാറ്റങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കില് പുതുക്കിയ നിരക്കുകള് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി പ്രാബല്യത്തില് തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
